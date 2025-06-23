В «Крыльях Советов» подтвердили, что Иван Сергеев покинет клуб этим летом

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев подтвердил, что нападающий Иван Сергеев покинет самарский клуб.
Я знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить как‑то. Поэтому мы будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб.
У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти в клуб, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.
Будет ли Сергеев на сборах «Крыльев»? Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право. Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать.
С этим не поспоришь, только в Питер второй раз Сергеев сам наверняка не пойдёт, а вот московские клубы более вероятное развитие карьеры футболиста, а где - в Спартаке или Динамо, вероятнее всего станет известно уже в самоё ближайшее время.
Карпин не прочь видеть нападающего сборной в своём клубе, но в некоторых спортивных источниках была информация, что Спартак предложил более выгодные финансовые условия для футболиста.
Тут уж, как говорится, выбор за Иваном, что он предпочтёт почти стопроцентное гарантированное место в основном составе у Карпина или деньги.
Болейте за своих, а не против чужих!
С этим не поспоришь, только в Питер второй раз Сергеев сам наверняка не пойдёт, а вот московские клубы более вероятное развитие карьеры футболиста, а где - в Спартаке или Динамо, вероятнее всего станет известно уже в самоё ближайшее время.
Карпин не прочь видеть нападающего сборной в своём клубе, но в некоторых спортивных источниках была информация, что Спартак предложил более выгодные финансовые условия для футболиста.
Тут уж, как говорится, выбор за Иваном, что он предпочтёт почти стопроцентное гарантированное место в основном составе у Карпина или деньги.
Болейте за своих, а не против чужих!