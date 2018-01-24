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Самый странный трансфер зимы

сегодня, 09:52

Лассана Диарра – в ПСЖ. Солидное повышение после «Анжи», «Локомотива» и «Аль-Джазиры». Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы разбирается, как футболист, который почти завершил карьеру, так высоко прыгнул.

Сделки бывают разные: громкие и странные. Уже этой зимой мы стали свидетелями ярчайшего трансфера-обмена между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», которые «махнули» Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса. А теперь настала пора странных трансферов. На такое звание претендует акт ПСЖ о подписании полузащитника Лассана Диарра.

О том, что француз завязал с футболом, говорили часто и много. Говорили на протяжении многих лет, периодически Диарра намекал на реабилитацию карьеры, на перезагрузку, появлялась надежда, которая вскоре опять им же губилась. Постепенно периоды взлетов становились короче, а отрезки провалов длиннее. Когда Диарра махнул на Ближний Восток, многие посчитали, что о французе можно забыть – окончательно ушел в «доигровщики».

Но Лассана и оттуда умудрился сбежать в очередном рывке. Теперь пытается взять вершину в ПСЖ, который намеревается собрать лучших из лучших. Тем страннее выглядит для парижан сделка с французом, который и в лучшие свои годы стабильностью не отличался, а теперь ему 32 года, за плечами сомнительный опыт. Можно по-разному относиться к его попыткам заиграть в России, но все же покинул он РФПЛ не на лучшей ноте – через скандалы и суд с «Локомотивом», который, кстати, проиграл и вынужден был выплачивать железнодорожникам солидный долг.

Наличие этой задолженности даже некоторое время сдерживало развитие карьеры Диарра, который в принципе никуда никогда не спешил, но всегда имел массу вариантов. Наводит на мысли об уж очень пронырливом и знающем свое дело агенте игрока. После «Локомотива» Диарра взял паузу в карьере, пытался протиснуться то в один, то в другой клуб, но претендентов на француза смущало наличие долга. Смелым оказался «Марсель», который все же подписал опорника. Уже тогда эта сделка казалась сомнительной для провансальцев, а ведь это даже близко не ПСЖ по ресурсам и амбициям. Между тем, именно в «Марселе» был последний всплеск Диарра.

Француз напомнил игрой в Лиге 1 в сезоне-2015/16 о том, за что его в свое время оценили «Арсенал», «Челси», «Реал», поверив в него и сделав ставку на талантливого тогда хавбека. Очень ярко отыграл сезон Диарра в «Марселе», а потом снова принялся почивать на лаврах, рассорился с тренером, с руководством клуба, в следующем сезоне почти не играл уже и большую часть времени вообще проводил вне заявки по разным дисциплинарным в основном причинам. Расставание было неизбежным, но «Марсель» долго не мог найти новый клуб для Лассана. Тоже, кстати, показательно.

Пришлось расторгать соглашение и отпускать хавбека бесплатно. Он прибился к «Аль-Джазире» из ОАЭ. Там его не хватило и на половину сезона. Принялся валять дурака с первого же матча, поэтому провел в чемпионате ОАЭ всего пять матчей – 309 минут находился на поле суммарно. Разорвал контракт и с «Аль-Джазирой» в итоге. Хуже карьерного развития не придумаешь. Поэтому слухи о том, что ПСЖ проявляет интерес к Диарра воспринимались сначала как нелепая шутка или уж совсем завиральные «фейк ньюс» от СМИ.

Оказалось, что переговоры на самом деле шли. И вот теперь добрались до логического завершения в виде контракта на полтора года. Удивительное рядом. ПСЖ сперва удивил переходом Неймара, теперь шокировал еще и трансфером Диарра. И это при ресурсах парижан-то! Но кое-какую информацию такая сделка все же дает. Становится понятно, что ПСЖ буквально до дна исчерпал лимит финансового фейр-плей, что УЕФА всерьез берет за горло, поэтому уже ни копейки лишней потратить нет возможности.

Это как бы сразу отметает многие слухи о возможных дорогостоящих покупках ПСЖ до кучи к Неймару и Мбаппе. Нет, настала пора, когда для покупки кого-то стоящего нужно все же расчистить финансы, продать кого-то. В таких условиях пройдет только подписание свободного агента. Зачем ПСЖ вообще новички при его составе? Тут нужно иметь в виду позицию Диарра. Несмотря на большой подбор исполнителей, именно в опорной зоне у ПСЖ после ухода Матюиди есть некая пустота, а тут еще и Мотта травму получил.

Да и вообще он не молодеет, все ближе момент расставания с ним. Нужна страховка в центр для Верратти, Рабьо. То есть Диарра ни в коем случае не рассматривается как игрок основного состава – это человек ротации. Причем почти наверняка он чаще будет использоваться в чемпионате Франции, где у ПСЖ тотальное преимущество и нет необходимости рисковать ценными кадрами из основного состава. Тот случай, когда основная ставка клуба сделана не на национальную лигу – настолько велик там перевес.

ПСЖ все делает под Лигу чемпионов. Разумеется, в Париже были бы рады видеть игрока наподобие Фабиньо, однако его не сделаешь с легкой душой человеком ротации, придется кому-то остаться недовольным, да и все тот же финансовый фейр-плей уже не позволяет тратиться, а «Монако» затребовал бы приличные деньги. Поэтому Диарра, если поозираться на рынке, вообще кажется чуть ли не единственным решением вопроса углубления состава в центре поля без видимых затрат.

Чем ПСЖ рискует? Максимальный риск заключается в том, что Лассана станет новым Бен Арфа, который подобен ему по сложности характера и наплывам лени с наглостью. Атем сидит сейчас на трибунах, получает зарплату и не хочет уходить, требуя компенсацию за намерения ПСЖ разорвать с ним контракт. Наверняка юристы парижан проработали такую ситуацию – контракт с Диарра довольно краткосрочный. К тому же в Париже помнят, что на эмоциях, на кураже Диарра способен выдавать отличные отрезки. Так было относительно недавно в «Марселе».

Запала хотя бы до конца сезона Лассана должно хватить, если он совсем уж не завязал для себя с футболом. В любом случае трансфер получается очень интересным, Диарра качественный футболист, которому не хватило соответствующих высококлассному игроку черт характера. Но попылить в матчах с каким-нибудь «Дижоном» или «Каном» он способен. Для этого и брали, чтобы разгрузить в подобных «бесполезных» играх лидеров команды.

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Crooclin
Crooclin
сегодня в 10:25
Того и гляди скоро Аршавин в ЦСКА вернётся)
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