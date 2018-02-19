Зимний пит-стоп. Бердыев перестраивает «Рубин»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет16.57.71.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг---
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаФонбет2.43.352.9
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаФонбет1.21814
  • Главные новости
  • Все новости
14:03
Стало известно имя главного арбитра матча ЦСКА - «Црвена Звезда»20
14:02
«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15134
13:24
Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили13
12:58
Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ39
11:01
Оланаре завтра станет игроком «Амкара»43
15:16
Матч «Локомотив» - «Ницца» состоится, несмотря на сильный мороз0
15:07
Со следующего сезона РФПЛ начнет заниматься лицензированием клубов0
14:51
Агент Диавара подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ0
14:39
Первый тестовый матч на стадионе «Крыльев Советов» состоится 28 апреля0
14:26
Слуцкий: «Не знаю, станет ли сборная лучше, если в ней будут игроки только из 2 клубов»5
14:12
«Амкар» сыграл вничью с питерским «Динамо» в товарищеском матче0
13:55
«Арсенал» заключил рекордное соглашение с титульным спонсором4
13:41
«Спартак» положил глаз на защитника «Тюмени»8
13:34
Игуаин пополнил лазарет «Ювентуса» на неделю0
13:23
В Екатеринбурге квартиру на время ЧМ-2018 сдали за 1,5 млн рублей10
13:16
РФПЛ обяжет клубы раскрывать свои бюджеты2
13:07
«Анжи» уверенно обыграл «Колхети» в контрольном матче2
12:35
ЦСКА обратился к своим болельщикам накануне матча с «Црвеной Звездой»26
12:22
Гаттузо: «Кутроне должен найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью»15
12:13
Реконструкция стадионов в Московской области к ЧМ-2018 завершится в апреле2
12:01
«Челси» отказался продавать Батшуайи в «Боруссию» Д9
11:53
«Милан» начал переговоры со Стриничем0
11:35
«Амкар» подтвердил контакт с Оланаре5
11:23
«Уфа» переиграла «Вентспилс» в товарищеском матче4
11:09
Витиньо: «В команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать „Црвену Звезду“»27

Зимний пит-стоп. Бердыев перестраивает «Рубин»

сегодня, 13:00

Если выбирать команду РФПЛ, которую зимнее трансферное окно изменило наиболее серьезно, то «Рубин» вне конкуренции. «Соккер.ру» считает ушедших и ищет новые игровые блоки. 

Слухи о финансовых проблемах «Рубина» ходили на протяжении всей первой части сезона, тучи над клубом сгущались с приближением трансферного окна, которое должно было отнять у казанцев ряд футболистов – требовалось заработать на продажах, а также по максимуму разгрузить зарплатную ведомость. Потери были неизбежны, они состоялись, однако нет никаких причин бить в набат, ведь кадровый потенциал команды не истощился за счет сделок «на вход». Более того, экономия не помешает «Рубину» стать сильнее, ведь для тренера Бердыева правильные футболисты в обойме важнее потенциально более сильных игроков без должной мотивации и дисциплины. Курбан Бекиевич пожертвовал парочкой «валетов» - Оздоевым и Набиуллиным, избавился от ряда сильных карт, которые не вписываются в собираемую им комбинацию, которую дополнят новички – старые знакомые и толковые ребята, заехавшие на обочину в своих предыдущих клубах.

Зимние потери «Рубина»: Рагнар Сигурдссон, Тарас Бурлак, Эльмир Набиуллин, Мориц Бауэр, Янн М’Вила, Алекс Сонг, Магомед Оздоев, Рубен Рочина, Максим Лестьенн, Мийо Цакташ.

Бурлак не пробивался в состав и ушел в «Крылья Советов». Пребывание в команде Сигурдссона ограничилось полугодом, в январе исландский защитник присоединился к «Ростову». В центре обороны «Рубина» могут сыграть Навас, Сорокин, Гранат, Кудряшов и Камболов – нормальная обойма. Хуже, что казанцы лишились обоих основных фланговых защитников – Набиуллина и Бауэра. Впрочем, есть опытнейший Кузьмин, возвращен из аренды в «Ростов» Устинов. Кудряшов может оставить центр обороны на партнеров и вернуться на свою «историческую» позицию, которая на левой бровке. 

Наибольшие изменения претерпела полузащита, фактически у «Рубина» весной будет новая средняя линия, ведь ушли М’Вила и Оздоев – игроки стартового состава, а также Рочина, Сонг и Цакташ, которые появлялись на поле реже, но все-таки насобирали 20 матчей на троих. Линия атаки лишилась Максима Лестьенна, который даже забил два гола и отдал результативную передачу еще в августе, а потом изредка появлялся на поле. Вообще не потеря. Чтобы лучше понимать, чего лишился «Рубин», взглянем на стартовый состав казанцев в первой части сезона.

Осенний «Рубин» 2017/18 (схема – 5-3-2): Рыжиков/Джанаев – Бауэр, Гранат, Сорокин/Сигурдссон/Навас, Кудряшов, Набиуллин – М’Вила, Оздоев, Камболов – Азмун/Жемалетдинов, Канунников/Карадениз. 

Таким образом, «Рубин» потерял четырех стопроцентных игроков стартового состава и одного защитника, который боролся за место на поле. Остальные ушедшие – игроки подмены и откровенный «балласт».

Зимние новички «Рубина»: Павел Могилевец, Кристиан Нобоа, Вячеслав Подберезкин, Ивелин Попов, Виталий Устинов.

Все четыре новичка казанцев – полузащитники. Крайний защитник Виталий Устинов первую часть сезона провел на правах аренды в «Ростове», где отыграл 14 матчей, даже отметился голом. Кроме того, Курбан Бердыев привлек к работе с первой командой двух молодых игроков – Резу Шекари и Георги Махатадзе, они тоже хавбеки, причем разрушительного плана. С опытными футболистами такого амплуа в «Рубине» сейчас напряженка, так что молодые могут даже получить полноценный шанс по весне. В целом, средняя линия получится совершенно новая, здесь даже конкуренция намечается. Например, не факт, что будет играть с первых минут Подберезкин. Попова же, если судить по сборам, Курбан Бекиевич видит не в тройке полузащитников, а в роли связующего звена между средней линией и ударным нападающим. Ивелину такие задачи наверняка придутся по вкусу, ведь он гораздо эффективнее, когда освобожден от обязательной черновой работы. 

Предполагаемый состав «Рубина» весной 2017/18 (схема – 5-3-2): Джанаев – Кузьмин/Устинов, Гранат, Камболов, Навас/Сорокин, Кудряшов – Могилевец, Нобоа, Ахметов/Жемалетдинов/Подберезкин – Попов/Карадениз, Азмун. 

Джанаев сохранит за собой первый номер, да и с обороной все более или менее понятно. Кудряшов возвращается на фланг, за вторую позицию латераля воюют Кузьмин и Устинов. Камболов с учетом ограниченной обоймы защитников рассматривается в качестве центрбека. Гранат незаменим. Опытнейший Навас, для которого этот сезон, вероятно, последний в карьере, и молодой Сорокин дополняют композицию. Четыре центральных защитника на три позиции – это довольно рискованно, впрочем, в крайнем случае будет привлечен Кудряшов, придется перетягивать одеяло. 

Есть понимание, что Могилевец – Нобоа – это основная связка полузащитников, с ними Бердыев не так давно в «Ростове» работал, наверняка постарается с максимальной эффективностью использовать этот готовый блок в «Рубине». Другое дело, что Курбан Бекиевич еще не до конца решил, как распределить обязанности в полузащите. То ли распределить оборонительные функции между Нобоа и Могилевцем, то ли вводить в состав опорного полузащитника из молодых. Предположу, что третьим в компании Кристиана и Павла станет кто-то из опытных или уже обученных игроков. Может быть, даже Попов, ведь рядом с Азмуном есть кому сыграть, хотя роль свободного художника болгарину по душе. 

На две позиции на стыке полузащиты и нападения (все-таки у Бердыева два форварда в схеме 5-3-2 не равнозначные, один немного в оттяжке) много претендентов. Это и уже упомянутый Попов, и Карадениз с Жемалетдиновым, и Ахметов с Подберезкиным. Есть еще Канунников, у которого в конце сезона истекает контракт с «Рубином», а также молодые футболисты. Ну, и понятно, что в загашнике у Курбана Бекиевича несколько вариантов. Несмотря на казалось бы значимые потери, не покидает ощущение, что «Рубин» стал только сильнее, очистившись от всего лишнего и укрепившись футболистами, которые подходят под лекала Бердыева.   

Поделиться
Другие материалы по теме
Джикия и Тигиев работают в тренажерном зале
Вчера, 21:00 19
Дзагоев ответил на вопрос о том, когда он уедет в Европу
Вчера, 15:24 40
Олег Иванов: «За ничью с „Зенитом“ получили премиальные, как за победу»
Вчера, 15:03 10
Защиту сборной ругают зря
Вчера, 13:00Face2Face в блоге Чемпионат мира 201812
В РФС надеются на объективное расследование допинговых дел Камболова и Князева
16 февраля 6
Оздоев и Набиуллин определились с номерами в «Зените»
16 февраля 35
Обсудить
Все комментарии
Zimka
Zimka
сегодня в 15:12
Бауэр и Сигурдссон пригодились бы думаю, М’Вила неплохой игрок но с характером проблемы, а так пришедшие видимо более "управляемые" что Бердыеву подходит.
Efimych
Efimych
сегодня в 15:07
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 14:31
    Желаю "Рубину" быстрее вернуться в элиту российского футбола!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100