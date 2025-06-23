 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Крыльях Советов» подтвердили, что Иван Сергеев покинет клуб этим летом

вчера, 21:47

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев подтвердил, что нападающий Иван Сергеев покинет самарский клуб.

Я знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить как‑то. Поэтому мы будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб.

У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти в клуб, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.

Будет ли Сергеев на сборах «Крыльев»? Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право. Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПереговоры по трансферу Карраскаля между «Фламенго» и «Динамо» продолжаются
Вчера, 20:33
СлухиЦСКА намерен купить полузащитника Верде из «Унион Санта-Фе»
Вчера, 19:12
Слухи«Спартак» отказался от приобретения защитника «Индепендьенте»
Вчера, 18:45
Слухи«Манчестер Юнайтед» и ПСЖ интересуются Сперцяном
Вчера, 17:47
Слухи«Крылья Советов» ведут переговоры с Марадишвили и Филиным
Вчера, 17:43
СлухиКлубы из России и Турции ведут борьбу за Заболотного
Вчера, 17:34
 
Сортировать
Все комментарии
t537zae24gy5
t537zae24gy5 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:16, ред.
спасибо, поправили
112910415
112910415
сегодня в 04:44
судьба Крыльев вызывает сомнения ...
112910415
112910415
сегодня в 04:34
чтобы он мог перейти в тот‑клуб.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1410679/sergeev-ivan-krylya-sovetov 23.06.2025
nbaffgn3jssw
nbaffgn3jssw
сегодня в 04:33
Деньги тут ключевой фактор, а не зарплата.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:27
Что-то председатель работает, как агент, с такой охотой выталкивает Сергеева...
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:36
Доброго Здоровья, Jeck!
? Крыльям теперь бороться только за зону без стыков.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:14
Ясно было, что в след за Осинькиным уйдет и Сергеев.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:11, ред.
...«Динамо», «Спартак», «Зенит» — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. ...

С этим не поспоришь, только в Питер второй раз Сергеев сам наверняка не пойдёт, а вот московские клубы более вероятное развитие карьеры футболиста, а где - в Спартаке или Динамо, вероятнее всего станет известно уже в самоё ближайшее время.

Карпин не прочь видеть нападающего сборной в своём клубе, но в некоторых спортивных источниках была информация, что Спартак предложил более выгодные финансовые условия для футболиста.

Тут уж, как говорится, выбор за Иваном, что он предпочтёт почти стопроцентное гарантированное место в основном составе у Карпина или деньги.

Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:10
Почему бы Крыльям самим не побороться за медали??
Как то прям совсем не патриотично по отношению к своему клубу...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:59
Досвидос Ванюша .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:51
Лишь бы денежку не забыли занести...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 