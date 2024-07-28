Кого из тренеров будет ждать провал?

1722180130

28 июля 2024, 18:22

Новый сезон и в каждом чемпионате несколько ТОП клубов сменило своих тренеров на новых кандидатов, просто порассуждаю что из этого получится.

1. Ханс-Дитер Флик «Барселона».

При прошлом наставнике легенде клуба Хави за два сезона клуб выдал в общем несколько неплохих результатов, так скажем в сезоне 22/23 «Барселона» выиграла чемпионат, а также суперкубок, в сезоне 23/24 клуб неудачно выступил на турнирах, но смогли через два сезона преодолеть групповой барьер ЛЧ и дойти до 1/4 финала. Хави сумел раскрыть и вести в первую команду несколько молодых игроков академии среди которых Ламин Ямаль, Фермин Лопес, первый уже в свои 17 лет показывает зрелую и качественную игру, став одним из лидеров сборной Испании на победном ЧЕ этого года.

Назначение тренера Ханса Флика для меня ломание все сложившихся стериотипов, заложенных основ голландцами в структуру клуба, все же я считаю немецкий футбол противоположность голландскому стилю, по этому назначение немецкого тренера для меня вызывает недоумение. Я ничего не имею против Флика, он прекрасный специалист с «Баварией» выиграл 6 трофеев, пускай в сборной и не получилось также блеснуть, но я считаю он не подходит «Барселоне». Моя вторая причина у предыдущих немецких коучей также не сложилось тут, а третья причина он разгромил с «Баварией» в 20 году в ЛЧ «Барселону» — 8:2, а такое назначение выглядит для меня как издевательство, возможно еще более унижением над клубом и болельщиками.

Чего стоит ждать? Не думаю что Флик это спасатель, сперва ему нужно будет превзойти достижения Хави за последние два года, первый сезон должен все сразу показать, тренер опытный брал ушастого, должен и тут сразу брать трофеи никакого времени на раскачку. Также в Барселоне возможно будет некая основа сборной Испании, тут уже играют Ямаль, Педри, Гави, к ним могут докупить Уильямса и Ольмо, я боюсь что Флик разломает построение костяка сборной, это может отразится на их игре, скажу проще отмстит сборной Испании за победу над Германией на домашнем евро и сделает это через клуб.

Конечно можно провести параллель несколько лет назад лучший тренер своего времени Хосеп Гвардиола тренировал немецкую «Баварию», а теперь некий обмен опытом в обратном направлении экс-тренер «мюнхенцев» Ханс Флик будут руководить испанским грандом. Но мы же все помним, не смотря на достаточно хорошие результаты стиль Гвардиолы несчадно критиковали в Германии, мол только немец должен тренировать их, Юпп Хайкенс построил немецкую машину, а Пеп все разрушил. Посмотрим не прилетит ли Флику в обратку, но и про — 2:8 никто не забудет.

2. Арне Слот «Ливерпуль».

Большой неожиданностью для меня, как и для большинства любителей английского чемпиона, да и не только его стал уход Юргена Клоппа, а также выбор его сменщика, и назначение Арне Слота на «Энфилд». Немецкий тренер выиграл все, что только можно в Англии за 9 лет, он собрал весь внутренний урожай трофеев — АПЛ , кубок Лиги, кубок Англии, суперкубок Англии, а также на европейской арене победа в финале ЛЧ в 2019 году.

Если честно выбор Слота очень неожиданный у него опыт равняется лишь не самому сильному чемпионату Европы, тем более из страны тюльпанов давно не было видно годных тренеров, чтобы ставить голландского специалиста у руля одного из грандов Английского и европейского футбола. Его соотечественник Тен Хаг сегодня тренируют МЮ и у него с более большим багажом опыта не все однозначно складывается, но хотя бы тот трофеи берет.

Чего стоит ждать? Тут к гадалке не ходи, но повторить Слоту будет сложно, хотя бы малую долю работы проведенную предыдущем тренером. В первом же сезоне от него будут ждать невозможного , ведь скажут Клопп вышел сразу хотя бы в два финала ЛЕ и кубка лиги, которые оба проиграл, но тем не менее, результат был он виден сразу, а уже после он вносил нужные корективы в свой проект, и в дальнейшем только развивал успех. Хотя Слоту достается бронзовый призер чемпионата, есть хорошие футболисты, будут требовать продолжения хотя бы упорной борьбы за чемпионство и прочие трофеи. Тут наверно всего один вопрос сможет ли Арне Слот найти общий язык с игроками и донести до них свои мысли, как делал Клопп.

