 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2025

РФС рекомендовал исключить «Химки» и «Знамя Труда» из числа членов союза

вчера, 21:36

23 июня состоялось заседание Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение рекомендовать конференции исключить подмосковные «Химки» из состава членов РФС.

Также рекомендовано исключить из РФС клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево и принять махачкалинское «Динамо» в качестве юридического лица.

18 июня «Химки» объявили о приостановке своей деятельности. Ранее клуб не получил лицензию РФС-I из-за финансовых проблем, что необходимо для участия в Российской Премьер-Лиге.

Подписывайся в ВК
Все новости
Митрофанов: «У сборной есть шансы вернуться до матчей отбора на Евро-2028»
12 июня
Дюков рассказал о перспективах возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА
01 июня
Карпин получил разрешение от РФС совмещать работу в сборной и клубе
01 июня
В РФС рассказали, в каком случае с «Крыльев» снимут трансферные ограничения
31 мая
РФС ввёл ограничения на покупку игроков для «Крыльев Советов»
31 мая
Митрофанов — об увеличении РПЛ до 18 команд: «Никаких предпосылок не вижу»
31 мая
 
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:49
По Химкам понятно, а на "спортивных коммунистов" наезд за что?
Они и играют прилично, и стадион в порядке, футболисты с девушками дружат...
Что не так?)
3j235768s4c3
3j235768s4c3
сегодня в 04:57
Было бы странно, если бы Химки остались.
112910415
112910415
сегодня в 04:45
Знамя Труда ... что с ним ?
drstx953wagr
drstx953wagr
сегодня в 04:31
Если уж топить, то по полной.
bx7dqw7xqvpg
bx7dqw7xqvpg
вчера в 21:44
Решили закрутить гайки полностью!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 