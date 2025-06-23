Веа и Мбангула могут перейти из «Ювентуса» в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» ведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере двух нападающих — Тимоти Веа и Самуэля Мбангулы.
Английский клуб рассматривает вариант выкупа обоих игроков за сумму порядка 23 млн евро.
Оба футболиста уже приступили к предсезонной подготовке с туринцами, однако их будущее может определиться в ближайшие дни, если «Ноттингем Форест» сделает конкретное предложение.
Все равно в Ювентусе им не дадут себя проявить. Так что мудрое решение.
Все равно в Ювентусе им не дадут себя проявить. Так что мудрое решение.