Известны участники следующего сезона Лиги чемпионов. 29 клубов ждут жеребьёвку и соперников

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вчера, 18:33

Осталось выбрать ещё семь счастливчиков.

Снова будет много матчей грандов между собой

Турнир выиграл «Пари Сен-Жермен», хотя на общем этапе парижане заняли лишь пятнадцатую строчку. Но критики формата забывают, что действующий на тот момент обладатель трофея «Реал» был одиннадцатым в таблице, а «Манчестер Сити» забрался в плей-офф, где проиграл как раз Мбаппе, с двадцать второй строчки. Пора привыкнуть, что 24 команды идут дальше, а потом отсеивают восемь участников на предварительном раунде. У нового формата есть очевидный козырь – количество матчей грандов между собой. Уже известен состав первой корзины, что позволяет с легкостью спрогнозировать – впереди невероятное количество матчей знакомых между собой соперников.

Состав первой корзины: ПСЖ , «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Боруссия» Д, «Барселона».

Можно составить много пар, которые играли между собой в финалах Лиги чемпионов. Семь из девяти команд имеют опыт решающего матча или даже нескольких игр. Только «Бавария» и «Барселона» давненько не выходили в финалы, хотя много раз становились первыми в своих лигах и надеялись совершить прорыв в ЛЧ . Каждый участник первой корзины получит двух соперников из списка за исключением команд из их лиги. «Барселона» не сыграет на общем этапе против «Реала», а «Манчестер Сити» не встретит Слота и Мареску до раунда плей-офф. Зато возможны сражения ПСЖ против «Реала» и «Баварии», а «Ливерпуля» против «Интера» и «Барселоны».

Нагрузки снова будут серьезными, а будущий клубный ЧМ заберет у футболистов силы для бодрого старта осенью. Также будет короткий европейский отбор к ЧМ -2026. Футбола будет много, а первая корзина уже не изменится по составу. Священная девятка – самые успешные команды по рейтингу УЕФА по итогам сезона. «Барселону» выручил выход в полуфинал Лиги чемпионов, а «Боруссия» получила бонусы в прошлом году за попадание в финал. «Челси» заработал очки в Лиге конференций, хотя из этого турнира нет прямой путевки в Лигу чемпионов. Мареска в последнем туре пробился в первую пятерку в АПЛ , именно поэтому лондонцы вернулись в ЛЧ .

Во второй корзине находятся «Арсенал» и «Атлетико»

В отличие от первой девятки, вторая до конца не сформирована. Пока в списке «Арсенал», «Атлетико», «Айнтрахт», «Аталанта», «Байер», «Вильярреал» и «Ювентус». Летом многие из этих клубов будут перестраиваться, как команда из Леверкузена после потери тренера Алонсо, латераля Фримпонга и плеймейкера Вирца. Флориана приглашает «Ливерпуль», но немцы хотят за трансфер неприлично много денег. «Арсенал» будет усиливать атаку, «Атлетико» надеется не потерять Хулиана Альвареса. Гасперини ушел из «Аталанты» в «Рому», но его команда попала в Лигу чемпионов. Попробуют перекрыть позор прошлого сезона, когда вылетели от скромного «Брюгге».

Артета снова рискует получить неприятных соперников. Два клуба из первой корзины – например, «Реал» и «Барселону», две команды из второй девятки – «Ювентус» и «Байер» были бы любопытными оппонентами. Только восемь первых клубов в общей таблице пропустят стыковой раунд плей-офф. Так что осенняя часть турнира точно стала интереснее. Ещё во вторую корзину могут попасть ПСВ – чемпион Нидерландов, и «Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы. Лондонцы вроде бы отправляют в отставку тренера Постекоглу, который снял с них проклятие и завоевал трофей, но не ладил с руководством. На смену австралийцу приглашают толкового датского тренера Томаса Франка. Томас с «Брентфордом» не смог пробиться в Лигу чемпионов, а «шпоры» стали шестым клубом АПЛ с путевкой в главный клубный турнир.

Английские команды будут разбросаны по корзинам. «Ньюкасл» точно не поднимется выше четвертой девятки команд, поскольку у «сорок» низкий рейтинг УЕФА . Команда Хау будет самым неприятным соперником для всех из первой, второй и третьей корзин. Напомним, что «сороки» два года назад разгромили со счетом 4:1 ПСЖ на групповом этапе Лиги чемпионов в старом формате. Подопечные Луиса Энрике проигрывали осенью многим соперникам, в том числе «Арсеналу», а весной набрали крутую форму и успешно играли против клубов из АПЛ .

Середняки разыграют семь путевок в основной этап ЛЧ

В Лиге чемпионов всегда были аутсайдеры, но они ставили антирекорды на групповой стадии в квартетах, как делал московский «Спартак». Сейчас тоже можно увидеть, как клуб уровня «Ливерпуля» отправляет семь мячей скромному сопернику. В Лигу чемпионов вышло напрямую 29 команд, а ещё семь участников определятся после сложной квалификации. Там две путевки для не чемпионов стран и пять мест для клубов, которые отпраздновали «золото» в национальных лигах. Солидный состав участников: в пути не чемпионов есть «Бенфика», «Брюгге», «Рейнджерс», «Фейеноорд», «Фенербахче» и французская «Ницца». Среди чемпионов киевское «Динамо», «Карабах» и «Ференцварош».

Между третьей и четвертой корзинами застрял чемпион Бельгии «Юнион», а также «Галатасарай» и «Монако» с Головиным. Кроме Александра и голкипера ПСЖ Сафонова, в основной части Лиги чемпионов следующего сезона может сыграть российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин, если останется в норвежской команде и пройдет квалификацию для чемпионов, где рядом с ним будут «Селтик», «Базель» и австрийский «Штурм». Там основным голкипером является воспитанник «Локомотива» Худяков. Три российских голкипера могут сыграть в Лиге чемпионов. Также нужно ждать летние трансферы из РПЛ в команды, которые напрямую пробились в основной этап Лиги чемпионов и хотят усилиться.

Даже в третьей корзине встречаются невероятно сильные команды. «Наполи», «Аякс», «Марсель», «Спортинг» и «Олимпиакос» умеют побеждать. Каждый их этих клубов поддерживают шумные фанаты на проверенных победами стадионах. Понятно, что не у всех успешный еврокубковый опыт, как у «Олимпиакоса» в Лиге конференций в прошлом году. Но даже у команды из четвертой корзины – испанского «Атлетика», есть как внутренний финал Кубка Испании, так и опыт полуфинала Лиги Европы в недавнем прошлом. Новая Лига чемпионов стала ещё сложнее и серьезнее. В прошлом сезоне «Штутгарт», «Болонья», «Лейпциг» и «Жирона» поняли, что даже клубам из топ-5 плей-офф не гарантирован.