РФС рекомендовал исключить «Химки» и «Знамя Труда» из числа членов союза

23 июня состоялось заседание Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение рекомендовать конференции исключить подмосковные «Химки» из состава членов РФС.
Также рекомендовано исключить из РФС клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево и принять махачкалинское «Динамо» в качестве юридического лица.
18 июня «Химки» объявили о приостановке своей деятельности. Ранее клуб не получил лицензию РФС-I из-за финансовых проблем, что необходимо для участия в Российской Премьер-Лиге.
Они и играют прилично, и стадион в порядке, футболисты с девушками дружат...
Что не так?)
Они и играют прилично, и стадион в порядке, футболисты с девушками дружат...
Что не так?)