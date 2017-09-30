«Халл Сити» сокрушил «Бирмингем»

В поединке 11-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» под руководством нового главного тренера Стива Коттерилла был разгромлен «Халлом» Леонида Слуцкого.
Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»
«Халл Сити» – «Бирмингем Сити» – 6:1 (3:0)
Голы: Кэмпбелл 7, Мейлер 11 (пен), Боуэн 26, Гросицки 72, Хенриксен 76, Ларссон 87 - Галлахер 90.
«Халл Сити»: МакГрегор, Доусон, Кларк, Айна, Хектор, Ларссон, Мейлер, Тораль (Хенриксен 69), Гросицки, Кэмпбелл (Дико 70), Боуэн (Уэйр 82).
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
«Бирмингем Сити»: Кушчак, Дин, Моррисон, Колен, Нсуе, Ндойе, Гарднер (Васселл 46), Магома (Коттерилл 61), Дэвис, Бога, Юткевич (Галлахер 61).
Главный тренер: Стив Коттерилл.
Судья: Скотт Данкан.
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