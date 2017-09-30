«Гамбург» сегодня отмечает 130-летие

«Гамбург» сегодня отмечает свой день рождения.

Ровно 130 лет назад, 30 сентября 1887 года, был основан один из старейших и самых популярных клубов Германии.

«Динозавры» являются шестикратными чемпионами Германии и единственным клубом, который играл во всех сезонах Бундеслиги со времени ее создания в 1963 году.

В данный момент «Гамбург» в рамках матча 7-го тура Бундеслиги принимает «Вердер», в прошлом туре «динозавры» были разгромлены «Байером».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте