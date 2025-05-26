Мбаппе не повторил судьбу Азара в «Реале». Килиан вырвал «Золотую бутсу» из рук Дьёкереша

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вчера, 11:28

Также обошел Салаха и Левандовского.

Пережил сложнейшую адаптацию в «Реале»

Приезд свободного агента с подъемными в размере 115 млн евро летом 2024 года поставил точку в одной из самых скандальных трансферных саг в истории футбола. В итоге первый сезон Мбаппе в футболке «Реала» оказался полон испытаний. Килиан продемонстрировал невероятную стойкость и вырвал «Золотую бутсу», оставив позади таких грозных конкурентов, как Виктор Дьёкереш из «Спортинга», Роберт Левандовски из «Барселоны» и Мохамед Салах из «Ливерпуля». Мбаппе забил 31 гол в Ла Лиге и 42 мяча во всех турнирах в целом.

Один из лучших дебютов в истории испанского футбола. Только великий Феномен Роналдо забил больше в первом сезоне в Ла Лиге – у молодого бразильца было 34 гола в чемпионате Испании в футболке «Барселоны». Мбаппе выиграл «Золотую бутсу 2025» в первом сезоне в чемпионате Испании, что не удалось сразу даже Луису Суаресу в «Барселоне». В Каталонии уругвайцу помогали Хави, Иньеста и Месси, а напарники не всегда понимали нового центрального нападающего «Реала». Килиан не сразу набрал изумительную голевую форму.

Когда стал лучше понимать указания Анчелотти, понял динамику игру «Реала» в составе, который постоянно менялся, и начал подстраиваться под реальность – никто не разрешил Мбаппе играть чисто на левом фланге атаки, то пошли голы. В новом календарном году Килиан забил 29 мячей против 13 точных ударов в первой части сезона. Француз отличался в шести последних матчах весной. У него есть хет-трики в ворота «Манчестер Сити» и «Барселоны», хотя команда в итоге не поддержала порывы Мбаппе в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

Огорчён отсутствием серии клубных титулов

Мбаппе доволен, что продолжает ставить голевые рекорды и получать персональные призы, но скромные трофеи с «Реалом» – победа на Клубном ЧМ и в Суперкубке УЕФА , огорчают Килиана. Французу не светит «Золотой мяч». Но награда станет доступной, если «Реал» удачно выступит в Лиге чемпионов, а Франция через год классно сыграет на ЧМ -2026. А вот в гонках снайперов с Мбаппе уже тяжело тягаться. Килиан становился лучшим снайпером ЧМ и Евро, а ещё шесть раз побеждал других нападающих по голам в чемпионате Франции.

Теперь Мбаппе с первой попытки взял трофей имени Пичичи. Конкурент был грозным, но травма помешала Левандовски забить больше. Мбаппе собрал 31 гол против 27 у поляка из «Барселоны», а другие сильно отстали. Килиан побил клубный рекорд «Реала» по голам в первом сезоне, установленный Иваном Саморано. Чилийский форвард отличился 39 раз, а у француза 42 мяча. Шикарный результат, который омрачен черным квартетом поражений от «Барселоны» Флика. У Мбаппе есть награда, а «Реал» остался без кубков.

А самое главное, что с Килианом игра не исцелилась от проблем прошлых сезонов. «Реал» был машиной в плей-офф Лиги чемпионов в прошлом, а теперь умудрились вылететь от одной из самых невезучих команд 21 века – «Арсенала» Артеты. Микель в третий раз подряд стал вторым в АПЛ и не справился с ПСЖ в полуфиналах Лиги чемпионов. «Реал» не добрался в четверку лучших, а в Ла Лиге уступил «Барселоне», которая не могла прошлым летом подписать себе Мбаппе. Килиан опоздал в «Реал» и появился в разгар перестройки.

Винисиус и Беллингем подставили Мбаппе

И Килиан подставил их, ведь у француза всего 4 ассиста за сезон. Для сравнения, у Салаха 23 результативные передачи, у Рафиньи 25 пасов, а у Кейна 13 ассистов. Мбаппе был проблемой Анчелотти на старте сезона, когда не адаптировался на позиции «девятки». Как только освоился, то пошли голы, но форварда подставили напарники. У Беллингема есть объективная причина, почему Джуд сыграл хуже. Англичанину запрещают провести операцию на плече. Играть с хронической болью морально тяжело.

А Винисиус, известный скоростью и техникой, скатился в индивидуализм. Нельзя исключать, что бразилец завидует успехам Мбаппе, как завидовал, когда «Золотой мяч» отдали хавбеку «Манчестер Сити» Родри. Другой Родриго – форвард «Реала», хочет играть слева, но такой возможности в «Реале» не будет. Если тренер Алонсо переходит на схему «3-5-2», то молодой бразилец ищет клуб в АПЛ , ведь в Мадриде на острие будут Винисиус и Мбаппе, а справа появится латераль Александер-Арнольд.

Высокая позиция Трента, когда «Реал» в гибридной модели вернется к четверке в обороне с Карвахалем справа, позволит Мбаппе уйти в центр. Для Килиана идеальной стала бы продажа Винисиуса, но «Реал» обсуждает с бразильцем новый контракт. Холанд не приедет этим летом, а Мбаппе с чистой совестью не уйдет на любимый левый полуфланг, где ему станут мешать только смещения Беллингема. Килиан пока не спелся с напарниками, и это невыгодно «Реалу», ведь нет синергии и содружества.

Хаби Алонсо может развить скиллы Килиана

После неудачного сезона руководство «Реала» приняло решение о смене тренера, назначив молодого наставника Хаби Алонсо. Решение вселяет надежду, что новичок выжмет из Мбаппе не просто результативный футбол, а добавит магии. Рафинья и Ямаль творили в решающих матчах испанского сезона, впечатляя публику. Мбаппе старался, но его хет-трика в Эль Класико не хватило для победы «Реала» над «Барселоной» и защиты испанской футбольной короны. А новый тренер — другие вызовы.

Мбаппе привык к смене наставников в ПСЖ . Но когда пришел Луис Энрике, то у француза были конфликты с тренером на тему прессинга. «Байер» Алонсо играл агрессивно, французу и особенно Винисиусу вряд ли позволят расслабиться. На летнем Клубном ЧМ в США «Реал» представит другую схему. Карвахаль будет правым центральным защитником, а Мбаппе придется чаще смещаться на правый полуфланг, если выберут дуэт нападающих в надежде быстро вернуть в Мадрид ценные трофеи.