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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 Матч завершен Челси 0:1 Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 17’ Леганес 0:0 Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Матч завершен Спартак М 2:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен ПСЖ 6:2 Бордо
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Гол Де Брюйне принёс «Ман Сити» победу над «Челси»

сегодня, 21:23
ЧелсиЧелси0 : 1Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В поединке 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Челси».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж» 

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:0)
Гол: Де Брюйне 67

«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Рюдигер, Канте, Бакайоко (Батшуайи 73), Фабрегас, Аспиликуэта, Азар (Педро 72), Мората (Виллиан 35).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо, Делф, Де Брюйне (Данило 90+3), Д. Силва (Б. Силва 76), Сане (Гюндоган 84), Стерлинг, Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Фернандиньо 61, Отаменди 89.

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
киэнджин ответил Y.N.W.A.
сегодня в 22:03
Y.N.W.A.:
Да ты сам как ... Так что сделай одолжение- базарь с себе подобными
с мужиками я и так базарю =
Chelseaman ответил Шейх Сити
сегодня в 22:03
Шейх Сити:
И о чемпионство Челси тоже можно тогда забыть ведь не глубины состава
какая-то есть, проблема только в том, что в команде по сути 1 форвард
boom4321 ответил Chelseaman
сегодня в 22:03
Chelseaman:
потеря очков неприятная, но негатива нет. сити не впечатлил особо. просто воспользовались усталостью челси, жирком азара и потерей мораты. очки, конечно, они заслужили, но это по сути читалось по предматчевым раскладам. на этихаде реваншнем.
в прошлом сезоне, провалилась защита при должной атаке, причем так же открыли счет, защиту выправили, все встало на свои места )
киэнджин ответил Borusik1975
сегодня в 22:02
Borusik1975:
А где хейтеры , поклонники лгбт мароканского клуба ? Что мрази рот занят , нечего сказать ?))
Одна есть такая - по имени( игрик, эн, дабэл.Ю, эй....)))
Evgeny Moreman ответил Akatsuki72
сегодня в 22:02
Akatsuki72:
Мората лучше, чем Лукаку, Чемберлен не такая уж ужасная потеря, хотя глубину состава бы улучшил. Матич - потеря тяжёлая, странный трансфер, но как я понял сам Матич очень хотел уйти к Моуриньо. Жаль Сандро не удалось переманить.
Объективно Мората лучше чем ,Лукаку ,но кто лучший увидим по голам и полезности в конце сезона,Лукаку штампует голы ,как машина и без травм , а Мората уже на лечении.
Y.N.W.A. ответил киэнджин
сегодня в 22:02
киэнджин:
А Девки меня бы поняли...
Да ты сам как ... Так что сделай одолжение- базарь с себе подобными
Шейх Сити ответил Chelseaman
сегодня в 22:01
И о чемпионство Челси тоже можно тогда забыть ведь не глубины состава
киэнджин ответил Y.N.W.A.
сегодня в 22:01
Y.N.W.A.:
У тебя во рту что-то , вытащи - потом говори, непонятно ничего
А Девки меня бы поняли...
Borusik1975
сегодня в 22:00
А где хейтеры , поклонники лгбт мароканского клуба ? Что мрази рот занят , нечего сказать ?))
Y.N.W.A. ответил киэнджин
сегодня в 22:00
киэнджин:
Вот и пря то кокому то .....пишу ..хо-хо..
У тебя во рту что-то , вытащи - потом говори, непонятно ничего
Chelseaman ответил Шейх Сити
сегодня в 22:00
Шейх Сити:
Забыл дополнить что солнце встало на западе и рак на горе свистнул
ну контекст просто не о чемпионстве сити
киэнджин ответил зигзаг
сегодня в 21:59
зигзаг:
Если ты поклоняешься Де брюйне то это твои тараканы. Месси лучший футболист мира, а возможно и истории, а ты вылез не понятно сам с какой дырки и лепечешь про то чтобы Гвардиола на равных относился к твоему Брюйне. Гвардиола - топ тренер и тратит столько сколько позволяет топ клуб.
Дзинка поклоянестя только Колбасе.

