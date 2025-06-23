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Веа и Мбангула могут перейти из «Ювентуса» в «Ноттингем Форест»

вчера, 22:40

«Ноттингем Форест» ведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере двух нападающих — Тимоти Веа и Самуэля Мбангулы.

Английский клуб рассматривает вариант выкупа обоих игроков за сумму порядка 23 млн евро.

Оба футболиста уже приступили к предсезонной подготовке с туринцами, однако их будущее может определиться в ближайшие дни, если «Ноттингем Форест» сделает конкретное предложение.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 00:32
Вуд скоро сдуется по возрасту, это неизбежно. Авоньи вообще уже не забивает, 17 голов за 3 сезона в Ноттингеме.
Все равно в Ювентусе им не дадут себя проявить. Так что мудрое решение.
JUVENTUS
JUVENTUS
сегодня в 00:10
Веа нужно сохранить в команде!
Гость
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