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Устрашающий Дзюба и беспомощный Салах

20 июня 2018, 10:30

Сборная России в блестящем стиле набрала шесть очков из шести возможных после двух игр группового этапа. «Соккер.ру» отмечает ключевые факторы успеха игры с Египтом.

Скушали Салаха

Скептически настроенные по отношению к сборной России люди ждали матча с Египтом, приговаривая: «Вот тут-то Салах и покажет, где раки зимуют. Это вам не саудовцы беспомощные». И действительно, из Салаха сделали едва ли не самого страшного персонажа середины июня. Наверное, впору было им детей пугать: «Не скушаешь кашу – придет Салах и съест ее». Но то ли Мохамед еще не в оптимальном состоянии после травмы плеча, то ли игра с россиянами у него не пошла благодаря защите последних, но факт остается фактом. 

Угрожающий Салах на ключевом отрезке матча, которым можно считать тот, до которого Россия не вела со счетом 3:0, практически ничего не создал. Сборной России удалось нейтрализовать грозного вингера, не перестраиваясь при этом кардинально. Черчесов не побоялся оставить на фланге возрастного Жиркова, которому оказывалась поддержка из опорной зоны, сверху от Черышева и от центральных защитников. В итоге впервые Салах что-то опасное попытался предпринять только на 13-й минуте встречи – накрыли. 

А единственный по-настоящему голевой момент опять же до счета 3:0 был на 41-й минуте, когда в штрафной Салах развернулся в окружении двоих и пробил рядом со штангой. Собственно, дальнейшие подвиги Мохамед совершал, когда уже его сборную мало что могло спасти, когда структура игры обеих команд в целом изменилась на более хаотичную ближе к концовке встречи, но даже тогда контроль оставался в целом за Россией.

Дзюба, ввергающий в ужас

К Черчесову были вопросы по Жиркову против Салаха, но он справился. Возникали вопросы и по поводу появления Дзюбы в стартовом составе. До матча с Саудовской Аравией безусловным первым номером в атаке выглядел Смолов, но стартовая игра у него не задалась. Черчесов решительно сделал перестановку в стартовом составе на игру с Египтом, предпочтя Дзюбу. И ставка сработала на все сто. Порой казалось, что игра россиян становится слишком простой с забросами на Артема, однако вода камень точит. 

Пусть не всегда хватало точности попадать в голову форварду, он все равно давил и напрягал защитников сборной Египта по полной программе. Так мял им бока, что все чаще вокруг него вырастали не один, а два-три игрока. Перепуганные мощным Дзюбой игроки обороны так задергались, что для открытия счета Артему ничего делать не пришлось. Защитник почувствовал его тяжелое дыхание на своей спине и сам эффектно срезал мяч в свои ворота. 

Дзюба оказался серым кардиналом и в эпизоде со вторым голом, который забил Черышев. Там в принципе все сыграли прекрасно. Фернандес разобрался на фланге, а защитники сборной Египта, чувствуя, что сейчас опять пойдет прострел на Дзюбу, сгрудились вокруг него. Чем и воспользовался Черышев, выскочивший из-за спин на простор и поразивший ворота. 

Снова Дзюба не коснулся мяча, но в эпизоде сыграл важнейшую роль. А уж потом он показал, почему кое-кто называет его Дзюбиньо. Размашистый силовой дриблинг звучит как нечто парадоксальное, но именно его исполнил Дзюба перед тем, как вколотить собственноручно третий мяч в ворота несчастного Египта. 
Свершилось! Сборная России в шаге от плей-офф ЧМ

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (3) – 13 (1)

Игра получилась достаточно динамичной, напряженной, хотя по статистике ударов этого не скажешь. Россияне опять показали потрясающую реализацию моментов, которую отмечали еще после первого матча. Три удара в створ – три мяча. Пусть для одного гола не пришлось бить в створ. Очень много было дальних ударов, поэтому чаще всех у россиян бил Черышев – четыре раза. Столько же у самого бьющего из египтян – Салаха. Но египтяне свои удары в основном наносили, когда было поздно, когда Россия имела преимущество по счету. 

Да еще несколько эпизодов можно вспомнить в результате контратак. Но в целом противостоять пружинистым выпадам африканцев удавалось неплохо за счет пары аспектов. Во-первых, создавалась плотность в опорной зоне, что позволяло отрезать Салаха от поддержки. Во-вторых, россияне очень высоко прессинговали, выдавливая оппонентов за центральную линию. И сил, надо сказать, хватало надолго. В-третьих, очень быстро сборная России переходила центр поля, где египетская опорная зона ничего не могла поделать с российскими хавбеками.

