Что будет ждать теперь Постекоглу и «Тоттенхэм» после победы в ЛЕ

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вчера, 19:47

Вот всем не нравится как играл «Тоттенхэм» в финале паркуя «автобус» отбиваясь от атак МЮ , но если вспомнить слова Жозе Моуриньо — «Пусть они заберут мяч, а мы заберем трофей». То такой футбол тоже работает, и Анге Постекоглу, как и говорил на второй сезон с каждым клубом берет трофей,.так что тренер сдержал обещание.

Победа в ЛЕ для «Тоттенхэма» отличный результат после не самого удачного сезона, который оставил двоякое впечатление оставлять Постекоглу или прощаться с ним????? Последний тур я рассматривать не стану, сезон уже завершен.

Постекоглу, как и сам Тоттенхэм в подвешенном состоянии.

Мой вариант от добра добра не ищут, и наверно лучше для самого тренера и «Тоттенхэма» оставить все как есть и продолжить сотрудничеств. Но с другой стороны возможно следует и расстаться. Не думаю, что дальше будет лучше для обеих сторон, возьмите пример тен Хага в МЮ , взял трофей кубок Англии, вывел в еврокубки не смотря на провал все же 8 место, тогда был большим провалом на тот момент. Но что они сделали оставили тренера, и дальше стало еще хуже как с игровой стороны, так и в турнирной таблицы, а сменивший поздно Аморим не исправил ситуации. Может быть такой вариант, что выведя «шпор» в европу в ЛЧ будет провал дальше, и все равно смена наставника просто неизбежна.

Все же не смотря на победу в ЛЕ , Постекоглу просто провалился в чемпионате, что будет дальше еще хуже борьба за выживание. Или мы все же увидим другой «Тоттенхэм» и снова привлекательный стиль Постекоглу, как в первом сезоне хотя бы. Но что-то подсказывает, что союз дал давно трещину, и футболисты будто не желали весь сезон играть, и противились такому футболу или это был холодный расчет на ЛЕ . Да тут больше повезло «Тоттенхэму» с трофеем, чем холодный расчет, мол провалились в чемпионате, но взяли трофей, да еще в Европе. Плюс совет директоров во главе с Леви уже приняли, что он скорей всего даже не смотря на успех или провал в финале ЛЕ будет заменен. И что если планы уже намечены, оставлять ради единичного успеха. Но кандидаты то не слишком то.

Кандидаты должны быть большого уровня под Лигу Чемпионов

Скажу так австралийца мы хоть, за два сезона знаем, а кто придет под ЛЧ нужен соответственный тренер? Жаль, что Карло Анчелотти уже занят в Бразилии, Томас Тухель в сборной Англии, Жозе Моуриньо уже был, Флик в «Барселоне», Зидан просто сюда не придет. Юрген Клопп тоже не придет из-за уважения к «Ливерпулю», и больше никого он в АПЛ не возглавит. А ставить Ираол и Силв — это опять путь в некуда. Если бы проиграли финал, то можно рассмотреть было вариант с их назначением. Да, и кто команду возглавит с 17 места в чемпионате.

Или все же наверно лучше оставить Анге Постекоглу, а так будет что будет, он опустил команду в чемпионате, значит ему и поднимать, точно также, как вывел команду в ЛЧ , ему ей и управлять там, он все же знает лучшие стороны. И уже даже меняет свой футбол от энжфутбола до простого футбола на результат игры по счету, как было в финале ЛЕ , и команда вроде как не противится этому, а играет в другом стиле все же собрались и бились за тренера, хотя бы в одном матче. Значит они нашли компромиссы или это все же разовая акция в прощание с тренером добыли ему трофей, дали ему билет в большой футбол.

Тоттенхэму нужны тренеры, которые брали ЛЧ сразу вспомнят про особенного португальца, ведь тот брал ЛЧ дважды с «Порту» и «Интером». Тогда с Моуриньо в итоге ошиблись, как с кандидатом? Да в общем нет. он пришел в подавленную команду, которая проиграла финал ЛЧ , они просто тогда не хотели играть под руководством Маурисио Почеттино, и Жозе изменить это никак не мог. Можно вспомнить Моуриньо выходил на пару туров с «Тоттенхэмом» даже на 1 место на старте нового сезона, и сразу вышли в финал кубка лиги, который португалец просто не сыграл. Но сейчас Тоттенхэм выиграл Трофей, они стали сильны ментально, команда на кураже, они поняли, что могут, и приди сейчас Жозе Моуриньо это был бы другой футбол и другой взгляд команды на игру и на самих себя.

