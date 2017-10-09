Кака рассказал о завершении карьеры

Полузащитник «Орландо» Кака признался, что думает о завершении карьеры.

«Я больше не чувствую радости от футбола. Я чувствую боль после каждого завершенного матча. В 35 лет тело плохо переносит нагрузки. Мне бы очень хотелось повторить путь Зидана. Он перестал играть, потому что понял, что ему нравится тренировать. Он начал работать с молодежной командой. Я мог бы повторить его путь», - сказал Кака.

Ранее Кака признался, что в 2009 году мог перейти из «Милана» в «Манчестер Сити» за 100 млн евро.

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