Хо-Хо..
киэнджин ответил Y.N.W.A.
сегодня в 21:58
Y.N.W.A.:
Да параллельны мне что Роналду, что Бензема. Ну а если зайти еще дальше и Реал. Это у вас от всего бомбит и пеной у рта готовы грызться непонятно за что.
Вот и пря то кокому то .....пишу ..хо-хо..
зигзаг ответил dzvinka
сегодня в 21:58
dzvinka:
иди ка ты туда, откуда вылез. Потому как ДеБрюйне все и всем давно уже доказал, и абсолютно все вменяемые люди понимают вес этого игрока и его скилушку. И тащит как раз именно он, а не его. А про топ-тренера так вообще жир, жалко только что по 300 лямов в ТО надо при уже и так топовых составах, для топовости)))
Если ты поклоняешься Де брюйне то это твои тараканы. Месси лучший футболист мира, а возможно и истории, а ты вылез не понятно сам с какой дырки и лепечешь про то чтобы Гвардиола на равных относился к твоему Брюйне. Гвардиола - топ тренер и тратит столько сколько позволяет топ клуб.
Y.N.W.A. ответил киэнджин
сегодня в 21:57
киэнджин:
Да это не Роналду и Бензема - ХОХО Мадрит7
Да параллельны мне что Роналду, что Бензема. Ну а если зайти еще дальше и Реал.
Это у вас от всего бомбит и пеной у рта готовы грызться непонятно за что.
Akatsuki72 ответил вoлгoдoн
сегодня в 21:57
вoлгoдoн:
Поиграй твоя Чукотка в РФПЛ против великого Спартака с заряженным Безбородовым,не только мышцы устанут,но и мысли)
И не говори, ноги устанут голы забивать. Да и уши устанут слушать о величии красно-белых.
Шейх Сити ответил Chelseaman
сегодня в 21:56
Забыл дополнить что солнце встало на западе и рак на горе свистнул
киэнджин ответил Y.N.W.A.
сегодня в 21:56
Y.N.W.A.:
А Педро и Сеск лучшие в АПЛ. Вискас Барса!
Да это не Роналду и Бензема - ХОХО Мадрит7
Воин666 ответил Chelseaman
сегодня в 21:55
Chelseaman:
потеря очков неприятная, но негатива нет. сити не впечатлил особо. просто воспользовались усталостью челси, жирком азара и потерей мораты. очки, конечно, они заслужили, но это по сути читалось по предматчевым раскладам. на этихаде реваншнем.
Даже трудно представить, чем тебя можно впечатлить.
вoлгoдoн
сегодня в 21:55
Надеюсь в ответке Чукотцы будут неуставшими)
Akatsuki72 ответил Evgeny Moreman
сегодня в 21:55
Evgeny Moreman:
Есть такое ,всё таки он остался не доволен ,трансферной политикой ,Лукаку и Чемберлена из под носа увели,а Матича отдали с согласия Конте ,я так думаю,не из за денег же?
Мората лучше, чем Лукаку, Чемберлен не такая уж ужасная потеря, хотя глубину состава бы улучшил. Матич - потеря тяжёлая, странный трансфер, но как я понял сам Матич очень хотел уйти к Моуриньо. Жаль Сандро не удалось переманить.
Y.N.W.A. ответил el barsa
сегодня в 21:55
el barsa:
с победой лучший клуб англии . по игре просто в одну калитку . могли и 3 - 4 забивать пеп красава - лучший тренер в мире
А Педро и Сеск лучшие в АПЛ.
Вискас Барса!
3ton ответил Медив
сегодня в 21:54
там смена 1-2 минуты идет .. а за это время отпахивают хорошо
4 звена , чтобы игра была интенсивная

в НХЛ бывает команда за 3 дня играет три игры . + перелеты или переезды
Воин666 ответил киэнджин
сегодня в 21:54
киэнджин:
Твой коммент надо скопировать ... но Гвардиола как тренер мне очень нравиться. Я считаю его одним, а может даже лучшим тренером, как минимум на данный момент хо-хо
А зачем копировать? Я думаю таких людей будет не мало.
вoлгoдoн ответил Akatsuki72
сегодня в 21:54
Akatsuki72:
Тут играет роль сколько сил команда тратит по ходу всего сезона. А Спартак уж явнно сил тратит меньше сил нежели любая команда АПЛ.
Поиграй твоя Чукотка в РФПЛ против великого Спартака с заряженным Безбородовым,не только мышцы устанут,но и мысли)
Chelseaman
сегодня в 21:53
потеря очков неприятная, но негатива нет. сити не впечатлил особо. просто воспользовались усталостью челси, жирком азара и потерей мораты. очки, конечно, они заслужили, но это по сути читалось по предматчевым раскладам. на этихаде реваншнем.
киэнджин ответил 3ton
сегодня в 21:52
3ton:
хоккеисты с перелетами по 4 матча за неделю играют ... а там за 15-20минут так выкладываются , да еще к борту припечатают хорошо .... не ноют а тут 2 дня отдыха мало ... и 2 матча в неделю много ору 😂😂😂😂😂
кстати из-за этого наши и слили Канадцам полуфнал, все таки перелеты играет если про хокке1...
Медив ответил 3ton
сегодня в 21:52
3ton:
хоккеисты с перелетами по 4 матча за неделю играют ... а там за 15-20минут так выкладываются , да еще к борту припечатают хорошо .... не ноют а тут 2 дня отдыха мало ... и 2 матча в неделю много ору 😂😂😂😂😂
Ты же в курсе, что у хоккеистов не спроста 4 звена в команде играет?
Медив ответил dzvinka
сегодня в 21:51
dzvinka:
ну проблем конечно хватает, но было это все слишком демотивирующе, и многие болельщики были разочарованы, по картинке.
Ну они в отличие от меня заплатили за билет сотню фунтов, их можно понять)
Akatsuki72 ответил вoлгoдoн
сегодня в 21:51
вoлгoдoн:
Думаешь Спартак меньше сил затратил?
Тут играет роль сколько сил команда тратит по ходу всего сезона. А Спартак уж явнно сил тратит меньше сил нежели любая команда АПЛ.
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