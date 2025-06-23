РФС рекомендовал исключить «Химки» и «Знамя Труда» из числа членов союза

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вчера, 21:36

23 июня состоялось заседание Исполнительного комитета Российского футбольного союза ( РФС ), на котором было принято решение рекомендовать конференции исключить подмосковные «Химки» из состава членов РФС .

Также рекомендовано исключить из РФС клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево и принять махачкалинское «Динамо» в качестве юридического лица.