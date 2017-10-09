Стали известны все претенденты на «Золотой мяч»

Журнал France Football назвал последних номинантов на «Золотой мяч».

В шестую пятерку претендентов на награду вошли нападающий «Реала» Криштиану Роналду, полузащитник «Челси» Эден Азар, защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, хавбек «Реала» Иско и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Таким образом, стали известны все 30 номинантов. Помимо вышеперечисленных игроков, это:

защитник «Реала» Марсело, полузащитники Н'Голо Канте («Челси») и Лука Модрич («Реал»), нападающие Пауло Дибала («Ювентус») и Неймар (ПСЖ), вратарь «Атлетико» Ян Облак, защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Наполи» Дрис Мертенс, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, форварды Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария») и Эдин Джеко («Рома»), нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Реала» Тони Кроос, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и форвард «Монако» Радамель Фалькао, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, защитник «Баварии» Матс Хуммельс и форвард «Реала» Карим Бензема.

С прошлогодним списком можно ознакомиться здесь.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте