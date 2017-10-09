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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
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21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
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Кака рассказал о завершении карьеры

сегодня, 20:00

Полузащитник «Орландо» Кака признался, что думает о завершении карьеры.

«Я больше не чувствую радости от футбола. Я чувствую боль после каждого завершенного матча. В 35 лет тело плохо переносит нагрузки. Мне бы очень хотелось повторить путь Зидана. Он перестал играть, потому что понял, что ему нравится тренировать. Он начал работать с молодежной командой. Я мог бы повторить его путь», - сказал Кака.

Ранее Кака признался, что в 2009 году мог перейти из «Милана» в «Манчестер Сити» за 100 млн евро.

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Все комментарии
Байкал Иркутск
сегодня в 21:15
А мог бы ещё в Китае поиграть!
АС35 ответил AmIIIeR89
сегодня в 21:07
AmIIIeR89:
Не думаю, что дело в Реале. У него просто характер не тот, не боец. В Реале его просто сожрали конкуренты, а бороться за место в основе он просто не захотел или не смог. Он человек зоны комфорта - если ее создать для него, он будет творить чудеса, если нет - сникнет
дело не в Реале, а в тренере, который тогда тренировал Реал, Жозе Моуриньо
AmIIIeR89 ответил TypXXI
сегодня в 20:57
TypXXI:
Вот что сделал реал с чуть ли не лучшим футболистом того времени... Что сливки, не стыдно?) А должно!
Не думаю, что дело в Реале. У него просто характер не тот, не боец. В Реале его просто сожрали конкуренты, а бороться за место в основе он просто не захотел или не смог. Он человек зоны комфорта - если ее создать для него, он будет творить чудеса, если нет - сникнет
nikolah
сегодня в 20:37
очень жаль...
Переход в реал был главной ошибкой в его жизни...
No problem
сегодня в 20:26
Характер не тот.
Духу не хватит.
TypXXI
сегодня в 20:23
Вот что сделал реал с чуть ли не лучшим футболистом того времени...
Что сливки, не стыдно?) А должно!
drug01
сегодня в 20:12
Спасибо за игру! Ты внес свой вклад в футбол!
dzvinka ответил Остапчук 67
сегодня в 20:09
Остапчук 67:
О Кака уже забывать стали и он напомнил о себе.
такого игрока забыть невозможно!
Остапчук 67
сегодня в 20:03
О Кака уже забывать стали и он напомнил о себе.
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