Моуриньо: «Я доверял Феллаини с первого дня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 7-го тура АПЛ:

«Самое приятное в сегодняшней игре - три очка и хороший футбол. Мы мощно начали матч и мощно его закончили. Мы применили ротацию.

Мы находимся в хорошей форме, игроки счастливы и уверены в себе.

Феллаини? Я доверял ему с первого дня, пытался придать ему уверенности и показать, насколько полезным он может быть для команды».

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