Владение мячом (точность передач): 49,3% (72%) – 50,7% (78%)

В передачах обеих команд заметно достаточно много брака для встречи такого уровня. Египтяне много нервничали, особенно в первой части встречи. Потому допускали ошибки. Сборная России старалась быстрее доставлять мяч в атаку, использовала достаточно рискованные передачи, потому  точность также не самая высокая. Но это всяко лучше, чем набивать этот показатель в заоблачные дали, катая мяч в линии обороны поперек поля.

Отборы (воздушные единоборства): 21 (32) – 15 (25)

А еще сборная России попросту показала себя более атлетичной. Да, есть соперники, на фоне которых наша команда выглядит физически мощнее. Египетская сборная оказалась достаточно легковесной, чтобы большинство единоборств и столкновений самых разных видов оставались за россиянами. Тут, конечно, и уже упомянутый фактор Дзюбы сыграл важную роль, но и остальные не подкачали: Головин, Зобнин, Газинский, Фернандес, Черышев бодались и цеплялись до конца за каждый мяч.

Отрадно, что при счете 3:0 сборная России не бросила играть. Египтяне активизировались, заставив россиян упростить игру. Но при этом команда Черчесова не остановилась и продолжала искать варианты перехода в атаку, делала это одновременно аккуратно и настойчиво, не подключая излишние силы, что было бы неоправданным риском при таком счете. Конечно, сухими ворота оставить не получилось, но это уже нюансы при таком результате. 

Куда интереснее, что в этих самых заключительных контратаках сборная России еще и увеличить счет могла. Словом, россияне оставили замечательное впечатление и вселили уверенность. До плей-офф можно быть спокойными, главное, чтобы матч с Уругваем, который, по сути, ничего не решает, излишне не расслабил команду, не вывел ее из того боевого тонуса, под которым она оказалась.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
25 июня в 01:15
Салах хорош в Ливерпуле и без травмы. Видно еще не набрал форму и побаивается, все таки месяц не играл. А испытание для сборной России будет 1/8 финала, даже не с Уругваем...
Правдин Семён
Правдин Семён
21 июня в 15:26
Дзюба забил гол "собственноручно"?Как Марадона,что ли?)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
21 июня в 13:20
Честно говоря, даже после разгрома Саудовской Аравии оставался лёгкий осадок - запредельный уровень невынужденных ошибок, на ровном месте мяч либо отправляли в аут, либо неточными передачами отдавали сопернику. Хотелось надеяться,что это обусловлено мандражём первого матча.
И так оно и получилось ибо в матче с Египтом увидел собранную и цепкую команду. Центр поля попросту "съели", оставив Салаха без кислорода, а когда он всё-же мяч получал, "душили" его спокойно, без паники.
МО-ЛОД-ЦЫ!!!
112910415
112910415
21 июня в 10:52
дивно получилось!
dinoel
dinoel
20 июня в 22:13
Стас опять всем нос утер. Хотя и сам больше всех удивился
mugik1973
mugik1973
20 июня в 19:24
Черновую работу Зобнина КАМЮ не видет. Для КАМЮ главное что Головин переходит в Ювентус. Хотя в последней игре сборная играла в десятером без Головина. Но это ыедь не важно. КАМЮ клубные престрастия не важны он полностью за сборную и поэтому Зобнин плохо играл
MALOVAR
MALOVAR
20 июня в 17:48
есть доля правды ,но он опорник ,чистый опорник ,пусть с пасами и проблемы но сам мяч он выгрызает и тащит
.ну и вчера первый гол его.
вообщем он не просто так в сборной место Денисова занимает ,ну а пасы дело рук Стаса ,он всех посадил на короткий пас и движение,тактика
КАМЮ
КАМЮ
20 июня в 17:45
MALOVAR:
видимо ты про другой матч ,100% Соперники были более чем достойные оба матча . С такой игрой можно играть с любой командой на ЧМ Игра нашим удалась со стартового свистка ,Стас умничка ,а вот когда мы запрягли после перерыва ,они поплыли,хотя иив первом тайме мы были сильнее Лучшими были все,ВСЕ Головин просто красавец вчера,учавствовал в общекомандном движении,которое и жало результат,а не тянул на себя звезду как Месси,Азар,Озил и прочие неудачники первого тура Зобнин потрясающий второй матч,не мальчик а мужчина!!! теневой лидер команды,ВЕСЬ центр на нем ,это очень много ,от обороны до атаки,перевернул матч
Именно про эти два матча.
Категорически не согласен по Зобнину. И не потому что он - спартаковец.
Сейчас он игрок сборной.
Можешь пересмотреть, можешь просто посмотреть следующую игру.
Он очень мало вступает в отбор, а мячи отскакивающие к нему старается спихнуть ближнему и всегда назад или поперек. Часто в борьбу.
Вспомни хоть одну обостряющую передачу - их нет
А ты говоришь "теневой лидер"
Nety-net
Nety-net
20 июня в 17:26
Что тут говорить наши играют одними закидушками, какой Смолов в такой игре, вчера ни одной атаки через центр не было.
Sheva-the Best
Sheva-the Best
20 июня в 15:25
Дзюба мастер только с деревянной защитой и вратарем. В играх с топовыми командами нужен Смолов
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
20 июня в 15:10
Преувеличивать не надо!) Я лично не говорила, что надо увольнять Черчесова, мало того говорила, что наши выйдут из группы!) Но были очень большие сомнения по игре сборной... Поэтому я ставила на победу над саудитами 3-0 и ничьей 1-1 с Египтом... Но наши приятно смогли удивить;)
UrAn54
UrAn54
20 июня в 14:39
Риелтор с берегов Невы:
Зазвенели медные трубы, полилась лесть от тех кто ещё вчера извергал одно 62о в сторону нашей сборной. Дзюба стал устрашающим, а салах беспомощным. Здравый смысл растворился в эйфории. Пошли первые прогнозы на игру наших в четвертьфинале. Я не против, сам рад. Противно, когда на радостях топчут, нет, не оступившегося, а пока ни чем не проявившего себя смолова. Это написал я в в другой новости: Как все быстро взялись хоронить смолова, как до этого хоронили черчесова, сборную. Мне смолов понравился. Дзюба игрок вратарской, ткнуть ногой, головой. Это тоже надо уметь. Но за пределами штрафной он может только скинуть мяч. А смолов и примет, и протащит, и пробьёт с подступов штрафной. Лучший бомбардир двух последних чемпионатов. Это не удача, это мастерство.
Никто Смолова не хоронит. Но с арабами он был лишней фигурой. Дзюба был эффективней. Все как и в любом виде спорта - играет лучший на данный момент. Именно на данный момент.
DXTK
DXTK
20 июня в 14:02
Котэ в тельняжке:
Сейчас многие говорят, что мы обыграли слабые сборные.... Но хочу заметить, что Алжир и Южная Корея явно не сильнее, но мы с ними умудрились ничейки сгонять на прошлом ЧМ.... Так что я горжусь нашей командой!)
Еще скажи, что гордишься Черчесовым, который такой же лысый и гениальный, как Зидан, такой же везунчик, как Хиддинк, и такой же же великий тактик, как Гвардиола, и это все в одном тренере. А что до старта о нем говорили? физрук и это мягкие слова еще.

