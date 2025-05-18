«Манчестер Сити» не первый кто сенсационно заваливал финал

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сегодня, 00:48

В футболе особенно в кубке Англии иногда бывает тот случай, когда аутсайдер становится фаворитом, а фаворит похож после финального свистка на аутсайдера. Сегодня прошел финал кубка Англии в котором «Кристал Пэлас» под руководством австрийца Оливера Глазнера побеждает «Манчестер Сити» Гвардиолы — 1:0, тем самым Пеп второй раз в истории АПЛ остается в конце без трофеев. В этом матче были герои такие как Эзе, забивший единственный гол встречи, а также неудачники как Мармуш не забивший 11 метровый удар. Я долго говорить про матч не стану, размазывать о том как это было, а лучше вспомним похожие случаи в истории старейшего турнира кубке Англии. Возьму первые 5 игр, которые просто мне пришли на ум.

Еще ТОП 5 сенсаций кубка Англии.

1953 год. «Блэкпул» 4:3 «Болтон Уондерерс». Начну я свой рассказ с знакового финала кубка Англии, прежде всего этот матч известен по нескольким событиям. Во-первых на 75 секунде игры гол забил Нэт Лофтхаус игрок «Болтона», который в данном розыгрыше забивал в каждой стадии турнира. Во-вторых хет-триком отметился Стен Мортенсен игрок «Блэкпула», что стало впервые на «Уэмбли» и в финалах турнира забившим 3 гола одним игроком. В-третьих этот финал известен своим названием в честь Стенли Мэттьюза легенды «оранжевых», футболист с 3 попытки выиграл наконец престижный трофей. А в 1956 году сэр Стенли Мэттьюз выиграет и первый золотой мяч в истории данной награды.

1976 год. «Манчестер Юнайтед» 0:1 «Саутгемптон». Как всегда можно отметить сенсаций всегда хватало. В данном матче фаворит «Манчестер Юнайтед» неожиданно для всех, и в первую очередь для себя проигрывает «Саутгемптону». Может быть тут был забит всего один гол, но это тут случай, когда кубок Англии выигрывает клуб и второго дивизиона. Единственный гол забил игрок «святых» Бобби Стоукс, также это знаковый трофей и в истории самого клуба.

1987 год. «Ковентри Сити» 3:2 «Тоттенхэм Хотспур». Еще один знаковый матч в истории данного турнира. Фаворитом до игры считался, сегодня даже трудно в это представить «Тоттенхэм». Для «шпор» это был третий финал в 80-х годах, два предыдущих в 1981 а также в 1982 зачехляли этот трофей. Кроме того стоит отметить «Тоттенхэм» до этого матча еще ни разу не проигрывал финал кубка Англии. Да, и собственно команда Дэвида Плита выходила вперед при чем оба раз по ходу матча, уже на 2 минуте забил Клайв Ален, но уже на 8 минуте соперник сравнял. Затем Гари Маббут одно временно герой и антигерой встречи выводит еще раз «Тоттенхэм» вперед, но неуступчивый «Ковентри Сити» сравнял — 2:2. И вот в овертайме на 95 минуте Маббут забивает мяч в собственные ворота — 3:2 и трофей достается «Ковентри Сити», это позволило им победить в первые в истории и вечный аутсайдер лиги выиграл самый значимый трофей в своей истории. Кстати «Ковентри Сити» где-то на протяжении более 20 лет будет вести только борьбу за выживание в элитном дивизионе, но эта победа знаковая для этого клуба. В то время у «шпор» играли такие игроки как Крис Уоддл, Гленн Ходдл, Освальдо Ардилис, но даже такие именитые футболисты в тот день не помогли «Тоттенхэму», что привело к первому поражению в истории данного турнира для команды.

1988 год. «Уимблдон» 1:0 «Ливерпуль». Да та самая «банда психов», как их тогда называли, и называют до сих пор. В то время «Ливерпуль» считался настоящей машиной в английском футболе то штампуя победы в КЕЧ , то титулы в первом дивизионе. Хотя в те времена английские клубы были отстранены от европейского футбола в частности из-за фанатов «красных» и трагедии во время финал КЕЧ 1985 года между «Ливерпулем» и «Ювентусом», ту трагедию многие болелы со стажем должны помнить. Но сейчас не об этом, а о том что в те времена весь интерес был прикован ко внутренним баталиям особенно кубковым, где год назад преуспел удивить всех «Ковентри» обыграв «Тоттенхэм» теперь очередь за «Уимблдоном» удивлять нас. Кто мог подумать до старта игры, что аутсайдер одержит сенсационную победу над фаворитом в английском футболе, и в данном турнире. Единственный гол забил Санчес на 37 минуте игры, стоит сказать в то время за «Уимблдон» будут играть и в том финале Дэннис Уайс хорошо известный фанатам «Челси» в 90-х, а также главный антогонист английского футбола тех лет Винни Джонс.

2013 год. «Манчестер Сити» 0:1 «Уиган Атлетик». Действующий чемпион Англии под руководством Манчини не только уступает титул вечным врагам из «Манчестер Юнайтеда» в АПЛ , но и сенсационно завершает тот сезон еще проиграв финал кубка Англии «Уигану Атлетику», который под руководством Роберто Мартинеса вылетает из высшей лиги. Так, что еще до «Кристал Пэласа» « горожане» в новейшей истории уступают трофей андердогу. В то время за «Ман. Сити» играют Тевес, Агуэро, Силва, Туре, Компани, Харт на воротах, но этого не хватило чтобы разок распечатать ворота соперника. А единственный гол в той встречи, уже, когда казалась дополнительных двух таймов не избежать, и в них точно «Сити» должен дожимать, на 91 минуте добавленного времени «Уиган» стараниями Уотсона вырвали победу и трофей из рук шейхов в тот вечер.

Так, что сенсации всегда были в кубке Англии и будут, главное чтобы таких матчей с неожиданной развязкой было по больше, но я вспомнил пятерку из моей памяти, хотя можно было добавить еще два три матча, но возможно кто-то из читателей сайта упомянет о них в комментариях под этой статьей. Спасибо, что дочитали до конца, играйте и вы сами в футбол.