Хороший Мина при плохой игре

Сборной Колумбии уж нет на чемпионате мира, а память о ней останется надолго. «Соккер.ру» - о самом ярком защитнике турнира.
Конечно, Илья Кутепов еще может сорвать лавры самого яркого защитника, за которого «Ювентус» и «Арсенал» разорвут друг другу глотки. Но пока Илья готовится к подвигам, Мина их совершает. Точнее, совершал. Чем значительно озадачил боссов «Барселоны». Почему? Да потому что перед чемпионатом мира все были уверены, что каталонцы расстанутся с Миной этим летом, сразу после турнира в России.
Йерри пришел в «Барселону» прошлой зимой за 11,8 миллиона евро, однако прижиться в каталонской команде не смог. Мы знаем, насколько это специфический клуб, в котором порой даже сильнейшие футболисты не могут освоиться, закрепиться и стать своими. В последние годы, кстати, промашек стало побольше.
Если из прошлого вспоминается неудачный поход Златана Ибрагимовича, что было грандиозно, то в последние годы это и Арда Туран, и Андре Гомеш, и Пако Алькасер, и Алейш Видаль – можно продолжать. Конечно, масштаб личности не такой, как у Ибрагимовича, но зато они берут количеством. Да и при переходе в «Барселону» эти игроки оценивались очень высоко и обещали многое. Чуть ли не Иньесту заменить с Алвесом.
Как видим, довольно скоро всем им пришлось искать новые клубы, хотя кто-то еще пытается пробиться в основной состав «Барселоны», но уже не так лихо котируется. На Мину тоже возлагались большие надежды, хотя приобретен он был недорого по нынешним трансферным меркам. О больших надеждах можно судить хотя бы по сроку контракта.
«Барселона» сразу махнула до 2023 года, а сумму отступных прописала в размере 100 миллионов евро. На случай, если голодный до дорогих защитников «Манчестер Сити» покосится в сторону Каталонии. Однако в каталонскую систему 23-летний центральный защитник вкатился не очень успешно. В отличие от почти ровесника Самуэля Умтити, кстати.
Но французу все же проще было. Он перешел из европейского клуба, переехал на какие-то сотни километров из «Лиона» в «Барселону». Тогда как Мине пришлось пилить из Южной Америки, где он поиграл малость за «Палмейрас», «Санта Фе» и «Депортиво Пасто».
Следили в Каталонии за Миной давно, поскольку уверенность в том, что надо брать, появилась уже в 2017 году, но из-за проблем с ограничением количества футболистов не из ЕС и желанием самого Мины доиграть сезон в Кубке Либертадорес трансфер отложили до зимы.
Возможно, зря для Йерри. В середине сезона вписываться в сложную по структуре игру, в чужой стране, на другом континенте в молодом возрасте не так просто. Хорошо хоть, что язык родной – тот же испанский. В «Барселоне» Мина провел всего шесть матчей за половину сезона. Причем в трех подряд выходил уже в конце кампании, когда каталонцы ничего особо не решали.
Испанская пресса сходилась во мнении, что тренерский штаб все же разочарован игрой Мины, а скорее даже тем, как он вписывается в коллектив и усваивает особенности тактики «Барселоны». В этом компоненте Йерри не слишком силен, в «Барселоне» рассчитывали, что смогут сделать из него игрока каталонского типа, а он же в большей степени заточен на эмоции – то, чем живет и питается сборная Колумбии.
К концу сезона становилось очевидно, что Мину «Барселона» сплавит. И даже особо покупателей не находилось. Но все изменил чемпионат мира. На этом турнире Колумбия всех покорила своей яркой эмоциональной игрой, в которой ключевую роль исполнял именно центральный защитник Мина.
Хосе Пекерман в отличие от Эрнесто Вальверде дал парню то, чего он хотел, позволил ему ощутить себя героем, воодушевил на подвиги, что позволило Мине забить три гола в трех матчах. Три ключевых гола колумбийцев на турнире. А его игра с англичанами, когда он еще и с повреждением доигрывал двухчасовой матч?
Вот это – стихия Мины. А не размеренные перепасовки и рутинная работа. Но тут и скрывается дилемма для «Барселоны», которая посмотрела на него другими глазами. Ведь что такое полноценный сезон? Это не три-четыре матча на разрыв, не три недели убийственного эмоционального футбола, а очень часто муторная возня с «Леванте» и «Бетисом» и так далее.
Способен ли Мина отыграть стабильно в таких условиях? Большой вопрос. Но теперь уж точно «Барселона» избавилась от мысли о продаже игрока, в которой была уверена еще перед чемпионатом мира. Он может принести колоссальную пользу, если покажет, что способен не только забивать – а на его счету 6 голов в 15 матчах за сборную, восемь голов в 33 матчах за «Палмейрас» - но и просто эффективно выполнять свою работу, не пожаря, не совершая ошибок.
Для этого нужна максимальная концентрация, когда ты играешь рядовой матч, каждую неделю. А не только когда речь о суперматче и супертурнире. Очевидно и логично, что такая проверка должна проводиться в аренде. А задача Мины – не растерять этот свой запал и не скатиться в рядового игрока для середняка.
Ведь «Барселона» уже присмотрела у «Севильи» Клемана Ленгле – это явно замена Мине, который не пришелся ко двору. Теперь каталонцы думают, что делать. Ведь ясно, что ни Ленгле, ни Мина не захотят оставаться в глухом запасе, как это случилось с их предшественником Томасом Вермаленом. Им нужно стать подобием Умтити и выполнить очень сложную задачу – сместить Жерара Пике. Такой Мина, каким он предстал на чемпионате мира, способен на это. Но может ли он быть таким весь сезон?
Дык об этом варианте не первый год уже многие твердят.
Даже сложно представить, что должно случиться, чтобы боссы Барсы наконец-то сделали выводы.
Дык об этом варианте не первый год уже многие твердят.
Даже сложно представить, что должно случиться, чтобы боссы Барсы наконец-то сделали выводы.
Шакирный уже не первый год демонстрирует серьезную футбольную деградацию.
Ни разу не "Львиное Сердце" Пуйоль - тот до седых волос брал если не формой, то рвением и опытом.
Шакирный уже не первый год демонстрирует серьезную футбольную деградацию.
Ни разу не "Львиное Сердце" Пуйоль - тот до седых волос брал если не формой, то рвением и опытом.
Предполагаю из контекста, что тут скорее должно быть "разочарован не игрой".
Предполагаю из контекста, что тут скорее должно быть "разочарован не игрой".
PS Как и Промес, Кутепов дальше Спартака не уедет.
PS Как и Промес, Кутепов дальше Спартака не уедет.