Стали известны все претенденты на «Золотой мяч»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
21:45 сегодня Исландия -:- Косово
  • Главные новости
  • Все новости
20:59
Ибрагимович может вернуться на поле в игре с «Арсеналом»5
19:36
Месси, Кавани и Бензема номинированы на «Золотой мяч»16
18:54
Гризманн, Буффон и Фалькао - в числе номинантов на «Золотой мяч»11
17:33
Хайнкес: «„Бавария“ должна следовать модели развития „Реала“»67
17:08
Хави может возглавить сборную Катара18
21:26
Сампаоли: «Игроки сборной Аргентины полны уверенности в том, что мы выйдем на мундиаль»0
21:14
Бускетс сыграет в своём 100-м матче за сборную Испании1
21:12
Мата: «Игра с „Ливерпулем“ - одна из главных в сезоне»1
21:08
Инсинье: «Моим кумиром был Дель Пьеро, пусть это и огорчит фанатов „Наполи“»2
20:59
Адвокат: «В матче против Швеции выпущу сильнейший состав сборной Нидерландов»8
20:52
Украина - Хорватия: Манджукич восстановился от повреждения и поможет гостям14
20:50
Албания - Италия: стартовые составы2
20:49
Израиль - Испания: Ильярраменди и Адурис в стартовом составе гостей2
20:44
Уэльс - Ирландия: стартовые составы2
20:28
Роббен: «Цель сборной Нидерландов в матче со Швецией - выиграть»6
20:07
Левандовски получил степень бакалавра в области спортивного менеджмента7
20:06
Президент «Галатасарая»: «Зимой сделаем „Ювентусу“ новое предложение по трансферу Асамоа»1
20:00
Кака рассказал о завершении карьеры9
19:56
Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков во время чемпионата мира3
19:45
Де Лаурентис: «Я бы никогда не променял Сарри на Гвардиолу»3
19:28
Андреев: «Сейчас Азмун играет непонятно как, он не станет проблемой для наших игроков»6
19:17
Иньеста может разорвать контракт с «Барселоной» в любой момент9
18:52
Ди Мария может отправиться в Китай14
18:42
Голкипер «Тюмени» - в сфере интересов «Урала» и «Оренбурга»1
18:37
Руни: «Я бы отказался от всех своих бомбардирских рекордов ради медали чемпиона мира»17

Стали известны все претенденты на «Золотой мяч»

сегодня, 20:18

Журнал France Football назвал последних номинантов на «Золотой мяч».

В шестую пятерку претендентов на награду вошли нападающий «Реала» Криштиану Роналду, полузащитник «Челси» Эден Азар, защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, хавбек «Реала» Иско и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Таким образом, стали известны все 30 номинантов. Помимо вышеперечисленных игроков, это:

защитник «Реала» Марсело, полузащитники Н'Голо Канте («Челси») и Лука Модрич («Реал»), нападающие Пауло Дибала («Ювентус») и Неймар (ПСЖ), вратарь «Атлетико» Ян Облак, защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, форвард «Наполи» Дрис Мертенс, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, форварды Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария») и Эдин Джеко («Рома»), нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Реала» Тони Кроос, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и форвард «Монако» Радамель Фалькао, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, защитник «Баварии» Матс Хуммельс и форвард «Реала» Карим Бензема.

