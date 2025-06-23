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Мареска: «Практически невозможно проводить тренировки из-за погоды в США»

вчера, 23:23
ЭсперансЛоготип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 04:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска выразил недовольство по поводу жары в США.

Сегодняшнее утреннее занятие было очень коротким и полностью посвящено подготовке к матчу. Работать при такой температуре действительно тяжело, но мы сделаем всё возможное. Я не ищу оправданий, просто говорю честно: это не жалоба, а факт. Если действительно жарко — это объективная реальность. Тем не менее, мы настроены только на победу и будем стремиться к ней до конца.

В понедельник «Челси» установил мощные промышленные вентиляторы и использовал охлаждающие спреи на тренировочной базе в Филадельфии, чтобы минимизировать влияние жары. По прогнозам, температура перед матчем с «Эсперанс» на клубном чемпионате мира 25 июня может достичь 39 градусов Цельсия.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:59
Помню как в 80 годы во второй лиге была команда Колхозчи Ашхабад.Так команды которые туда ездили "умирали" там от жары,просто сливали матчи с крупным счетом))))
vmbxy9wp44rm
vmbxy9wp44rm
сегодня в 04:58
А играть ещё сложнее.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 00:42
Нытьё ещё до матча, типичный Мареска... Вали в шип, клоун!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:27
Мареска много ноет
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:55
Да все в равных условиях
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