Рекорды по месяцам. Самые впечатляющие игроки АПЛ

Халифы на час вперемешку с легендами – «Соккер.ру» заглядывает за кулисы приза «Игрок месяца» и отмечает футболистов, которые выигрывали приз чаще остальных.

Легенды доказывают право в футбольной вечности на протяжении всей карьеры. Если в сорок лет Буффон не так хорош, как десять сезонов назад, то это не страшно – свои главные матчи сыграл. Но есть и другой путь к наградам и почитанию – благодаря ярким отрезкам.

Англичане пришли к стабильному вручению приза игроку месяца в 1994-м году, и даже странно, что эту моду не переняли повсеместно. Ведь за футболом сейчас следят миллионы, и раз «Золотой мяч» без интриги, можно посчитать, кто самый впечатляющий по месяцам в самой богатой лиге мира.

113 раз «Игроком месяца» были форварды, как и в январе – Агуэро простили загубленные моменты, но запомнили голы, поэтому аргентинец смог обойти конкурентов. Хотя не сказать, что это награда только для нападающих. 76 побед полузащитников – достойный вклад, хотя даже суммарно представители других позиций не могут перекрыть успехи мастеров голевых ударов. Неудивительно, голы заметить проще всего.

97 раз приз игроку месяца в АПЛ получали граждане Англии. Рекорд на все времена, приз «Игрок месяца» еще и призван подчеркнуть, что английские футболисты, невзирая на экспансию иностранцев в лиге, всегда умели трепыхаться. Сборная у них спорная и невезучая, а вот ярких личностей хватает. Даже на первом месте в рейтинге пока только два англичанина.

34 награды получили футболисты «Манчестер Юнайтед», и среди них Уэйн Руни, Пол Скоулз, Криштиану Роналду, Руд ван Нистелрой и другие легенды эпохи Фергюсона. Вроде Дуайта Йорка, на счету которого три приза (но первый раз форвард обошел конкурентов в футболке «Астон Виллы»).

На втором месте по представительству пришел «Арсенал», футболисты Венгера 28 раз становились первыми при выборе лучшего игрока месяца. Прекрасное достижение, которое еще раз напоминает о славных временах в истории «канониров». Даже «Ливерпуль», хотя Клопп знатный мотивационный тренер и его подопечные в этом календарном году взяли две награды, пока не обошел «Арсенал» - 24 приза у «красных», а 21 раз побеждали игроки «Тоттенхэма», «Челси» только на пятом месте, «Манчестер Сити» пока шестой.

17 побед на счету граждан Франции. Логичное «серебро», если перечислить имена людей, которые принесли призы французской диаспоре в АПЛ. Первым стал Давид Жинола, затем выиграл Эрик Кантона, позже смог себя показать чемпион мира Эммануэль Пети. Затем пришла очередь вундеркинда Анелька из «Арсенала», а его знамя подхватил другой молодой и жутко талантливый – Тьерри Анри.

15 призов у голландцев, 9 раз выигрывали испанцы, а благодаря одному Агуэро у Аргентины почетное пятое место. В АПЛ не нашлось подвигов ирландских или валлийских легенд, их всех обошел один маленький аргентинец Серхио со своими пятью призами в карьере. Лучший снайпер «Манчестер Сити» свое дело знает!

12 защитников удостаивались высокой персональной награды. Причем собирались с мыслями пять лет, но финская легенда «Ливерпуля» Сами Хююпя смог открыть путь к победам представителям своего амплуа. Лучшим становился тренер сборной Англии Саутгейт, лучшим был Стюарт Пирс. Приз есть в коллекции некогда самого дорогого защитника мира Рио Фердинанда, даже у его брата имеется! Терри и Видич тоже по разу победили, а последний защитник с победой – Вертонген, выиграл в марте 2013 года. Ян до сих пор хорош, но вряд ли выиграет в ближайшие месяцы – перекос в сторону атаки очевиден.

9 голкиперов держали в руках награду «Игрок месяца». Открыл путь для вратарей Дэвид Симен – усатый великан выиграл в 1995-м году, затем отличился голкипер «Блэкберна» Тим Флауэрс, неожиданно в такой компании засветился Алекс Маннингер. А из легенд АПЛ награда оказывалась в коллекции Петра Чеха. Последним вратарем с призом стал Фрейзер Форстер – он был лучшим в феврале 2016, а до него побеждал Тим Крул. Если ты вратарь из топ-10 в мире, как Давид Де Хеа, этот приз тебя почему-то обходит стороной. У «почему-то» имена Кейн и Агуэро.