С прошлогодним списком можно ознакомиться здесь.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
MALOVAR ответил Agamaga
сегодня в 21:24
два года бомбит ))
Hayden
сегодня в 21:23
Роналду!!!!!!!!!
Agamaga
сегодня в 21:22
1. Месси
2. Неймар
3.Рамос
Ну для цирка отдадут португальцу, королю Андорры, который стоял у бровки и смотрел, как партнеры ему баллы набирают в финале ЧЕ.
SanitarForest
сегодня в 21:21
1.Игарь
2.Глушаков
3.Васин
Руслан Миланец ответил Preston North End
сегодня в 21:17
Preston North End:
Всем уже известно, кому достанется ЗМ. Зачем устраивать - этот цирк!
я же ниже ответил на этот вопрос!))))
starche
сегодня в 21:13
Много надуманных претендентов! Надо было сразу ограничится хотя бы десяткой!
Preston North End
сегодня в 21:13
Всем уже известно, кому достанется ЗМ. Зачем устраивать - этот цирк!
castromen
сегодня в 21:09
Роналду,Месси,Неймар!!!
FHTS-9
сегодня в 21:08
Мбаппе, 18 лет, а уже является претендентом на ЗМ, невероятное начало )
Руслан Миланец ответил Давуд
сегодня в 21:06
Давуд:
Месси , Неймар и Суарес
ага..вообще все 30 футболистов, ничего не выигрывавшей барсы там должны быть ну..
Сливки общества
сегодня в 21:05
За Левандовски и Хуммельса мерси.)
Давуд
сегодня в 21:04
Месси , Неймар и Суарес
Эфиалтус
сегодня в 21:00
1-Роналду,2-Буффон,и месся для жалости..
MALOVAR
сегодня в 20:55
КР7
richi ответил Дракон1988
сегодня в 20:55
Дракон1988:
Для некоторых,попасть в список,уже достижение.
Для всех людей, интересующихся футболом это достижение. Кроме Роналду, Месси и прочих, из обладателей ЗМ.
NGY
сегодня в 20:55
1. Роналду
2. Буффон
3. Модрич
NGY
сегодня в 20:53
Пройдите по ссылке на номинантов за прошлый год...
там предводитель местных персофанов Месси сбежавший с соккера поджав хвост barс-f, оставил свой комментарий...!
Читаешь и думаешь...у этого парня с фантазией все в порядке...такие сказки заливал...!
FCRM1
сегодня в 20:53
По идее должно быть : 1.Роналду.2.Неймар.3. Дибала или Буффон.
Будет : 1.Роналду. 2. месси. 3 Неймар
cevin cigan
сегодня в 20:53
Гном...вылетев в во всех турнирах??? Ха ....ну так нельзя глоры.....
ROMA DROGBA ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 20:53
Алсидес Гиджиев:
Худший в списке кто-то из тройки Мане, Хуммельс и Мертенс
Мертенс лучше более чем половины игроков из списка
richi ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 20:51
Алсидес Гиджиев:
Худший в списке кто-то из тройки Мане, Хуммельс и Мертенс
Бензема забыл.
Руслан Миланец ответил Ty4ka98
сегодня в 20:51
Ty4ka98:
Придет Алвес в твердовом пиджаке, заберет "Мяч" у ведущего и отдаст его Неймару. Все вроде бы понятно в этом году.
пххахаха)))))+++дело в том, что мяч то будет не у Кавани, но все таки Рон, думаю перестрахуется и смажет ладони супер клеем))))
Don trambon
сегодня в 20:50
Лол. Ну месси подобрали по уровню, Бензема, Кавани..))0 Эти двое разумеется лучше распиаренного месси, но к сожалению, бабло занесли, что бы мэсси в тройку вошёл((9
ROMA DROGBA
сегодня в 20:45
А где-же представители чемпиона? Где Промес, Глушаков? Неужели чемпионат России не ценится?
Алсидес Гиджиев
сегодня в 20:45
Худший в списке кто-то из тройки Мане, Хуммельс и Мертенс
нечитайло
сегодня в 20:44
всем удачи
Mara
сегодня в 20:44
Бензема? Рука-лицо!
Руслан Миланец ответил No problem
сегодня в 20:42
No problem:
Пока отсеят всех статистов, Рон спокойно отдахнет на Ибице, и будет любоваться как Месся,гнет свой пукан в надежде увидеть ВЕЛИКУЮ РУСЬ!)).
"Месся")))))) ну месся, так месся. согласен полностью с тобой. особенно приятно будет после курорта, получать заслуженные аплодисменты от бестолковогорвущего пукан месся)) и ко
ROMA DROGBA ответил дурман
сегодня в 20:41
дурман:
Кому как. Вот мне например было бы параллельно оказался бы я там или нет, если у меня были шансы как у Санчеса, или Бензема, или у любого другого (Кроме Месси, Роналду, Неймара) есть еще Роберт, и Луис, но это тоже маловероятно
Кому то и этого достаточно.
Maksim Konov
сегодня в 20:41
Бензема должен взять.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100