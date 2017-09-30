ПСЖ разгромил «Бордо», пенальти бил Неймар

В поединке 8-го тура Лиги 1 ПСЖ деклассировал «Бордо».
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Бордо» – 6:2 (5:1)
Голы: Неймар 5, Кавани 11, Менье 20, Неймар 39 (пен), Дракслер 44, Мбаппе 56 - Санкаре 29, Малкольм 88 (пен).
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Бершиче, Менье, Кимпембе, Верратти (Нкунку 77), Рабьо (Ло Селсо 70), Дракслер, Неймар, Кавани (Ди Мария 61), Мбаппе.
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Бордо»: Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали (Левчук 34), Отавио, Санкаре, Тулалан, Малькольм, Лерагер, Камано (Кафу 75), Де Превилье (Менди 56).
Главный тренер: Жослен Гурвеннек.
Предупреждения: Йованович 39, Менье 45, Санкаре 64.
Судья: Франсуа Летексье.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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