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Аршавин назвал лучшего игрока «Зенита» в прошлом сезоне

вчера, 22:27

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает полузащитника Густаво Мантуана лучшим игроком «сине-бело-голубых» в прошлом сезоне.

Мантуан играл хорошо. Мне кажется, что он вообще лучший игрок прошлого сезона. Но на него, скорее, будут рассчитывать в атаке. Потому что он приходил как атакующий футболист.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 10:04
Лучший - Вендел. Птица высокого полёта. До сей поры удивляюсь, почему он не заинтересовал европейских грандов.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:43
Странная логика - "Но на него, скорее, будут рассчитывать в атаке. Потому что он приходил как атакующий футболист"
А мну считал, что тренер поставит игрока туда, где он себя лучше проявляет и подходит под его схему игры, как модно иногда говорить "философию игры")
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:08
Семак хорошо сыграл
nubom
nubom
вчера в 23:00
Полностью согласен. Добавил бы сюда Гонду и Латышонка. Остальные, в основном, больше выкобенивались...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:43
Чисто субъективное мнение работника газпрома...
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