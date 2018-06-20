Устрашающий Дзюба и беспомощный Салах

Сборная России в блестящем стиле набрала шесть очков из шести возможных после двух игр группового этапа. «Соккер.ру» отмечает ключевые факторы успеха игры с Египтом.

Скушали Салаха

Скептически настроенные по отношению к сборной России люди ждали матча с Египтом, приговаривая: «Вот тут-то Салах и покажет, где раки зимуют. Это вам не саудовцы беспомощные». И действительно, из Салаха сделали едва ли не самого страшного персонажа середины июня. Наверное, впору было им детей пугать: «Не скушаешь кашу – придет Салах и съест ее». Но то ли Мохамед еще не в оптимальном состоянии после травмы плеча, то ли игра с россиянами у него не пошла благодаря защите последних, но факт остается фактом.

Угрожающий Салах на ключевом отрезке матча, которым можно считать тот, до которого Россия не вела со счетом 3:0, практически ничего не создал. Сборной России удалось нейтрализовать грозного вингера, не перестраиваясь при этом кардинально. Черчесов не побоялся оставить на фланге возрастного Жиркова, которому оказывалась поддержка из опорной зоны, сверху от Черышева и от центральных защитников. В итоге впервые Салах что-то опасное попытался предпринять только на 13-й минуте встречи – накрыли.

А единственный по-настоящему голевой момент опять же до счета 3:0 был на 41-й минуте, когда в штрафной Салах развернулся в окружении двоих и пробил рядом со штангой. Собственно, дальнейшие подвиги Мохамед совершал, когда уже его сборную мало что могло спасти, когда структура игры обеих команд в целом изменилась на более хаотичную ближе к концовке встречи, но даже тогда контроль оставался в целом за Россией.

Дзюба, ввергающий в ужас

К Черчесову были вопросы по Жиркову против Салаха, но он справился. Возникали вопросы и по поводу появления Дзюбы в стартовом составе. До матча с Саудовской Аравией безусловным первым номером в атаке выглядел Смолов, но стартовая игра у него не задалась. Черчесов решительно сделал перестановку в стартовом составе на игру с Египтом, предпочтя Дзюбу. И ставка сработала на все сто. Порой казалось, что игра россиян становится слишком простой с забросами на Артема, однако вода камень точит.

Пусть не всегда хватало точности попадать в голову форварду, он все равно давил и напрягал защитников сборной Египта по полной программе. Так мял им бока, что все чаще вокруг него вырастали не один, а два-три игрока. Перепуганные мощным Дзюбой игроки обороны так задергались, что для открытия счета Артему ничего делать не пришлось. Защитник почувствовал его тяжелое дыхание на своей спине и сам эффектно срезал мяч в свои ворота.

Дзюба оказался серым кардиналом и в эпизоде со вторым голом, который забил Черышев. Там в принципе все сыграли прекрасно. Фернандес разобрался на фланге, а защитники сборной Египта, чувствуя, что сейчас опять пойдет прострел на Дзюбу, сгрудились вокруг него. Чем и воспользовался Черышев, выскочивший из-за спин на простор и поразивший ворота.

Снова Дзюба не коснулся мяча, но в эпизоде сыграл важнейшую роль. А уж потом он показал, почему кое-кто называет его Дзюбиньо. Размашистый силовой дриблинг звучит как нечто парадоксальное, но именно его исполнил Дзюба перед тем, как вколотить собственноручно третий мяч в ворота несчастного Египта.

Свершилось! Сборная России в шаге от плей-офф ЧМ

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (3) – 13 (1)

Игра получилась достаточно динамичной, напряженной, хотя по статистике ударов этого не скажешь. Россияне опять показали потрясающую реализацию моментов, которую отмечали еще после первого матча. Три удара в створ – три мяча. Пусть для одного гола не пришлось бить в створ. Очень много было дальних ударов, поэтому чаще всех у россиян бил Черышев – четыре раза. Столько же у самого бьющего из египтян – Салаха. Но египтяне свои удары в основном наносили, когда было поздно, когда Россия имела преимущество по счету.

Да еще несколько эпизодов можно вспомнить в результате контратак. Но в целом противостоять пружинистым выпадам африканцев удавалось неплохо за счет пары аспектов. Во-первых, создавалась плотность в опорной зоне, что позволяло отрезать Салаха от поддержки. Во-вторых, россияне очень высоко прессинговали, выдавливая оппонентов за центральную линию. И сил, надо сказать, хватало надолго. В-третьих, очень быстро сборная России переходила центр поля, где египетская опорная зона ничего не могла поделать с российскими хавбеками.

Владение мячом (точность передач): 49,3% (72%) – 50,7% (78%)

В передачах обеих команд заметно достаточно много брака для встречи такого уровня. Египтяне много нервничали, особенно в первой части встречи. Потому допускали ошибки. Сборная России старалась быстрее доставлять мяч в атаку, использовала достаточно рискованные передачи, потому точность также не самая высокая. Но это всяко лучше, чем набивать этот показатель в заоблачные дали, катая мяч в линии обороны поперек поля.

Отборы (воздушные единоборства): 21 (32) – 15 (25)

А еще сборная России попросту показала себя более атлетичной. Да, есть соперники, на фоне которых наша команда выглядит физически мощнее. Египетская сборная оказалась достаточно легковесной, чтобы большинство единоборств и столкновений самых разных видов оставались за россиянами. Тут, конечно, и уже упомянутый фактор Дзюбы сыграл важную роль, но и остальные не подкачали: Головин, Зобнин, Газинский, Фернандес, Черышев бодались и цеплялись до конца за каждый мяч.

Отрадно, что при счете 3:0 сборная России не бросила играть. Египтяне активизировались, заставив россиян упростить игру. Но при этом команда Черчесова не остановилась и продолжала искать варианты перехода в атаку, делала это одновременно аккуратно и настойчиво, не подключая излишние силы, что было бы неоправданным риском при таком счете. Конечно, сухими ворота оставить не получилось, но это уже нюансы при таком результате.

Куда интереснее, что в этих самых заключительных контратаках сборная России еще и увеличить счет могла. Словом, россияне оставили замечательное впечатление и вселили уверенность. До плей-офф можно быть спокойными, главное, чтобы матч с Уругваем, который, по сути, ничего не решает, излишне не расслабил команду, не вывел ее из того боевого тонуса, под которым она оказалась.