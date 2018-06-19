Горячая путевка. Как покорить Египет и Салаха

19 июня 2018, 18:57

Сборная России впервые получит путевку в плей-офф ЧМ, если переиграет Египет. Об успешном пути против команды Салаха – на «Соккер.ру».

Коротко о главном в тактике Египта

- Купер работает «4-2-3-1», у него нет ни кадровых возможностей, ни потребности отказываться от базовой модели, аналогичной российской. Разве что Египет сильнее прижимается к воротам;

- Салах в сборной займет позицию, которая немножко отличается от той, что в клубе. Дают больше свободы, не начинает атаки глубоко, ищет мяч между линиями и смещается в центр;

- в фазе широкой обороны Египет часто располагается по схеме «5-3-2». Заставляя их перестраиваться, можно дождаться ошибок. Всегда находится тот, кто прессингует смелее всех и оставляет за спиной зону, на которую часто указывает Купер:

- когда на поле Салах, Эль-нени страхует лидера со спины и создает треугольник с Саидом. Важно заставить «канонира» паниковать. Мост передач между Эль-Нени и Салахом нужно взорвать;

- Мохамед – левша на правом полуфланге, как все знают. Сдержать его проще не левше Жиркову, ведь Салах смещается в центр, а правше. У Черчесова такой есть – хавбек Зобнин;

- фишка Купера – окружать соперников по одному. Например, Зобнина могут взять в тиски Салах, правый бек, форвард и Эль-Нени. Газинскому на заметку – не допускать подобного;

- у Египта не раскрыт потенциал фланговых атак, Уругвай не позволил. Абдельшафи и Фатхи не добрали попыток – один момент на двоих, причем его автор и капитан сборной Фатхи получил травму накануне матча с Россией;

- у соперника слабый форвард, а его сменщик еще хуже. Если Мухсина встречать жестко и высоко, то забивается на фланги и теряется. Хотя имеет козырь – способен на быстрый рывок.

Табарес показал, как играть против Египта?

Хименес и Годин работали высоко, Касерес держался в защите, а правый бек Варела ходил вперед. Баланс позволил сыграть идеально, хотя России стоит учесть – Салах любит скорее низкую и плотную защиту, а не смелую, как у сеньора Година в первом туре.

Зато Уругвай поделился рядом фишек. Надо отрезать африканцев в атакующей группе по одному. На практике было так: Хименес гонял центрфорварда Мухсина, а Годин смело шел вперед, закрывая плеймейкера Саида от передач на сменщика Салаха. Эпизодически свобода была только у активного слева Трезеге.

Но активность и продуктивность – разные вещи. У Муслеры ни одного сэйва из номинации «парировал» после двух ударов в створ. Правда, инструкция от мэтра Табареса для Черчесова получилась неполной из-за недоработок в атаке. Уругвай провалил матч в фазе подготовки атак, попутав количество с качеством.

У Суареса и Кавани девять ударов на двоих – четыре точных, но Луис и Эдинсон не реализовали ни один из шансов. Южноамериканцам не хватило Головина. Такой игрок нужен против Египта. Эль-Нени и Хамед не держатся близко к своим центральным защитникам. Возникали зоны, которые Бентанкур и Де Арраскаэта не заполнили, а должны были:

У Египтян ахиллесовы пятки в двух треугольниках между крайними беками, центрхавами и центрбеками – зеркальные справа и слева. Хотелось бы увидеть в тех зонах Миранчука и Самедова, но суть от имени не меняется. Даже если Купер заменит Хамеда на Морси в центре поля, что весьма вероятно, надо давить в указанную точку, ведь так часто есть если не место, то время в окружении.

Также, поскольку Купер придумывает ловушки для Головина, меняется роль Черышева – Денис должен чаще вступать в игру. Также всем хавбекам России полезно знать, как Кавани нивелировал плотность защиты Египта. Эдинсон сместился вглубь и влево, откуда создавал и бил по воротам. Поскольку у России в роли Суареса будет или Смолов, или даже Дзюба, схема Черчесова даже неудобнее для Купера, чем тактика Табареса «4-1-3-2».

Игнашевич и Жирков успеют за Салахом?

Показателен список, кому не забивал Салах за «Ливерпуль». «Челси», дважды МЮ, «Сток Сити», «Рома» на выезде и «Суонси». Тут или аутсайдеры – две вылетевшие из АПЛ команды, или солидные коллективы, у которых плотная игра в защите, причем линия довольно низкая, особенно у Моуриньо.

А когда говорим о сборных, то Мохамед не отличался против Чада и Уганды, но строго в матчах, когда эти сборные не рисковали. Салах любит простор или слишком низкую линию, когда может играть один в один в окружении, но уже в штрафной площади. Персональную опеку – привет от Янга, и среднюю по высоте вязкую оборону терпеть не может.

Почему в сборной все еще хуже? У Египта нет аналога Фирмино, без которого Мо тоскливо. Порой в сборной Салах похож на Месси из матча с Исландией. Форвард ходит полем, ждет мяч, пробует собрать статистику, но не спасает и не меняет счет в игре. Жиркову и Игнашевичу надо спокойно и аккуратно работать против Мохамеда, как и хавбекам.

