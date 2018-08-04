Кручу-верчу, предсказать хочу. Итоговая таблица АПЛ сезона 2018/2019

Блогер «Соккер.ру» DXTK делится своим прогнозом на стартующий вскоре розыгрыш английской Премьер-Лиги.
20-е место - «Кардифф Сити»
Думаю, валлийский клуб никого особо не удивит и вылетит обратно в Чемпионшип. Они как-то с трудом заняли второе место в прошлом сезоне во втором эшелоне, да и состав у них уж совсем не для АПЛ, итоговый приговор - один из главных кандидатов на вылет. Тем более многие команды Нила Уорнока как попадали в элиту, так же быстро оттуда вылетали обратно.
19-е место - «Хаддерсфилд Таун»
Одного сезона в элите, думаю, достаточно для клуба, тем более уже в конце прошлого подопечные американского тренера Дэвида Вагнера показывали какую-то вялую игру, ставя в каждой игре по три автобуса.
18-е место - «Брайтон Энд Хоув Альбион»
Возможно, команда Хьютона достойно поборется с конкурентами весь сезон, даже есть предпосылки к тому, что «чайки», «дачники» и «шершни» будут вести борьбу за выхивание и все-таки зацепятся за место в элите. Но скорее им уготован вылет.
17-е место - «Фулхэм»
Думаю, весь сезон для них будет борьбой, борьбой за выживание. Ведь, как я люблю, говорить: - «Классика - это борьба между лидерами за титул, а настоящая классика - это борьба за выживание». Вот «дачники» этим и будут заниматься весь сезон и, возможно, спасутся от обратного путешествия.
16-е место - «Уотфорд»
Команда достаточно крепкая, однако именно в этом сезоне, скорее всего, будут вести борьбу за выживание. Потому что усиление не особо впечатлительные, а в прошлом сезоне они достаточно часто проигрывали в своих матчах.
15-е место - «Вулверхэмптон»
Похоже, «волки» решили всех португальских игроков собрать у себя. Команде Нуну Санту удалось подписать достаточно крепкого вратаря Руи Патрисиу, чемпиона европы 2016 года, также сюда попал и Жоау Моутинью. Есть все предпосылки по сохранению прописки в элите. Да и многие их даже высоко оценивают, как на новичка способного удивить, однако я спокойно им присуждаю данную позицию.
14. место - «Саутгемптон».
В прошлом сезоне только чудо спасло клуб от вылета. Произошли перестановки в тренерском цехе, на место Маурисио Пеллегрино по ходу прошлого сезона был приглашен Марк Хьюз, которому чисто фартануло оставить их в элите. Сейчас команда проделала несколько трансферов, но мне все же кажется, может в этот раз они и не будут так отчаянно бороться за выживание, но и высоко не взлетят, остановившись где-то по середине второй 10-ки.
13. место - «Борнмут».
Команда Эдди Хау продолжит демонстрировать крепкую игру, которая им снова поможет закрепиться в элите. Как и прежде им удавалось достаточно высоко находиться от зоны вылета, то и этот сезон будет схожим с предыдущими. А Так очень симпатичная команда у этого наставника, которому удалось поднять «вишенок» из подвалов английских дивизионов в АПЛ, и сохранил тут, и не на один сезон.
12. место - «Эвертон».
Зря они уволили большого Сэма, думаю новый наставник не сможет вывести команду даже в первую десятку. Тем более Марку Силву в АПЛ два раза уволняли из клубов, первый раз за вылет «Халл Сити» в чемпионшип, и второй за убогую игру «Уотфорда», которая вела их к зоне вылета.
11. место - «Кристал Пэлас».
Рой Ходжсон в прошлом сезоне, смог реанимировать дохлых «орлов», которые так провалили старт в связи с назначением Франка Де Бура, но по итогу заняв 11 строчку вплотную даже приблизились к первой 10-ке. Что мне подсказывает, наствник сможет и дальше их удерживать на плаву, не стоит забывать его лучший прорыв в АПЛ случился с Фулхэмом в 2010 году дойдя с ними до финала ЛЕ. Может быть они даже заскочат и в первую 10-ку.
10. место - «Бернли».
Команда Шона Дайча, всех удивила в прошлом сезоне, когда они смогли финишировать в кубковой зоне, даже на несколько матчей приближались к идущему на 6 строчке «Арсеналу». Но в этот раз у них не получиться запрыгнуть так высоко, как в прошлый раз, но они останутся в первой 10-ке. Так как клуб потерял своего главного воротчика Ника Поупа. Также им возможно удастся пройти в групповую стадию ЛЕ, а как понимаем на два турнира сил не хватит.
9. место - «Ньюкасл».
Бенитес вернул их обратно в элиту, смог их сохранить, но они показывали волнообразную игру чередуя с хорошей и так себе, если клубу не будет усилений, то на что-то большее чем аванс с 9 место не видать.
8. место - «Лестер Сити».
Лестер продолжает терять своих лидеров, и от чемпионского супер трио Канте Марез и Варди остался только англичанин, француз сразу сбежал в «Челси» после чемпионства, Мареза переманили уже этим летом в «Манчестер Сити». Сейчас ходит много слухов их может покинуть Гарри Магуайр, который в составе со сборной Англией блеснул на ЧМ заняв 4 место. Но как бы не терял часто своих лидеров, «Лестер» сможет финишировать в первой 10-ке Все же и тренер у них достаточно хороший Клод Пюэлль, который возможно сможет уговорить защитника остаться.
7. место - «Арсенал».
