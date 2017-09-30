Гол Де Брюйне принёс «Ман Сити» победу над «Челси»

В поединке 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Челси».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:0)
Гол: Де Брюйне 67
«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Рюдигер, Канте, Бакайоко (Батшуайи 73), Фабрегас, Аспиликуэта, Азар (Педро 72), Мората (Виллиан 35).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, Делф, Де Брюйне (Данило 90+3), Д. Силва (Б. Силва 76), Сане (Гюндоган 84), Стерлинг, Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Фернандиньо 61, Отаменди 89.
Судья: Мартин Аткинсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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