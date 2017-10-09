Налетай! «Золотой мяч» на выданье

Журнал France Football сегодня на протяжении дня порционно выдавал списки претендентов на «Золотой мяч». «Соккер.ру» напоминает о заслугах номинантов и оценивает шансы.

60 из 100. Криштиану Роналду («Реал»; Португалия). Главный фаворит в этом году, потому что выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и чемпионат Испании, стал лучшим бомбардиром главного клубного турнира Старого Света с 12 голами и забил два мяча в финале. Будет символично, если Роналду сравняется с Месси по числу «Золотых мячей», после чего начнется новая эпоха.

20 из 100. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина). Никогда не стоит сбрасывать со счетов Лионеля Месси, если речь идет о вручении «Золотого мяча». Да, у Лео из трофеев в этом году только Кубок Короля, зато играет аргентинец восхитительно. Правда, тут еще выход Аргентины на чемпионат мира «подвис», так что командные достижения тянут Лео вниз.

7 из 100. Неймар («Барселона»/ПСЖ; Бразилия). Самый дорогой футболист мира, один из творцов весеннего суперкамбэка в противостоянии с ПСЖ, а теперь игрок парижского клуба, за которого «Барса» получила 222 миллиона евро. «Золотой мяч» ждет Неймара, но вряд ли в этом году.

5 из 100. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»; Италия). Нет, не бывать Джиджи первым после Льва Яшина вратарем, которому удастся завоевать «Золотой мяч». По крайней мере, в этом году. Вдруг в 2018 Буффон выиграет Лигу чемпионов и чемпионат мира? На самом деле, все решил один матч – финал ЛЧ. Вот затащи Джанлуиджи в схватке с «Реалом», выиграй «ушастого», и его шансы были бы не в пример выше.

2 из 100. Килиан Мбаппе («Монако»/ПСЖ; Франция). Молодой француз вихрем ворвался в число лучших игроков планеты. Зажигал в составе «Монако», не растерялся в ПСЖ, скромничает и обещает помочь Неймару завоевать «Золотой мяч» в ближайшем будущем, хотя сам тоже вполне себе претендент.

1 из 100. Иско («Реал»; Испания). «Реал» - лучший клуб прошедшего года, и вовсе не только благодаря Криштиану Роналду. Поэтому хотя бы по одному шансу из ста соискателям из рядов «Королевского клуба» нарисуем. Иско вообще был на грани ухода из «Мадрида», но Зидан поверил в полузащитника, а тот отплачивает изысканной игрой.

Искал и нашел. Сильнейший из сыновей Зидана

1 из 100. Лука Модрич («Реал»; Хорватия). Хорват из породы незримых героев пришелся ко двору «Реалу» - спасибо Моуриньо за это. Лука никогда не рвался к звездам в одиночку, но в коллективе он исключительно полезен.

1 из 100. Тони Кроос («Реал»; Германия). Если бы «Золотой мяч» не был наградой для тех, кто забивает по миллиону голов, то Тони Кроос точно претендовал бы на мировое признание. Немца с радиоуправляемыми передачами сам Хави называет своим наследником в амплуа архитектора командной игры. Впрочем, выделять только Крооса, игнорируя Модрича и Иско, было бы неправильно, а вот коллективный полузащитник «Реала» - истинный герой.

1 из 100. Серхио Рамос («Реал»; Испания). Бывали у капитана «Реала» отрезки и ярче, с голами на 90+3 минутах, но тут речь о лидере обороны победителя Лиги чемпионов и Ла Лиги. Извините, подвиньтесь. Как минимум, место в тридцатке Серхио заслужил.

1 из 100. Марсело («Реал»; Бразилия). Как и Марсело, который как будто хорошеет от сезона к сезону. Будучи защитником, бразилец является важным игроком в атаке «Реала». Уникальный левый бек больше десяти лет выступает на «Сантьяго Бернабеу», а теперь попал в настоящую полосу титулов.

1 из 100. Карим Бензема («Реал»; Франция). На самом деле, спорная фигура. Разговоры о том, заслуживает ли Бензема быть главным форвардом «Королевского клуба» не утихают, а тут еще и путь в сборную Франции ему заказан. Возможно, «Франс Футбол» воспользовался случаем и отметил соотечественника из чувства противоречия.

0 из 100. Луис Суарес («Барселона»; Уругвай). Давайте будем честны, что у остальных футболистов из списка нет шансов на завоевание «Золотого мяча». Мы и мадридцев-то отметили из-за командных достижений, а Суарес, как бы он ни был хорош, далек от этой награды.

