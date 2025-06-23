 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Осимхен может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира

вчера, 20:18

«Аль-Хиляль» предложил нападающему «Наполи» Виктору Осимхену контракт с зарплатой 40 млн евро в год на три сезона с возможностью продления ещё на один год.

Таким образом, за четыре года в Саудовской Аравии Осимхен сможет заработать 160 млн евро.

«Наполи» надеется, что клуб с Ближнего Востока также выплатит предусмотренные контрактом отступные за форварда в размере 75 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Моизе Кина
Вчера, 19:28
Слухи«Реал» готов рассмотреть предложения по трансферу Родриго
Вчера, 18:54
Чемпион мира не боится играть за МЮ. Но в клубе сомневаются в хулигане Мартинесе
Вчера, 18:46Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Слухи«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по трансферу Нкунку
Вчера, 18:30
Слухи«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Челси»
Вчера, 18:13
СлухиНуньес согласился перейти в «Наполи»
Вчера, 15:25
 
Сортировать
Все комментарии
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:25
Жалко игрока , променял большой футбол на деньги , а брал бы пример со своего одноклубника Хвичи, который стал победителем ЛЧ и является одним из сильнейших игроков не в Африке , а в Европе
112910415
112910415
сегодня в 04:25
о времена, о нравы !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:57
Эти арабские млрд убивают футбол
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:31
Бедуины обрушат финансовый мир!
Творятся вещи не подпадающие ни под один экономический закон.
Вот не надо пожалуйста тыкать: "Спрос определяет стоимость товара"...
Здесь "спроса" нет, есть просто желание, может быть одного лица и всё! Больше никто в мире за него и ему не предложит такие деньги.
juchok
juchok
вчера в 22:19
ну да ну да, рук - во Аль Хиляля грамотное, а вот коллеги из Парижа получается не шарят, лол. подумаешь, всего лишь лучший клуб Европы на сегодняшний день и это еще с безграмотным руководством. а что же будет если грамотных спецов наймут, страшно становится!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 22:00
Рад Приветствовать!!!
Его агент- тот еще проходимец. Такие заказухи покупал у известных людей- у Виери, у Гуцаева!!! Там такое писали, такие сравнения!!! Ну а третим он был, если я правильно понял с конца, или за бутылкой...)))
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:54
Завидовал, видимо. Там такие комиссионные …,,, закачаешься).
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
Приветствую! Помнится, агент сказал, что хвича входит в тройку лучших. А кто те двое ? Пеле и Роналдо или Месси с Диего ? Я не понял))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:13
А он хотел Хвичку продать саудитам, но не вышло, там люди умные и практичные, сразу поняли, что ЭТО им не нужно...)))
sfac227zwmpx
sfac227zwmpx
вчера в 21:06
Витя вряд-ли откажется от такого куша
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
так Мамука говорил что Осимхен продаст себя арабам за большие деньги.
Capral
Capral
вчера в 20:21
Агент Хвички этого не переживёт...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 