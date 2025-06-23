Осимхен может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира

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вчера, 20:18

«Аль-Хиляль» предложил нападающему «Наполи» контракт с зарплатой 40 млн евро в год на три сезона с возможностью продления ещё на один год.

Таким образом, за четыре года в Саудовской Аравии Осимхен сможет заработать 160 млн евро.

«Наполи» надеется, что клуб с Ближнего Востока также выплатит предусмотренные контрактом отступные за форварда в размере 75 млн евро.