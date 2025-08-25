Скандальное судейство и шокирующая игра защитников. Антигерои зрелищного шестого тура РПЛ

1756142665

вчера, 20:24

Зрители увидели три десятка голов.

Вратарь

Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

Неудачный матч для опытного голкипера. Песьяков завелся, когда ударил кулаком Сперцяна по голове в борьбе за мяч и получил пенальти. Ветеран расклеился, а вслед за ним расклеилась и вся оборона «Крыльев Советов». У Песьякова были классные матчи на старте сезона, но против чемпионов он пропустил шесть мячей. Не всегда был виноват Сергей, но ветеран не выручал.

Защитники

Сослан Кагермазов («Динамо» Мх)

Правый защитник впервые появился на поле в новом чемпионате. После неудачного матча против Горшкова и Мостового из «Зенита» он может оказаться в запасе. Кагермазов пытался подстраховать напарников по центру обороны, но не преуспел. Именно Сослан схватил соперника при стандарте, заработав пенальти в ворота «Динамо».

Евгений Морозов («Локомотив»)

Морозов неплохо начал сезон, как и весь «Локомотив». Евгений ошибается не так часто и явно, как это делал француз Ньямси в прошлом сезоне, но матч против «Ростова» не удался обороне москвичей. Именно Морозов оказался человеком, который неудачно пытался прервать полет мяча в финале матча – получилась голевая скидка на Роналдо.

Иван Лепский («Крылья Советов»)

Только «Зенит» допускает больше ударов после потерь у своих ворот, чем «Крылья Советов». Лепский неаккуратно сыграл против «Краснодара». Перрен, Сперцян и Кордоба выигрывали у оппонента борьбу и создали много моментов. Когда вышли свежие Батчи и Кривцов, то ничего не изменилось. В сумме самарцы пропустили шесть мячей.

Кристиан Рамирес («Локомотив»)

Сеньор Рамирес вернулся в РПЛ , где ранее выступал за «Краснодар». Как был ненадежным в обороне, так и остался. Галактионов допустил роковую ошибку, когда выпустил Кристиана на замену. Эквадорец поломал линию защиты «Локомотива», нарывался на красную карточку, заработал пенальти и ещё несколько раз упускал опекунов на фланге.

Полузащитники

Ифет Джаковац («Акрон»)

Центральный полузащитник «Акрона» неудачно отдал пас назад, футболисты ЦСКА перехватили мяч и организовали голевую атаку с мощным ударом Алвеса. По ходу других опасных атак «армейцев» опытный хавбек не закрывал оппонентов. Футболисты ЦСКА зацепились за первую голевую атаку и не отпустили соперника – забили три мяча.

Сергей Бабкин («Крылья Советов»)

У всех центральных хавбеков «Крыльев Советов» не пошла игра против «Краснодара». Ахметов оступился перед первым голом, Костанца и Бабкин проигрывали борьбу Сперцяну и Перрену. Атакующие футболисты «горожан» спокойно строили атаки, а когда вышли свежие исполнители, хавбек Бабкин не помешал забить Кордобе и Кривцову.

Никита Глушков («Динамо» Мх)

Хавбек не прочитал маневр Луиса Энрике, и «Зенит» мог забить гол «Динамо» на первой же минуте матча. Фаворит отличился в поединке против махачкалинцев четыре раза. Три мяча петербуржцы забили, когда на поле присутствовал Глушков. Никита не успевал возвращаться в оборону, не накрывал оппонентов и заметно проигрывал им в скорости.

Нападающие

Эгаш Касинтура («Ахмат»)

Касинтура остается нестабильным игроком, невзирая на богатый опыт. Эгаш в прошлом туре сделал дубль в ворота «Крыльев Советов» и стал одним из героев. На новой неделе другие фавориты фортуны, а Касинтура на пятой минуте матча против «Оренбурга» умудрился получить удаление за грубый фол.

Вячеслав Грулёв («Пари НН»)

Тренерский штаб «Пари НН» дал Грулёву один час против бывшего клуба. Хотя Вячеслав понимал, как работает оборона «Динамо», он не помог Боселли выйти на ударные позиции. Сам Грулёв не открывался в борьбе с Маричалем и Осипенко. Форвард ушел с поля без ударов, без созданных моментов и с диким процентом брака в передачах.

Лечи Садулаев («Ахмат»)

В Грозном будут настаивать, что Садулаева не стоило удалять. Некоторые эксперты по судейству согласились, но есть один вопрос: какой будет реакция футболиста «Ахмата», если схватить его рукой за шею? Садулаев проявил неуважение к сопернику. Такой жест правильно оценили красной карточкой. Из-за нервов Лечи «Ахмат» остался вдевятером.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Когда команда ведет сначала 2:0, а потом 3:2, то надо умело реагировать, чтобы не испортить результат заменами. Галактионов сделал неправильные перестановки и выбрал слишком оборонительную тактику на финише матча. Отрезок, когда «Ростов» быстро забил два мяча, тоже является отражением решений тренера «Локомотива». На старте сезона Михаил Михайлович часто был героем, только он в РПЛ пока обыгрывал «Краснодар». Но ничьи против «Балтики» и «Ростова» будут на совести наставника, потерявшего первое место в таблице.

Цифра тура. 31 гол в восьми поединках

Одного мяча не хватило, чтобы средняя результативность поднялась ровно до 4 голов за матч. Можно долго перечислять явные моменты, которые не реализовали футболисты разных клубов. Они обстреливали каркас ворот и проигрывали дуэли самым смелым вратарям. Семь клубов нанесли 15 и больше ударов, а у «Динамо» было 28 выстрелов против «Пари НН». Позади остался невероятно результативный тур, отразивший не только разницу в классе между защитниками и нападающими, но и желание большинства тренеров играть открыто. Даже команды, которым выгоднее придержать коней, рискуют и много пропускают.

Судья недели. Чебан в матче «Локомотива»

Во втором тайме игры «Локомотива» и «Ростова» арбитр Сергей Чебан дважды принимал важные решения в пользу фаворита. Сначала Рамирес схватил соперника и заработал пенальти. Роналдо был рядом с воротами, и это было лишение явной возможности забить гол. Чебану стоило показать защитнику красную карточку. Помощники рефери согласны с такой оценкой, но главного судью не убедили повторы эпизода. Также все судьи матча проморгали фол Батракова в своей штрафной площади. «Локомотив» потерял лидерство после шестого тура и был на грани поражения.