6 призов у одного футболиста – рекорд АПЛ. Как сказано выше, на вершине рейтинга местные ребята. Стивен Джеррард впервые победил в далеком 2001-м году, а последний раз выиграл через тринадцать лет, в 2014-м году. Но его серия не так сильно впечатляет, как линия жизни Харри Кейна. Любимец английской публики впервые позировал с призом «Игрок месяца» всего три года тому назад, в январе 2015, но за последние сезоны так часто выдавал мощные месяцы, что успел повторить достижение Джеррарда по итогам матчей декабря.

Количество наград на шесть больше, чем количество месяцев, в которых их раздавали. Как так получилось? 6 раз приз доставался двум игрокам. Впервые Ширер и Саттон одновременно выиграли в 1994-м году, на волне успехов их «Блэкберна», затем хулиганили Коллимор и Фаулер из «Ливерпуля», а последний раз у награды было два отца, когда Джеррард и Луис Суарес шикарно провели март 2014-го года.

5 месяцев с исключительными на фоне других успехами на данный момент у Агуэро – с учетом свежего января, Уэйна Руни и Робина ван Перси. Хорошая компания у аргентинского форварда. К слову, в первой десятке рекордсменов вы найдете только двух хавбеков. Речь о Стивене Джеррарде и Поле Скоулзе.

Всего 5 раз в истории АПЛ победитель сумел подтвердить статус в следующем месяце. Первым этот фокус провернул Робби Фаулер, а последним – Джейми Варди, который жег осенью 2015-го года в чемпионском сезоне «Лестера». Бергкамп, Кейн и Роналду закрывают этот коротенький список, хотя у Агуэро есть шансы выиграть две награды подряд, если к покеру в ворота «Лестера» добавит еще пару подвигов в феврале 2018 года.

3 награды на полке в доме Питера Одемвингие – нигерийский воспитанник КАМАЗа и ЦСКА, поигравший за «Локомотив» до отъезда в АПЛ, выигрывал приз чаще Давида Сильвы, Луиса Суареса или Кевина Де Брюйне, ведь у бельгийца вообще нет ни одной награды.

3 победы за календарный год – рекорд, и принадлежит он Эшли Янгу, причем в составе «Астон Виллы» в далеком 2008 году. Вообще, собирать такие призы раз за разом крайне сложно, ведь за двадцать три года только двенадцать человек могут похвастаться, что выигрывали дважды за сезон (среди них и Питер Одемвингие), а трижды за сезон не побеждал никто.

1 раз приз игроку месяца получал Андрей Аршавин – второй российский футболист, который доигрался до такого персонального звания. Дело было в апреле 2009 года, и вы прекрасно знаете, почему Андрей получил свой приз – покер на поле «Ливерпуля» дорогого стоит. Да и первого победителя легко назовете – огненный эксперт Андрей Канчельскис в апреле 1996 года в составе «Эвертона» отличился после месяца Кантоны и перед успехом Бекхэма.

В России тоже есть аналогичная награда от РФС, но ее проблема – отсутствие сильного спонсора и правильного позиционирования. Если бы этот приз был под таким лейблом, как в случае с игроком месяца – речь о компании, которая создает известный футбольный симулятор, то под ним была бы финансовая основа. Известный Агуэро, получивший награду за голы, одновременно рекламирует спонсора – ставка, которая привлекает.

А в РФПЛ не обратили внимания на шесть побед игроков «Спартака» в месячных номинациях с октября 2016-го года. У приза нет богатой истории, а победы достаются одним и тем же людям. Например, в АПЛ за двадцать три года рекордом остается шесть побед. А в РФПЛ у Квинси Промеса семь призов, дальше идут Дзюба, Смолов и Еременко, у которых по три победы. Странная компания получается.

Привычку футбольных награждений в России надо развивать и воспитывать, но пока серьезные спонсоры не думают о футболе глобально – в Англии спорят и устраивают опросы, кто был игроком месяца. А в РФПЛ, к сожалению, аналогичной реакции при выборах футбольных героев нет. Отчасти потому, что культуры выборов нет – вряд ли все доверяют мнению РФС, в АПЛ экспертная оценка весомее. Но когда ведомство в России возглавит реформатор, заинтересованный в продвижении продукта, приз «Игрок месяца в РФПЛ» оживет.

И будет таким же заметным, как у англичан, ведь об их успехах пишут по всему миру. Агуэро благодаря пятой победе сегодня обошел Скоулза, Ширера, Бергкампа, Анри, Роналду и Лэмпарда, вошел в элитную пятерку самых ярких героев разных месяцев. А в будущем может сравняться с Джеррардом и Кейном, если победит еще раз. Судя по играм «Манчестер Сити», шансы у друга Месси точно будут.