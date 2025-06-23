Осимхен может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира

«Аль-Хиляль» предложил нападающему «Наполи» Виктору Осимхену контракт с зарплатой 40 млн евро в год на три сезона с возможностью продления ещё на один год.
Таким образом, за четыре года в Саудовской Аравии Осимхен сможет заработать 160 млн евро.
«Наполи» надеется, что клуб с Ближнего Востока также выплатит предусмотренные контрактом отступные за форварда в размере 75 млн евро.
Творятся вещи не подпадающие ни под один экономический закон.
Вот не надо пожалуйста тыкать: "Спрос определяет стоимость товара"...
Здесь "спроса" нет, есть просто желание, может быть одного лица и всё! Больше никто в мире за него и ему не предложит такие деньги.
Творятся вещи не подпадающие ни под один экономический закон.
Вот не надо пожалуйста тыкать: "Спрос определяет стоимость товара"...
Здесь "спроса" нет, есть просто желание, может быть одного лица и всё! Больше никто в мире за него и ему не предложит такие деньги.
Его агент- тот еще проходимец. Такие заказухи покупал у известных людей- у Виери, у Гуцаева!!! Там такое писали, такие сравнения!!! Ну а третим он был, если я правильно понял с конца, или за бутылкой...)))
Его агент- тот еще проходимец. Такие заказухи покупал у известных людей- у Виери, у Гуцаева!!! Там такое писали, такие сравнения!!! Ну а третим он был, если я правильно понял с конца, или за бутылкой...)))