И тут растет роль Зобнина. С саудовцами Газинский и Роман перекрывали зоны друг друга, но с египтянами надо вспомнить, что спартаковец не опорник, но универсал – должен смещаться в зону Салаха и помогать защитникам его сдерживать. Причем, как помните по горькому опыту «Спартака», крайнего форварда лучше не догонять, а именно встречать.

Например, правый центральный хавбек Уругвая Весино восемнадцать раз смещался на позицию Салаха против Египта. Знают, что Купер подстроил всю команду под Мохамеда, и тактика не менялась, даже когда лидера не было на поле. Если сборная России сыграет верно, то повторит опыт Уганды – использовали «4-2-3-1», тактику Черчесова, и не пропускали от Салаха в своем победном матче.

У Купера не команда всего одного игрока?

Не стоит выдумывать, что Египет с Салахом становится атакующим. В отборе форвард забил три мяча с игры, два – с пенальти, спасал не всегда. А его команда, как и сборная Саудовской Аравии, устает в концовке матчей. Роналду забил египтянам на последних минутах – на 92-й и 94-й, Хименес – на 89-й со стандарта. Феллаини отправил третий бельгийский гол на 90-й минуте матча.

В отборе сборная Конго сравняла счет на 87-й минуте, хотя позже Салах и забил на 95-й победный мяч с пенальти. Египет относится к сборным, которые повторяют поведение. Купер ни разу не менял тактику, а Черчесов передумал трижды. Если сегодня на поле выйдут Дзюба или Миранчук, то может произойти четвертая заметная перемена.

Победа гарантирует команде Черчесова выход из группы, но и египтян после стартового поражения устроит только один результат. Им нужно выигрывать, а открываться не любят. В шести матчах группового раунда отбора забили всего восемь мячей. Два гола за вечер для них редкость.

А вот что плохо для сборной России – египтянам не нужен мяч, как Саудовской Аравии. И по браку нынешние соперники равны – высокий процент, тяжело развивать длительные комбинации, хочется играть на контратаках и использовать командный прессинг как оружие против чужих выпадов. Команды Купера и Черчесова похожи в своих созидательных минусах.

Египет в одном поединке из двадцати действует ярко и открыто. Важно им забить – у них за полтора года всего три матча, в которых отличились больше раза. Всего 22 мяча в 22 матчах, но сразу семь – сборным Чада и Того, причем во втором случае речь о товарняке. Если отнять две игры, то остается 20 игр и 15 голов, очень «низовая» сборная.

Успешны за счет побед 1:0, но давно не побеждали, пропуская более одного мяча. Не волевые, Купер зажал тактически и старается компенсировать слабость защитников порядком. Проблем с яркостью больше, чем у Черчесова. У России есть выбор в атаке, а у Эктора нет форварда. С саудовцами стоило переживать насчет недооценки соперника, а против Египта важно не перехваливать.

Нужно опасаться Салаха, но это не «Ливерпуль» Клоппа, африканцы – оборонительная команда даже с Мохамедом. И особенно не в родных стенах, где шумная поддержка. При этом стоит подчеркнуть, насколько это неудобная сборная для соперника любого стиля и класса. Суарес и Кавани их не пробили – играть было неудобно, хотя на классе моменты выждали.

При похожей тактике скажется разница в классе?

Тактика важна, но нужны люди, способные ее реализовать. Египет не устроит даже ничья, а открываться могут только через Салаха. Как поступит закрытая команда, у которой даже Мохамед не всегда играет рискованно? Например, в 2016-м у Египта было всего девять голов за год. Но они привыкли так играть, в феврале 2017-го за счет побед в один мяч взяли второе место на Кубке Африки. В 2018-м пока всего два гола, а на дворе середина июня.

Сборная России сегодня играет против брата по подходу – обычно скучной команды. Но у Черчесова игроки с лучшей школой. Эль-Шенави играет дома, а Акинфеев в еврокубках. Черышев – воспитанник «Реала». Его коллега Трезеге – хавбек «Касымпашы». Саид играет за финский клуб КуПС, а Головин проведет переговоры с «Ювентусом». Жирков выступал за «Челси» и представляет «Зенит», а Абдельшафи в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли». Конечно, у египтян есть люди из английских клубов, но Семин оказался прав.

Слепой жребий отправил в группу России терпимых соперников. Египет сложнее Саудовской Аравии – организованнее, не вынужден раскрываться. Будет сложная игра в целом равных соперников, но сборная России понимает важность момента, а у Черчесова сильнее хавбеки и лучше выбор атакующих игроков, причем выручить может и Смолов, и Дзюба. Также все игроки помнят, что в прошлых случаях недооценка оппонентов после ярких побед заканчивалась плохо.

А вот думать только о Салахе не стоит, играют две команды без успехов на ЧМ. Например, сборная Египта никогда не побеждала на мундиалях, ни в 1934-м, ни в 1990-м. А Россия в новейшей истории не выходила из группы. А теперь оказалась в ситуации, когда один матч может все изменить, если уважать соперника. И знать, как он играет. Изучение Египта приводит к однозначному выводу – оборонительная команда, равная по классу тем, кто займет в других группах третьи места.