Тоже и про игроков, Дзюба и Ко, как их поливали, а теперь все считают великими, больше чем Месси, у которого 0 голов)))))
DXTK
DXTK
20 июня в 13:52
Салах был сломан еще до начала игры, сравните Его до травмы и после травмы, главное чтобы он к старту АПЛ восстановился полностью, если он будет также пассивен как в игре с Россией то будет беда.

Когда Салах заработал пендаль и реализовал, которого и не было, ведь он начал падать до штрафной, просто судья поставил на точку. А то возникли бы вопросы, как так, никто не может им забить или пробить в створ, ведь до этого пропускали в каждой игре 7 матчей без побед или более . 5-0 с Аравией и по игре 3-0 с Египтом, был бы разгромом 8-0, обычно так Германия играет, но не Россия, и вопросов бы не возникло по этому дали пробить Гол престижа.

Черышев тоже трудяга, продолжает оказывать давление на Роналду забив 3 гол, Нарциссу придется сегодня нырять и не один раз, чтобы снова уйти в отрыв.)))))

PS А Так Дзюбу и Ко с выходом в 1/8, это то что ждали, что будет дальше или что будет в игре с Уругваем, давайте просто подождем, а пока по наслаждаемся выходом из группы.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
20 июня в 13:49
Сейчас многие говорят, что мы обыграли слабые сборные.... Но хочу заметить, что Алжир и Южная Корея явно не сильнее, но мы с ними умудрились ничейки сгонять на прошлом ЧМ.... Так что я горжусь нашей командой!)
Дмитрий Маккавеев
Дмитрий Маккавеев
20 июня в 13:41
lobsterdam:
а в чем Дзюба лучший, в каких компонентах? В том, что один раз попал в створ за всю игру? Вся т.н. "тактика" нашей сборной заключалась в навесах на Дзюбу, но он не выиграл ни одного воздуха, защита его перепрыгивала.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба установил сразу два рекорда чемпионата мира-2018, сообщает InStat.

