Хороший Мина при плохой игре

Сборной Колумбии уж нет на чемпионате мира, а память о ней останется надолго. «Соккер.ру» - о самом ярком защитнике турнира.

Конечно, Илья Кутепов еще может сорвать лавры самого яркого защитника, за которого «Ювентус» и «Арсенал» разорвут друг другу глотки. Но пока Илья готовится к подвигам, Мина их совершает. Точнее, совершал. Чем значительно озадачил боссов «Барселоны». Почему? Да потому что перед чемпионатом мира все были уверены, что каталонцы расстанутся с Миной этим летом, сразу после турнира в России.

Йерри пришел в «Барселону» прошлой зимой за 11,8 миллиона евро, однако прижиться в каталонской команде не смог. Мы знаем, насколько это специфический клуб, в котором порой даже сильнейшие футболисты не могут освоиться, закрепиться и стать своими. В последние годы, кстати, промашек стало побольше.

Если из прошлого вспоминается неудачный поход Златана Ибрагимовича, что было грандиозно, то в последние годы это и Арда Туран, и Андре Гомеш, и Пако Алькасер, и Алейш Видаль – можно продолжать. Конечно, масштаб личности не такой, как у Ибрагимовича, но зато они берут количеством. Да и при переходе в «Барселону» эти игроки оценивались очень высоко и обещали многое. Чуть ли не Иньесту заменить с Алвесом.

Как видим, довольно скоро всем им пришлось искать новые клубы, хотя кто-то еще пытается пробиться в основной состав «Барселоны», но уже не так лихо котируется. На Мину тоже возлагались большие надежды, хотя приобретен он был недорого по нынешним трансферным меркам. О больших надеждах можно судить хотя бы по сроку контракта.

«Барселона» сразу махнула до 2023 года, а сумму отступных прописала в размере 100 миллионов евро. На случай, если голодный до дорогих защитников «Манчестер Сити» покосится в сторону Каталонии. Однако в каталонскую систему 23-летний центральный защитник вкатился не очень успешно. В отличие от почти ровесника Самуэля Умтити, кстати.

Но французу все же проще было. Он перешел из европейского клуба, переехал на какие-то сотни километров из «Лиона» в «Барселону». Тогда как Мине пришлось пилить из Южной Америки, где он поиграл малость за «Палмейрас», «Санта Фе» и «Депортиво Пасто».

Следили в Каталонии за Миной давно, поскольку уверенность в том, что надо брать, появилась уже в 2017 году, но из-за проблем с ограничением количества футболистов не из ЕС и желанием самого Мины доиграть сезон в Кубке Либертадорес трансфер отложили до зимы.

Возможно, зря для Йерри. В середине сезона вписываться в сложную по структуре игру, в чужой стране, на другом континенте в молодом возрасте не так просто. Хорошо хоть, что язык родной – тот же испанский. В «Барселоне» Мина провел всего шесть матчей за половину сезона. Причем в трех подряд выходил уже в конце кампании, когда каталонцы ничего особо не решали.

Испанская пресса сходилась во мнении, что тренерский штаб все же разочарован игрой Мины, а скорее даже тем, как он вписывается в коллектив и усваивает особенности тактики «Барселоны». В этом компоненте Йерри не слишком силен, в «Барселоне» рассчитывали, что смогут сделать из него игрока каталонского типа, а он же в большей степени заточен на эмоции – то, чем живет и питается сборная Колумбии.

К концу сезона становилось очевидно, что Мину «Барселона» сплавит. И даже особо покупателей не находилось. Но все изменил чемпионат мира. На этом турнире Колумбия всех покорила своей яркой эмоциональной игрой, в которой ключевую роль исполнял именно центральный защитник Мина.

Хосе Пекерман в отличие от Эрнесто Вальверде дал парню то, чего он хотел, позволил ему ощутить себя героем, воодушевил на подвиги, что позволило Мине забить три гола в трех матчах. Три ключевых гола колумбийцев на турнире. А его игра с англичанами, когда он еще и с повреждением доигрывал двухчасовой матч?

Вот это – стихия Мины. А не размеренные перепасовки и рутинная работа. Но тут и скрывается дилемма для «Барселоны», которая посмотрела на него другими глазами. Ведь что такое полноценный сезон? Это не три-четыре матча на разрыв, не три недели убийственного эмоционального футбола, а очень часто муторная возня с «Леванте» и «Бетисом» и так далее.

Способен ли Мина отыграть стабильно в таких условиях? Большой вопрос. Но теперь уж точно «Барселона» избавилась от мысли о продаже игрока, в которой была уверена еще перед чемпионатом мира. Он может принести колоссальную пользу, если покажет, что способен не только забивать – а на его счету 6 голов в 15 матчах за сборную, восемь голов в 33 матчах за «Палмейрас» - но и просто эффективно выполнять свою работу, не пожаря, не совершая ошибок.

Для этого нужна максимальная концентрация, когда ты играешь рядовой матч, каждую неделю. А не только когда речь о суперматче и супертурнире. Очевидно и логично, что такая проверка должна проводиться в аренде. А задача Мины – не растерять этот свой запал и не скатиться в рядового игрока для середняка.

Ведь «Барселона» уже присмотрела у «Севильи» Клемана Ленгле – это явно замена Мине, который не пришелся ко двору. Теперь каталонцы думают, что делать. Ведь ясно, что ни Ленгле, ни Мина не захотят оставаться в глухом запасе, как это случилось с их предшественником Томасом Вермаленом. Им нужно стать подобием Умтити и выполнить очень сложную задачу – сместить Жерара Пике. Такой Мина, каким он предстал на чемпионате мира, способен на это. Но может ли он быть таким весь сезон?