0 из 100. Н'Голо Канте («Челси»; Франция). Канте провернул уникальный трюк: дважды подряд выиграл АПЛ в составе двух разных команд – сначала с «Лестером», а потом с «Челси». Но опорным полузащитникам не дают «Золотой мяч».

0 из 100. Эден Азар («Челси»; Англия). Впрочем, и Эден Азар может только мечтать о призе лучшему игроку планеты. Для этого недостаточно выиграть АПЛ. Вот если в 2018 году зажжет в Лиге чемпионов и на мундиале – тогда посмотрим.

0 из 100. Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина). Новая «десятка» «Ювентуса». Пауло исключительно талантлив, следить за его игрой – удовольствие, но ему нужно обзавестись большими победами, а не только трофеями в Италии, на которые у «Юве» приоритетное право.

0 из 100. Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция). Прошлый год у Гризманна получился ярче: «Золотая бутса» и звание лучшего игрока на домашнем Евро, финал Лиги чемпионов.

0 из 100. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия). Блестящий форвард, который должен будет решиться на отчаянный для англичанина шаг в карьере, если хочет стать мировой знаменитостью и истинным претендентом на «Золотой мяч». Например, перебраться в «Реал», куда его сватают. У Харри есть все данные, чтобы стать лучшим нападающим планеты, но сделать это в «Тоттенхэме» будет непросто.

0 из 100. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша). Забивал за «Баварию» и злился на партнеров, что не помогли ему стать лучшим снайпером Бундеслиги, зато наколотил больше всех в европейском отборе и вышел в лучшие бомбардиры сборной Польши за всю историю.

0 из 100. Дрис Мертенс («Наполи»; Бельгия). Дрис переквалифицировался из вингера в центрального нападающего под присмотром Маурицио Сарри и раскрылся в новом амплуа. До «Золотого мяча», конечно, далеко, но Мертенс заставил о себе говорить.

0 из 100. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия). Ключевой игрок в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы не выигрывал титулов в 2017 году, но уровень игры Кевина соответствует самым строгим стандартам.

За одним столом с Месси и Иньестой

0 из 100. Радамель Фалькао («Монако»; Колумбия). Практически возрождение легенды, ведь Фалькао после травмы казался «сбитым летчиком», однако сумел вернуть форму и сыграл важную роль в чемпионстве «Монако».

0 из 100. Эдинсон Кавани (ПСЖ; Уругвай). Избавившись от Ибрагимовича в ПСЖ, получил другую неприятную «головную боль» в партнеры – малыша Неймара, с которым не может поделить пенальти. Между тем, в прошлом сезоне Кавани забил 35 мячей в Лиге 1 – только из-за одного этого заслужил включения в число номинантов.

0 из 100. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд»; Габон). Африканский форвард настрелял больше всех в другом большом чемпионате – Бундеслиге. Пьер-Эмерик 31 раз находил путь к воротам соперников «Боруссии», это на один гол больше, чем у Левандовски.

0 из 100. Ян Облак («Атлетико»; Словения). Классный вратарь, добившийся такого прогресса, что сейчас входит в узкий круг лучших голкиперов планеты.

0 из 100. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»; Испания). Кстати, Давид после прихода Моуриньо не так ярок в «Манчестер Юнайтед», потому что партнеры стали его реже подставлять, да и к победе в Лиге Европы Де Хеа имеет опосредованное отношение, ведь основным в этом турнире был Ромеро. Испанца отметили исключительно за высокий уровень и стабильность.

0 из 100. Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»; Италия). Играл в финале Лиги чемпионов, потом перешел в «Милан», где пока не соответствует статусу одного из лучших центральных защитников планеты. В числе претендентов на «Золотой мяч», будем откровенны, для массовки.

0 из 100. Эдин Джеко («Рома»; Босния и Герцеговина). Результативная игра боснийца в составе «Ромы» не осталась без внимания. Речь о лучшем бомбардире Серии A сезона-2017/2018.

0 из 100. Матс Хуммельс («Бавария»; Германия). Вернулся в «Баварию» после девяти лет выступлений за «Боруссию» и подтвердил статус сильнейшего немецкого защитника в Мюнхене.

0 из 100. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»; Бразилия). Многое умеет на футбольном поле, но летом ломал комедию с переходом в «Барселону». В яркости атакующих игроков из команды Юргена Клоппа сомнений не возникает, но это тоже, по большому счету, массовка.

0 из 100. Садьо Мане («Ливерпуль»; Сенегал). Еще один представитель «Ливерпуля», Мане на своей бешеной скорости ворвался в топ-30 футболистов планеты 2017 года по версии «Франс Футбол». Игрок заметный, но он скорее на стыке списка кандидатов и тех, кто не попал в число тридцати номинантов.

После Месси и Роналду. Кандидаты на престол