Футболист 55 раз вступал в единоборства в этой встрече. Это лучший показатель за все проведенные матчи на чемпионате мира-2018. На втором месте по данному показателю находится нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао – 32.

Еще один рекорд – количество выигранных единоборств. На счету Дзюбы 23 таких из 55. Второй показатель у защитника сборной Уругвая Диего Година (19).
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
20 июня в 13:41
Дзюба лучший игрок этой сборной. А Салах пусть отдыхает, впереди у него большие дела с Ливерпулем)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
20 июня в 12:48
И Головин, и Смолов, и Дзюба - все они топ игроки мирового класса! А Станислав Саламович - тренер межгалактических масштабов!!!
Bars kg
Bars kg
20 июня в 12:46
А то что Дзюба в эпизоде с первым голом толкнул защитника это не в счёт
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
20 июня в 12:24
lobsterdam:
а в чем Дзюба лучший, в каких компонентах? В том, что один раз попал в створ за всю игру? Вся т.н. "тактика" нашей сборной заключалась в навесах на Дзюбу, но он не выиграл ни одного воздуха, защита его перепрыгивала.
Ты матч смотрел вообще? Он очень много верха выиграл наоборот. Да, в самой штрафной он не получал толком мяч, но на подступах и в середине поля, когда Акинфеев и защитники выносили мяч, он очень часто принимал и в нужные моменты сохранял мяч для нашей команды. Сравнивать со Смоловым его просто бессмысленно пока что, а других нападающих Черчесов не взял.
MALOVAR
MALOVAR
20 июня в 12:10
то как сейчас вытерают ноги о Смолова и носят на руках ,уже не Головина,а Дзюбу ,в этом вся Россия и русский народ
Don trambon
Don trambon
20 июня в 12:07
    MALOVAR
    MALOVAR
    20 июня в 12:07
    Уругваю разгромно проиграть мы можем если только они уступят сегодня
    MALOVAR
    MALOVAR
    20 июня в 12:05
    Самедов полностью игрок Стаса и притом самый техничный и очень умный .Второй гол он начал
    MALOVAR
    MALOVAR
    20 июня в 12:02
    а тут и думать нечего ,восемь голов,шесть очков.правда вся Россия кричит что обыграли слабых и с Уругваем слабым будем играть который прибережет лидеров.
    Стас сумел донести до Головина ,чтобы тот играл с открытым сердцем на команду а не на свое имя ,иначе бы имели десять человек на поле. а тут он за двоих пахал
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    20 июня в 11:59
    Все, кто активно лил тонны грязи на Дзюбу, оказались, мягко говоря, посрамлены. Молодец, Артем, и прав оказался Черчесов, предпочтя его Смолову.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    20 июня в 11:53
    В один момент сборная не преобразится, но мы видим, что все же молодые игроки уже сейчас сделали подарок болельщикам. Головин, Черышев, Зобнин, Дзюба, Фернандес сделали все для победы. Приятно, что и "старые кони" (хотя не только кони, конечно)) борозды пока что не портят (я имею в виду - бьются в меру своих сил), за исключением Самедова, но и тот в концовке прибавил немного. Единственный игрок, который совсем пропал - Смолов, что в первом, что во втором матче (все силы на рекламу израсходовал и на обещания переехать в топ-клубы). Но он сборной и не нужен, Дзюба был прекрасен.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    20 июня в 11:52
    "...но именно его исполнил Дзюба перед тем, как вколотить СОБСТВЕННОРУЧНО третий мяч в ворота несчастного Египта" - вообще-то наверно "СОБСТВЕННОНОЖНО"...
    Beekeeper
    Beekeeper
    20 июня в 11:51
    lobsterdam:
    а в чем Дзюба лучший, в каких компонентах? В том, что один раз попал в створ за всю игру? Вся т.н. "тактика" нашей сборной заключалась в навесах на Дзюбу, но он не выиграл ни одного воздуха, защита его перепрыгивала.
    разные матчи видимо смотрели, дзюба был лучший в этом матче. Пересмотри матч еще раз и потом пообщаемся, ты видимо его не смотрел, он у тебя для фона говорил.
    Zimka
    Zimka
    20 июня в 11:46
    В товарняках Головин, Зобнин, Марио, Кузяев выпадали из игры, играли слабее чем в клубах, меня больше всего радует что они вписываются в эту команду, Черышев и Газинский играют наоборот даже лучше чем обычно, расстраивает разве что Смолов. Неудачным лично для меня будет ЧМ если проиграем разгромно Уругваю и в 1/8.
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