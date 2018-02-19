Зимний пит-стоп. Бердыев перестраивает «Рубин»

Если выбирать команду РФПЛ, которую зимнее трансферное окно изменило наиболее серьезно, то «Рубин» вне конкуренции. «Соккер.ру» считает ушедших и ищет новые игровые блоки.

Слухи о финансовых проблемах «Рубина» ходили на протяжении всей первой части сезона, тучи над клубом сгущались с приближением трансферного окна, которое должно было отнять у казанцев ряд футболистов – требовалось заработать на продажах, а также по максимуму разгрузить зарплатную ведомость. Потери были неизбежны, они состоялись, однако нет никаких причин бить в набат, ведь кадровый потенциал команды не истощился за счет сделок «на вход». Более того, экономия не помешает «Рубину» стать сильнее, ведь для тренера Бердыева правильные футболисты в обойме важнее потенциально более сильных игроков без должной мотивации и дисциплины. Курбан Бекиевич пожертвовал парочкой «валетов» - Оздоевым и Набиуллиным, избавился от ряда сильных карт, которые не вписываются в собираемую им комбинацию, которую дополнят новички – старые знакомые и толковые ребята, заехавшие на обочину в своих предыдущих клубах.

Зимние потери «Рубина»: Рагнар Сигурдссон, Тарас Бурлак, Эльмир Набиуллин, Мориц Бауэр, Янн М’Вила, Алекс Сонг, Магомед Оздоев, Рубен Рочина, Максим Лестьенн, Мийо Цакташ.

Бурлак не пробивался в состав и ушел в «Крылья Советов». Пребывание в команде Сигурдссона ограничилось полугодом, в январе исландский защитник присоединился к «Ростову». В центре обороны «Рубина» могут сыграть Навас, Сорокин, Гранат, Кудряшов и Камболов – нормальная обойма. Хуже, что казанцы лишились обоих основных фланговых защитников – Набиуллина и Бауэра. Впрочем, есть опытнейший Кузьмин, возвращен из аренды в «Ростов» Устинов. Кудряшов может оставить центр обороны на партнеров и вернуться на свою «историческую» позицию, которая на левой бровке.

Наибольшие изменения претерпела полузащита, фактически у «Рубина» весной будет новая средняя линия, ведь ушли М’Вила и Оздоев – игроки стартового состава, а также Рочина, Сонг и Цакташ, которые появлялись на поле реже, но все-таки насобирали 20 матчей на троих. Линия атаки лишилась Максима Лестьенна, который даже забил два гола и отдал результативную передачу еще в августе, а потом изредка появлялся на поле. Вообще не потеря. Чтобы лучше понимать, чего лишился «Рубин», взглянем на стартовый состав казанцев в первой части сезона.

Осенний «Рубин» 2017/18 (схема – 5-3-2): Рыжиков/Джанаев – Бауэр, Гранат, Сорокин/Сигурдссон/Навас, Кудряшов, Набиуллин – М’Вила, Оздоев, Камболов – Азмун/Жемалетдинов, Канунников/Карадениз.

Таким образом, «Рубин» потерял четырех стопроцентных игроков стартового состава и одного защитника, который боролся за место на поле. Остальные ушедшие – игроки подмены и откровенный «балласт».

Зимние новички «Рубина»: Павел Могилевец, Кристиан Нобоа, Вячеслав Подберезкин, Ивелин Попов, Виталий Устинов.

Все четыре новичка казанцев – полузащитники. Крайний защитник Виталий Устинов первую часть сезона провел на правах аренды в «Ростове», где отыграл 14 матчей, даже отметился голом. Кроме того, Курбан Бердыев привлек к работе с первой командой двух молодых игроков – Резу Шекари и Георги Махатадзе, они тоже хавбеки, причем разрушительного плана. С опытными футболистами такого амплуа в «Рубине» сейчас напряженка, так что молодые могут даже получить полноценный шанс по весне. В целом, средняя линия получится совершенно новая, здесь даже конкуренция намечается. Например, не факт, что будет играть с первых минут Подберезкин. Попова же, если судить по сборам, Курбан Бекиевич видит не в тройке полузащитников, а в роли связующего звена между средней линией и ударным нападающим. Ивелину такие задачи наверняка придутся по вкусу, ведь он гораздо эффективнее, когда освобожден от обязательной черновой работы.

Предполагаемый состав «Рубина» весной 2017/18 (схема – 5-3-2): Джанаев – Кузьмин/Устинов, Гранат, Камболов, Навас/Сорокин, Кудряшов – Могилевец, Нобоа, Ахметов/Жемалетдинов/Подберезкин – Попов/Карадениз, Азмун.

Джанаев сохранит за собой первый номер, да и с обороной все более или менее понятно. Кудряшов возвращается на фланг, за вторую позицию латераля воюют Кузьмин и Устинов. Камболов с учетом ограниченной обоймы защитников рассматривается в качестве центрбека. Гранат незаменим. Опытнейший Навас, для которого этот сезон, вероятно, последний в карьере, и молодой Сорокин дополняют композицию. Четыре центральных защитника на три позиции – это довольно рискованно, впрочем, в крайнем случае будет привлечен Кудряшов, придется перетягивать одеяло.

Есть понимание, что Могилевец – Нобоа – это основная связка полузащитников, с ними Бердыев не так давно в «Ростове» работал, наверняка постарается с максимальной эффективностью использовать этот готовый блок в «Рубине». Другое дело, что Курбан Бекиевич еще не до конца решил, как распределить обязанности в полузащите. То ли распределить оборонительные функции между Нобоа и Могилевцем, то ли вводить в состав опорного полузащитника из молодых. Предположу, что третьим в компании Кристиана и Павла станет кто-то из опытных или уже обученных игроков. Может быть, даже Попов, ведь рядом с Азмуном есть кому сыграть, хотя роль свободного художника болгарину по душе.

На две позиции на стыке полузащиты и нападения (все-таки у Бердыева два форварда в схеме 5-3-2 не равнозначные, один немного в оттяжке) много претендентов. Это и уже упомянутый Попов, и Карадениз с Жемалетдиновым, и Ахметов с Подберезкиным. Есть еще Канунников, у которого в конце сезона истекает контракт с «Рубином», а также молодые футболисты. Ну, и понятно, что в загашнике у Курбана Бекиевича несколько вариантов. Несмотря на казалось бы значимые потери, не покидает ощущение, что «Рубин» стал только сильнее, очистившись от всего лишнего и укрепившись футболистами, которые подходят под лекала Бердыева.