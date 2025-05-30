В стыках напрашивается непредсказуемая развязка. У «Урала» и «Ахмата» свои козыри, «Сочи» – на грани

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вчера, 13:00

В первых матчах ничего не выяснили.

У «шмелей» – игровое и психологическое преимущество

Изначально казалось, что «шмелям» лучше попасть на «Пари НН» в стыках – на то было сразу несколько причин. Прежде всего, аура «Ахмата». Тут и неудачный опыт прошлых встреч («Урал» не обыгрывал команду с 2019 года), и прогресс при Ташуеве (поднялись из зоны прямого вылета, весной отбирали очки у «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА ), и необходимость сыграть в Грозном (можно забрать победу дома, но 90 минут в гостях покажутся вечностью).

«Урал» пошёл по самому сложному пути и столкнулся с огромным сопротивлением уже на «Екатеринбург Арене». Пропущенный мяч, постоянные включения ВАР, неоднозначные решения арбитра в первом тайме – отменённый гол Железнова, изначально красная карточка Сунгатулину (уже после вмешательства ВАР откатились к жёлтой), неназначенный пенальти после игры рукой у Арсена Адамова. И несмотря на это, во втором тайме уральцы всё же заработали 11 метровый – его реализовал Мартин Секулич. А позднее форвард оформил дубль, принеся «шмелям» победу. Рваный темп игры в первом тайме не сбил настрой хозяев — победа в таких условиях даёт сильнейший эмоциональный импульс перед выездом.

Вдобавок пошатнулась уверенность самих грозненцев. Уже нет прежнего ощущения разницы в классе, мало того – после поражения в отставку ушёл наставник команды Сергей Ташуев. К решающему поединку сезона «Ахмат» подходит в скверной форме, с поражением в первом матче и без главного тренера. А у уральцев – эмоциональный буст и преимущество в один мяч.

У грозненцев остался последний козырь

«Ахмат» прижат к стенке. Команда в ужасном эмоциональном состоянии на фоне попадания в стыки и поражения в первом матче. К этому добавляется отставка главного тренера. Сергей Ташуев объявил об уходе сразу после матча. Плюс чуть подробнее объяснил своё решение и рассказал об обстановке в команде:

Какая‑то химия пропала, но не сегодня. «Химия» была великолепной после зимних сборов, после начала весеннего этапа, я даже футболистам сказал: «В тот период я в вас влюбился» (улыбается). Но потом случились определенные нюансы, и их я не вправе озвучивать, которые испортили эту химию. Дальше становилось всё хуже и хуже. Я по натуре боец, но понимаю: встала определенная стена между мной и командой. И в этой ситуации смысла нет [работать], потому что творчество – великая вещь. Просто работать – неправильно.

При этом ситуация может развернуться, как угодно. «Ахмат» проиграл в Екатеринбурге – но уступает лишь в один мяч. «Урал» не так стабилен, чтобы считать это преимуществом. Плюс решающий поединок пройдёт для грозненцев дома. И как раз это – козырь, который может сработать. Из Грозного этой весной победу не смогли увезти даже преобразившийся ЦСКА , ещё не развалившийся «Спартак» и «Локомотив». Симпатичные «Рубин» и «Ростов» вообще остались без очков по итогам выезда. «Урал» в Грозном не побеждает вот уже 10 лет – с мая 2015-го. Да и смена тренера должна взбодрить команду – год назад «Урал» пошёл на такой же шаг и едва не спасся.

Удаление сломило «Сочи»

Сочинцам, казалось, достался соперник попроще – но для команды реализовался самый скверный сценарий. Противостояние начиналось дома – учитывая статус соперника, «Сочи» должен был забирать домашнюю победу и отталкиваться от неё, играя в гостях. Это не какой-то фантастический расклад.

И начали-то хорошо – быстро повели в счёте, держали минимальное преимущество. Фатальным для сочинцев стало удаление Владимира Писарского – форварду показали прямую красную. В меньшинстве «Сочи» уже не смог сдержать нижегородцев – подопечные Виктора Ганчаренко сравняли ещё в первом тайме, а в самой концовке вырвались вперёд.

Для южан победить дома было важно ещё и потому, что у команды есть определённые игровые проблемы. Это не «Балтика», которая стала с запасом первой. Команда Морено во второй части сезона потеряла очки с «Соколом» (0:0), «Шинником» (1:2), «Родиной» (1:3), «Нефтехимиком» (1:1) – а ведь это середняки и аутсайдеры. Учитывая, что конкурентам выше южане тоже уступили (обыграли только «Урал»), коллектив по делу не забрался выше.

«Пари НН» – в максимально выгодном положении

Ганчаренко не пришлось играть с командой, которую он отправил в Первую лигу, для него это уже плюс – мотивированный «Урал» был бы гораздо опаснее, чем нестабильный «Сочи». А так нижегородцам повезло с соперником, плюс хорошо для них сложился гостевой поединок – получили большинство, дожали соперника. Наконец, ответный матч проведут дома.

К игре «Пари НН» и сейчас есть большие вопросы – команда весной проиграла даже «Химкам» и «Оренбургу», первую часть чемпионата вообще завершила разгромными поражениями от «Ростова» и «Спартака» с общим счётом 0:7. Но пока всё складывается так, что даже такой проблемный коллектив сможет удержаться в Премьер-лиге.