3. Энцо Мареска «Челси».

В «Челси» просто аномальная чехарда с тренерами, как вообще при нынешнем руководстве что-то можно построить, когда ты как тренер не уверен, будешь ли ты завтра все еще руководить клубом или тебя уже без причины сменили, мало, что в голову руководству взбредет. Помним уход Тухеля, приход Поттера, которому сказали, что дадут время, а после и его сменяют по середине сезона. Затем назначение Почеттино, который в принципе отработал достаточно хорошо по сравнению с предыдущими сезонами. И как-то неожиданно его увольняют, только он вернул как смог «Челси» в еврокубки, заняв 6 место в чемпионате, нащупав игру в конце сезона, раз через национальные кубки не получилось, хотя в одном случаи дошел до финала, а во втором до полуфинала, и на тебе, назначают почти без опытного Энцо Мареску, который вернул «Лестер» в элиту спустя сезон.

Вот так из чемпионшипа в АПЛ , да могут сказать что Лэмпарда в свое время тоже назначали таким же образом, когда он тренировал себе «Дерби Каунти» и почти смог пробиться в АПЛ , но в то время у клуба были затруднения, трансферный бан, опытный тренер понятно не согласится на подобное условия, и назначение легенды клуба выглядело в общем логичным решением на тот момент. А назначение Марески это что, еще один эксперимент над клубом, издевательство со стороны Боули? Больше похоже на наступание на одни и те же грабли, как в свое время получилось с Поттером, ну у того хоть какой-то опыт был в АПЛ с «Брайтоном», опять же можно сделать некую скидку, и многие от его футбола даже тащились, мол ставит привлекательную современную игру, а на деле ничего не вышло, или времени не дали.

Чего следует ждать? Думаю опять страдания и хождения по мукам, опять весь сезон будет наверно их колбасить, пока что-то удастся Мареске перестроить нащупать и тд. Дадут ли ему время на раскачку, другим дали время, но слишком мало или сразу будут требовать результат. Недавно «Челси» провел уже пару контрольных игр перед стартом сезона « с Рексемом» сыграли — 2:2, и влетели почти в одну калитку Селтику — 1:4, стоит ли сразу печалится из-за товарников или все ждет их только впереди.

4. Венсан Компани «Бавария».

Я уже говорил немного об успехах Флика с ними, затем его сменил Юлиан Нагельсманн, но которого без необходимости сменили на Томаса Тухеля. В свою очередь он не смог для Харри Кейна добыть первый трофей в карьере и достичь успеха в таком клубе как «Бавария».

Но ему нашли сменщика, конечно без смеха и слез не взглянешь, я имею ввиду кандидатуру для такого клуба. Интересно случаем руководство «Баварии» не пересекалась с руководством «Челси» или ПСЖ где-нибудь в пивном баре и не заразились ли от них синдромом идиотизма , чтобы сменить Тухеля и взять мало опытного тренера в лице Компани, который в прошлом сезоне таки затонул с «Бернли» в АПЛ . Чем-то напоминает больше именно рокировку у «синих» выгнать опытных тренеров Тухеля и Почеттино и поставить Поттера и Мареску, а тут убрать сначала перспективного Нагельсманна, а затем Тухеля и поставит на его место Компани, который выиграл чемпионшип с «Бернли» сезоном ранее, как теперь Мареска с «Лестером».

Чего следует ждать? Конечно провалится в «Баварии» сегодня намного сложнее чем Флику в «Барселоне», Слоту в «Ливерпуле» или Мареске в «Челси», но все же возможно. Тем более меня удивляет сам подход к выбору тренера, а как же то что «Баварию» должен тренировать только немец? Многие не слишком хороши об воспоминаниях таких иностранных наставников как Луи ван Гал, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, ведь у Венсан Компани по сравнению с ними вообще нету опыта работы на таком высоком уровне. Может конечно руководство «Баварии» идет по пути «Байера» и приглашении Хаби Алонсо главным, без какого либо опыта, и тот делает сенсацию, впервые беря для «леверкузенцев» титул. Но простите все же от тех ничего не ждали, а тут в «Баварии» и от тебя будут ждать только успеха. Если честно очень странный и рискованный вариант.

