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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
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21:45 90’ Леганес 0:0 Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
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14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
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17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
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Промес: «Собираюсь быть еще лучше, когда вернусь»6
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Долой короля! Как «Сити» сверг «Челси»

сегодня, 22:41

«Манчестер Сити» уничтожил «Челси». Не по счету, только по игре, но на действующих чемпионов Англии было жалко смотреть. «Соккер.ру» - о центральном матче уикенда.

Разгром де-факто, не де-юре

По факту жестокого избиения с минимальными для «Челси» последствиями легко утверждать, что Гвардиола переиграл Конте тактически, разметав чемпионские строения на щепки. Да-да, счет всего 1:0, но «Манчестер Сити» выглядел на голову выше. Может быть, итальянский тренер в глубине души даже понимает, что разгром был бы полезнее для его команды по такой игре. Крупный счет в пользу противника – это осязаемая величина, способствующая мотивации футболистов, для минимальных поражений можно бесконечно подбирать оправдания. Впрочем, ниже с помощью статистики убедимся, что это не тот случай, да и игроки «Челси» вряд ли быстро смогут расстаться с неприятным чувством, которое возникает после матчей, в которых тебя возят мордой об газон.

Перед матчем

Антонио Конте, отдавая должное силе сегодняшнего «Манчестер Сити», в домашнем матче применил «выездную модель», успешно опробованную в Мадриде против «Атлетико». Это не прошлогодние веселенькие и мобильные 3-4-3, а более основательная конструкция на основе этой же схемы. 3-5-1-1 с Моратой на острие и Азаром «под нападающим», с кулаком Канте – Бакойоко в центре поля, который «допилил» до треугольника Сеск Фабрегас. Гвардиола же не смотрел на соперника, он вообще предпочитает играть в свою игру, поэтому если у «Челси» было два безусловных атакующих игрока – Азар и Мората, то у «Манчестер Сити» на поле вышло пять созидателей: Сане, Силва, Де Брюйне, Стерлинг и Жезус. Расстановка – 4-1-4-1, та самая, которую Франк Рибери однажды назвал «комичной». Нужно сказать, что травма Менди оголила позицию слева в обороне, где на ответственную игру с «Челси» Хосеп выпустил Фабиана Делфа, который сыграл отлично. Хотя, не совсем о защитниках «Сити» был этот матч.

Статистика говорит. «Манчестер Сити» убивает, как Мачете

Удары (в створ): 4 (2) – 17 (6)

Все можно понять. Разные стили, разное состояние команд, разный подход к конкретному матчу. «Челси» не обязан был рвать тельняшку на груди, Конте было достаточно просто выиграть, перехитрив противника. Статистика ударов наглядно говорит о том, что хозяева со своей задачей не справились. Есть выверенная игра мощной команды вторым номером, а есть аутсайдерский футбол. По-моему, сегодня «Челси» придерживался второй концепции, это ужасное соотношение ударов, недостойное чемпиона. Четырехкратное преимущество «Сити» по общему числу выстрелов, трехкратное – по попаданиям в створ. Спасибо Азару и Аспиликуэте, что напомнили Эдерсону, как смогли, о его прямых обязанностях.

Владение мячом: 38% - 62%

Превосходство «горожан» в этом компоненте вообще не должно удивлять, статистику владения вообще никогда не стоит рассматривать в отрыве от других данных и аналитических инструментов. Контроль мяча – это философия Гвардиолы, а «Челси» в другой день и в другом состоянии мог бы уверенно выиграть, владея мячом 38%. Это вообще не проблема, просто еще одна иллюстрация.

Передачи (точность): 395 (79%) – 656 (88%)

И еще одна иллюстрация, тоже просто показывающая, насколько аккуратнее обращались гости с мячом. Превосходство в точности почти на 10% – это немало, хотя говорим об еще одном звене в цепи. Но все эти отдельные картинки в итоге сложились в победную мозаику для «Манчестер Сити».

Элементы борьбы. Отборы: 18 – 20; единоборства: 7 – 20

А вот это, на мой взгляд, ключевой момент. «Челси» мог отдать контроль, мог даже позволить «Манчестер Сити» чаще бить по воротам (тут еще многое зависит от позиций и остроты), но проиграть команде Гвардиолы в борьбе – это сущий крах. Три четверти всех единоборств остались за футболистами «Сити», они же, пусть и немного, обошли «Челси» в числе отборов. И это, не забывайте, при условии, что мяч чаще был у гостей. О чем это говорит? Во-первых, о том, что прессинг, выстроенный Хосепом, сработал идеально. Во-вторых, о необъяснимой мягкотелости лондонцев. Версию о недостатке концентрации или мотивации отметаю как несостоятельную, скорее физическое состояние было на стороне «Сити» и оказало большое влияние на игру и результат. Если манкунианцы свой матч в Лиге чемпионов проводили дома и против «Шахтера», то «Челси» летал в Мадрид, где пришлось отдать уйму сил для победы над неуступчивым «Атлетико» в изнуряющем матче.

Чёртова дюжина плюс один. Игроки, объединяющие «Челси» и «Сити» 

Корону АПЛ разыграют клубы из Манчестера?

«Сити» и «Юнайтед» не просто во главе таблицы, они за семь туров уже создали какой-никакой отрыв в пять очков от ближайшего преследователя («Тоттенхэм») и на семь баллов опережают действующего чемпиона. И выглядят команды Гвардиолы и Моуриньо пока потрясающе и угрожающе: средняя результативность 3 гола в случае «дьяволов» и 3 с небольшим плюсом у «горожан», всего по два мяча пропущено. Есть ощущение, что в их дележку титула никто не вмешается. «Тоттенхэм» козыряет Харри Кейном, но общий класс состава недотягивает до чемпионских параметров. «Челси» ментально перестраивается, да и возвращение в Лигу чемпионов дается не то чтобы легко. «Ливерпуль» нестабилен, дальше идет шутка про «Арсенал». Победа «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж» - яркое доказательство того, что власть в Премьер-Лиге меняется, конкурировать с манкунианцами в этом сезоне крайне сложно.

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Все комментарии
azkan
сегодня в 23:19
В статье все сказано правильно. МС превзошли в точности передач и единоборствах.
Я еще никогда не видел игроков Челси в таком состоянии. Почти все важные единоборства проиграны. А ведь ЛЧ еще не закончен. И дальше календарь не поменяют.
Конте работать и работать! Сейчас МС и МЮ в ударе и им везет.
Но чемпионат длинный все будет ясно только весной!
dark_akex
сегодня в 23:18
и на семь баллов опережают действующего чемпиона.
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На 6 очков. Неплохо бы на таблицу посмотреть и калькулятор в руки взять. А так сезон длинный, посмотрим.
sihafazatron
сегодня в 22:47
переиграли полностью. а про чемпионство рассуждать рано. пока манчестеры лучше всех, но посмотрим как будет после нового года
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