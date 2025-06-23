Аршавин назвал лучшего игрока «Зенита» в прошлом сезоне

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» считает полузащитника лучшим игроком «сине-бело-голубых» в прошлом сезоне.

Мантуан играл хорошо. Мне кажется, что он вообще лучший игрок прошлого сезона. Но на него, скорее, будут рассчитывать в атаке. Потому что он приходил как атакующий футболист.