5. Хулен Лопетеги «Вест Хэм».

Я не знаю, за чем нужно было менять Дэвида Мойеса с которым была стабильность последние пару лет. «Молотобойцы» часто выступали в еврокубках, даже выиграли впервые с 60-х годов прошлого столетия еврокубок, пускай такой скромный, как Лигу Конференции, но это был долгожданный трофей для многих фанатов и для самого клуба. Да и вообще Мойес прыгнул выше головы с таким клубом как ВХ, с которым явно труднее всего добиться успеха, который чаще при других тренерах в истории АПЛ клевал носом, и гулял возле зоны вылета, пару раз даже вылетая из элиты. Тем более шотландец второй раз вернулся и стабилизировал клуб, сначала его сменили на Мануэля Пелллегрини с которым клуб тратил, но находился на грани вылета, а теперь аналогично с ним поступаю и берут Лопетеги. Никакой благодарности от руководства, ведут себя как ТОП клуб какой-то, а на деле все печально, а также многие болельщики его критиковали, наверно все кроме меня, когда я всегда говорю результат превыше тактики и стиля, который проповедует тренер. Многие конечно ругали стиль Дэвида Мойеса по работе с клубом, наверно также как сегодня в сборной Англии ругали Гарэта Саутгейта за невзрачный футбол. Оба покинули свои места, но оставили о себе хорошее впечатление работы в общем плане.

Чего следует ждать? Я честно как то мало следил за испанцем, помню лишь, то что он на кануне старта ЧМ 18 покинул пост сборной Испании, из-за его прежде временного сотрудничества с «Реалом», где он после не сыскал успеха и перешел в «Севилью» с который выиграл даже ЛЕ , хорошее достижение. Но в АПЛ он уже тренировал «Вулверхэмптон», и я не скажу, что там был какой-то виден класс и прогресс клуба, хотя он и поднял «волков» со дна лиги, сохранил, и даже обогнал ВХ в турнирной таблице расположившись на 13 строчке по окончанию сезона 22/23. Но чего-то у меня смутные сомнения, что он сможет хотя бы частично повторить успех шотландца, хотя бы вывести клуб в первую десятку. Потому что как я уже говорил, ВХ при других наставниках чаще обитал во второй десятке и ближе ко дну таблицы.

6. Жозе Моуриньо «Фенербахче».

Вот куда теперь занесло «особенного», да когда то он выбирал исключительно ТОП чемпионаты, я имею ввиду после успеха с «Порту», АПЛ , Ла Лига, Серия А, а теперь турецкий чемпионат. Кто то скажет что он докатился, а может он решил попробовать что-то новое. Но везде, где бы Моуриньо не тренировал, клубы бились за трофеи и выигрывали их, пока исключением стал только «Тоттенхэм», но и с ним он вышел в финал кубка Лиги, но не сыграл его.

В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате, видимо приглашение Моуриньо означает вернуть титул клубу, и если получится обеспечить ему длительный успех, а также если удастся и попылить удачно в еврокубках. Но уже в квалификации ЛЧ клуб португальца наткнулся на швейцарский клуб Лугано, и даже провел сумасшедшую перестрелку с этим клубом, которая завершилась пока в первом матче победой его подопечных со счетом — 4:3.

Чего следует ждать? Как я говорил, повторю еще раз Результат работы Моуриньо — это трофей. Фенербахче, должен его выиграть уже в первом его сезоне.

Кто затонет, а кто нет? Тут конечно не угадаешь, лишь можно в общих чертах сказать — Мне кажется Флик, Слот и Моуриньо под вопросом, добьются положительной работы или нет, а вот затонут скорей всего Мареска, Лопетеги, и Компани, тут очень большой риск с их назначением. Я уже говорил что от Флика, как и от Лопетеги я ничего не жду и склоняюсь больше к их провалу. Очень удивлюсь если они превзойдут мои ожидания.

Как вы думаете кто добьется более менее положительной работы, а кто точно будет разочарованием по ходу сезона?