Не думаю, что Тренеришка, способен прямо с места в карьер запрыгнуть в большую четверку. Возможно ему покориться его любимый турнир ЛЕ. Но в АПЛ они скатятся еще ниже, и весь сезон будут вспоминать Арсена Венгера.
6. место - «Вест Хэм».
Как сказал Мануэль Пеллегрини молотобойцы перестанут быть аутсайдерами, и превратятся в крепкую команду с которой всем предеться считаться, а в конце сезона они совсем обнаглеют, и влезут в большую 6-ку.
5. место - «Челси».
У меня вообще есть сомнения, что Сарри чего-то добьется здесь в АПЛ, у него были шикарные возможности с Наполи хоть чего-то выиграть, я даже не намекаю на титул, хотя бы кубок Италии завоевать, но пролетел мимо всех трофеев. Чем-то мне напоминает Клаудио Раньери, такой итальянский тренер неудачник, которому лучше найти свой «Лестер», чем тренировать большой клуб.
4. место - «Тоттенхэм».
Команда Маурисио Почеттино продолжит показывать качественный футбол, хотя каких-то усилений команды я не вижу, но за счет своего характера и главного бомбардира Харри Кейна, они способны в конце предстоящего сезона остаться в биг-4. Да, еще хорошо бы выйти в финал или кубка лиги или кубка Англии и таки взять трофей - Пора. В Лиге чемпионов для начала бы хорошо повторить прошлогодний успех выйти из группы, а дальше посмотрим, но все будет зависть от готовности команды, настроя на игру и от жребия.
3. место - «Ливерпуль».
Я не думаю, что усиления им прям как-то помогут, дружина Клоппа будет показывать красивый и атакующий футбол, как и в прошлом году, Салах будет также радовать фанатов, но все же в каких-то моментах у них не хватит сил, на всю дистанцию чемпионата. Попутно вылетят из кубков на более ранних стадиях, а в АПЛ опять с трудом финишируют в четверке. А так можете прочитать, что о них думаю лично я. «Ливерпуль» - каким ты был, таким ты и останешься
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1060571
2. место - «Манчестер Сити».
В новом сезоне соглашусь «горожане» будут вести борьбу и в АПЛ, и в ЛЧ, но больше предпочтут отдать силы для еврокубка, ведь именно для этого приглашали Хосепа Гвардиолу. Да и момент истины настал. Титул они оформили в прошлом сезоне, но не исключаю, что возможно МС будут ждать, даже требл в конце сезона.
1. место - «Манчестер Юнайтед».
Для МЮ и Моуриньо это последний шанс доказать свою пригодность, предполагаю португалец вместе с командой все же выиграет дуэль в АПЛ, а в лиге чемпионов им покориться выход в полуфинал. Или же для Жозе это будет последний сезон в качестве наставника «красных дьяволов».
Говоря про чемпиона, так сложилось за последние сезоны в АПЛ, никто не может взять титул второй год подряд. В 2009 году последним таким клубом стал «Манчестер Юнайтед» Фергюсона, который отпраздновал свое третье чемпионство кряду, и с тех пор ни один из клубов не смог выиграть титул дважды подряд. По этому мой вердикт такой.
Вот такой вердикт получился у меня, делайте и вы ваши ставки, прогнозы и просто оставляйте комментарии: Кто окажется первым?! Кто попадет в четверку?! Кто будет вести борьбу за середину таблицы?! А кого в итоге будет ждать вылет?! Может быть даже кто-то угадает или спрогнозирует первую отставку тренера?!
Какое чёмпионство,какой полуфинал для МЮ?!
Офигеть.
Будь объективнее,ты от этого ничего не потеряешь.
Какое чёмпионство,какой полуфинал для МЮ?!
Офигеть.
Будь объективнее,ты от этого ничего не потеряешь.
МС скорей всего будет бороться в АПЛ, а ЛЧ как всегда сольют.
Ливерпуль даже в четверку не попадет, как всегда обделаются по дороге и завершат в лучшем случаи на 5 месте.
Тоттенхэм, Челси и Арсенал - это главные претенденты на 4 ку.
Вест Хэм в 10-ке может и окажутся, но не думаю что педегрини их как-то спасет.
Эвертону лишь мечтать об первой 1о-ке, а они уже второй сезон говорят об топе, смешные ливерки, как всегда
вылетит скорей всего Уотфорд, Кардифф и Хаддерсфилд, а остальные,окажутся в общем авангарде для сохранения прописки в апл.
Вся борьба за корону АПЛ пройдет как всегда между Моуриньо и Гвардиолой, Клопп слишком мелковат для подобных битв.
МС скорей всего будет бороться в АПЛ, а ЛЧ как всегда сольют.
Ливерпуль даже в четверку не попадет, как всегда обделаются по дороге и завершат в лучшем случаи на 5 месте.
Тоттенхэм, Челси и Арсенал - это главные претенденты на 4 ку.
Вест Хэм в 10-ке может и окажутся, но не думаю что педегрини их как-то спасет.
Эвертону лишь мечтать об первой 1о-ке, а они уже второй сезон говорят об топе, смешные ливерки, как всегда
вылетит скорей всего Уотфорд, Кардифф и Хаддерсфилд, а остальные,окажутся в общем авангарде для сохранения прописки в апл.
Вся борьба за корону АПЛ пройдет как всегда между Моуриньо и Гвардиолой, Клопп слишком мелковат для подобных битв.
Ну и откровенно высоко поставил Ньюкасл и сильно низко Фулхэм. Полное неуважение к уровню Чемпионшипа:)
Ну и откровенно высоко поставил Ньюкасл и сильно низко Фулхэм. Полное неуважение к уровню Чемпионшипа:)