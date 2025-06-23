Веа и Мбангула могут перейти из «Ювентуса» в «Ноттингем Форест»

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вчера, 22:40

«Ноттингем Форест» ведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере двух нападающих — и .

Английский клуб рассматривает вариант выкупа обоих игроков за сумму порядка 23 млн евро.

Оба футболиста уже приступили к предсезонной подготовке с туринцами, однако их будущее может определиться в ближайшие дни, если «Ноттингем Форест» сделает конкретное предложение.