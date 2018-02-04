«Арсенал»: Реформация имени Свена

Закончился период трансферов, и давайте обратим внимание на самую необычную и самую успешную кампанию в Европе.

«Арсенал» и Арсен

Почему именно эта трансферная кампания лучшая зимой? Давайте посмотрим объективно. Арсен за последние годы не проводил такую серьёзную кампанию ни зимой, ни летом. Подписание одним летом Озила и Санчеса - другим, а потом уже Ляказетта даже и близко не похоже на эту кампанию. Обменяли неугодного Санчеса на Мхитаряна. Купили Обамеянга. Подписали новый контракт с Озилом. Отдали Жиру, Коклена, Дебюши. А ещё хотели подписать Эванса и ещё многих, как обычно предписываемых «Арсеналу». А теперь посмотрим на другие команды - «Ливерпуль» подписал Вирджила, продал Коутиньо. «Тоттенхэм» всего лишь подписал Лукаса Моуру, а «Челси» кое-как подписал Эмерсона и Жиру. Разве это так много для таких клубов? Только МС может посостязаться с «Арсеналом», но «горожане» просто плюнули в лицо правилам финансового фейр-плей.

Первые результаты

Мхитарян и Обамеянг на двоих за 3 матча записали 4 результативных действия. Причём лучшим сравнением будет то, что Генрих отдал сразу 3 голевые передачи в одном матче. Столько же у Алексиса за 18 матчей в этом году. Санчес, которому отдали звание лучшего игрока в матче с «Хаддерсфилдом» забил всего лишь один гол. А всего за 3 матча в МЮ Алексис забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Интересный обмен получился, и он, как уже сразу видно, в пользу «Арсенала». Причём для лондонцев это был матч с «Эвертоном», конечно, во многих случаях удобным соперником для «канониров» в последние годы, но всё же это не команда на 19-й строчке в АПЛ. Да и Озил, с которым подписали новый контракт, выглядел очень хорошо. Кроме того, оба новых приобретения с первого матча очень хорошо влились в команду. Вот вам факт: в этом матче гол с передачи Мхитаряна забил не только Обамеянг, но и Рэмзи. Да, именно Аарон. А ещё хотелось бы сказать, что Генрих в ходе игры выиграл 4 единоборства, хотя он атакующий полузащитник.

Свен Мислинтат

Однако благодаря кому произошли эти подписания? Многие скажут - наверное, за 20 лет Арсен научился подписывать, он же за всё в ответе в «Арсенале». Но тут всплывает немного незаметный переход главного скаута «Боруссии» в «Арсенал» - Свена Мислинтата. Неужели никто не заметил, что оба игрока, которых зимой подписал Венгер, это бывшие футболисты «Боруссии» Дортмунд? Наверное, это слишком очевидно. Но Свен посоветовал Арсену ещё и молодого защитника из Греции Мавропаноса, которому прочат великое будущее. Вот вам и ответ на многолетнюю слабую кампанию в «Арсенале». Её проводили не такие большие профессионалы, как Свен. Приведём факты. Свену принадлежат такие покупки «Боруссии», как Хуммельс, Левандовски, Илкай Гондюган, Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамеянг, Усман Дембеле. Достаточно внушительный список.

«Профессор»

Но и Арсена Венгера не стоит считать профаном. Даже с такими покупками нужно умело выстроить игру, причём желательно сделать это сразу, чтобы команда могла действовать эффективно. Результат в матче с «Эвертоном» объективно свидетельствует, что всё было сделано идеально. Генрих сразу встроился в игру команды, да и многие эксперты отмечали, что игровая манера «Арсенала» ему больше подходит, чем стиль МЮ. Но тут был и важный психологический подход. Генриху дали футболку с номером 7. Не простую футболку для «Арсенала», раньше её носил именно Алексис. Так что Мхитаряну нужно было сразу доказывать, что он лучше своего предшественника. Что насчёт Пьера-Эмерика, то ему дали не менее легендарную футболку с номером 14 на спине. Теперь ему придётся доказывать, что он не хуже легендарного Анри, что уже само по себе должно подстёгивать игрока. Уверен, что всё это не обошлось без участия Венгера.

Выводы:

Можно считать, что предыдущие годы главного тренера «пушкарей» окружали дилетанты. Вот пришёл Свен и сразу же провернул две качественные сделки. Да и сам главный тренер не подвёл, умело использовал нужные психологические рычаги в виде футболок с легендарными номерами на спине, и игроки уже показывают хорошую игру в команде. Но главным было то, что убедили подписать новый контракт Озила. Каким образом? Уверенная трансферная кампания лучше всего показывает игроку отношение клуба к своему престижу и имиджу. И несмотря на результаты, «Арсенал» своими действиями убедил Месута остаться в Лондоне. Будем надеяться, что эти покупки, а главное - умение вовремя избавиться от ненужных игроков и заменить их качественными аналогами, позволит «Арсеналу» вернуться на вершину и показывать лучшие результаты в следующие годы. И огромную благодарность за это болельщикам уже стоит вынести Свену Мислинтату.