Мареска: «Практически невозможно проводить тренировки из-за погоды в США»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил недовольство по поводу жары в США.
Сегодняшнее утреннее занятие было очень коротким и полностью посвящено подготовке к матчу. Работать при такой температуре действительно тяжело, но мы сделаем всё возможное. Я не ищу оправданий, просто говорю честно: это не жалоба, а факт. Если действительно жарко — это объективная реальность. Тем не менее, мы настроены только на победу и будем стремиться к ней до конца.
В понедельник «Челси» установил мощные промышленные вентиляторы и использовал охлаждающие спреи на тренировочной базе в Филадельфии, чтобы минимизировать влияние жары. По прогнозам, температура перед матчем с «Эсперанс» на клубном чемпионате мира 25 июня может достичь 39 градусов Цельсия.