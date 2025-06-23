Мареска: «Практически невозможно проводить тренировки из-за погоды в США»

Главный тренер «Челси» выразил недовольство по поводу жары в США .

Сегодняшнее утреннее занятие было очень коротким и полностью посвящено подготовке к матчу. Работать при такой температуре действительно тяжело, но мы сделаем всё возможное. Я не ищу оправданий, просто говорю честно: это не жалоба, а факт. Если действительно жарко — это объективная реальность. Тем не менее, мы настроены только на победу и будем стремиться к ней до конца.