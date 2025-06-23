Аршавин назвал лучшего игрока «Зенита» в прошлом сезоне

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает полузащитника Густаво Мантуана лучшим игроком «сине-бело-голубых» в прошлом сезоне.
Мантуан играл хорошо. Мне кажется, что он вообще лучший игрок прошлого сезона. Но на него, скорее, будут рассчитывать в атаке. Потому что он приходил как атакующий футболист.
А мну считал, что тренер поставит игрока туда, где он себя лучше проявляет и подходит под его схему игры, как модно иногда говорить "философию игры")
А мну считал, что тренер поставит игрока туда, где он себя лучше проявляет и подходит под его схему игры, как модно иногда говорить "философию игры")