Можно было бы пригласить скажем Рафаэля Бенитеса — кубкового тренера, именно под задачи ЛЧ . Тренер может старой закалки, но именно с еврокубковым прошлым. Единственное если его футбол за это время не устарел. Рафа приходил в «Ливерпуль» Улье который брал кубок УЕФА , приходил в «Челси» который брал ЛЧ , и с ними брал трофеи, с одними 2005 победа в ЛЧ сразу, а с другими в 2013 брал ЛЕ . Думаю Бенитес точно согласится возглавить «Тоттенхэм». Он приходил в «Ньюкасл», который вылетал из АПЛ и возвращал их обратно, да и тренировал «Эвертон», опыт есть как с фаворитами, так и с таким клубами которые заняли места в зоне вылета или около нее, как современный «Тоттенхэм» плюс игра в еврокубках сразу в ЛЧ .

Куда податься Постекоглу и стоит ли выбирать большой проект

Все будет зависеть от того еще останется ли сами Постекоглу. Он может сказать — «Я пришел, выполнил задачу, а дальше без меня», особенно после того как многие фанаты «Тоттенхэма» буквально его затереризировали после неудач клуба в чемпионате. И будет прав, его готов будет рассмотреть любой клуб из Топ чемпионата, особенно после такого успеха в ЛЕ , и может быть его мог пригласить даже Реал. Смех смехом, но давайте скажем Хаби Алонсо с мощным «Байером» чемпином проиграл финал ЛЕ , а Анге Постекоглу с клубом 17 места справился лучше. Тем более Реал покупал из «Тоттенхэма» игроков Модрича и Бэйла, хорват вообще стал легендой, кто знает может также получится и с тренером. Тем боле Постекоглу проповедует атакующий футбол, это в последнее время он стал играть по результату, все же он поменял философию, но были причины, а вот такой атакующий футбол как раз под атаку Реала. Конечно понятно что эта лишь мои рассуждения и представить Постекоглу в Реале ну просто не реально.

Возможно Анге как раз сменит Алонсо в Байере, команда уровня ЛЧ не топовая, не смотря на победу впервые в бундеслиге, именно то что нужно Постекоглу, как тренеру, чтобы расти дальше, и успехи в ЛЕ с «Тоттенхэмом» могут привлечь внимание. Если они уже не нашли себе кандидата, хотя останся, как говорил, он все равно будет играть в ЛЧ со «шпорами». Возможен вариант с условным «Лейпцигом». Можно и «Боруссию» попробовать все же уровень выше. Рассмотреть вариант в Италии, а с кем «Милан» или «Ювентус»???. Все же в «Наполи» Конте чемпионы, в «Интере» Инзаги и наверно несмотря на итог результат в финале ЛЧ победит ПСЖ или проиграет опять, он останется в системе черно-синих. Я еще рассматривают в первую очередь смог ли бы Постекоглу возглавить большой проект, ТОП клуб. Тем более, что ему выбирать из середняков других чемпионатов, когда он сейчас по сути не смотря на победу в ЛЕ возглавляет подобный проект в АПЛ .

Сможет ли Анге добиться успеха в большом клубе, ведь скажем Эмери возглавлял после успехов в ЛЕ сразу два больших проекта это ПСЖ и «Арсенал», но не справился с давлением, и по прежнему ищет себя с подобными клубами тренируя сейчас в АПЛ «Астон Виллу». А вот Бенитес, которого я рассматривал выше как кандидата для «шпор» на случай ухода австралийца после успехов в кубке УЕФА и титулов с «Валенсией» перейдя добивался победы с «Ливерпулем» в ЛЧ . Правда есть еще Моуриньо, но тот после ЛЕ побеждал и в ЛЧ с «Порту», все же они всегда были фаворитами Португалии. Но есть также еще один португалец, который не стал в итоге новым особенным, тренировал «Зенит» Андре Вилаш Боаш после победы с тем же «Порту» в ЛЕ , проваливался в «Челси» в большом проекте.

Один из вариантов на смену Постекоглу

Ираолу будет приглашать в «Тоттенхэм»? Ну потому что с «Борнмутом» вроде показывает результаты, хорошая игра. Но подобные Ираолы в АПЛ чуть ли не каждый сезон появляются, и сейчас даже есть. Скажем тот же Грэм Поттер с «Брайтоном», классный футбол, всерьез рассматривали чуть ли ни как кандидата даже в сборную. Но не справился с «Челси», а теперь непонятно, что будет с «Вест Хэмом», который рядышком в таблице. Тот же Нуну Санту с «Вулверхэмптоном» разогнался, но как раз в «Тоттенхэме» сдал, а теперь вроде с «Форестом» опять зажигает, и метят в еврокубки на будущий сезон. А по существу таких вот назовем распиаренных тренеров постигает обычно провалы. Силва который в «Фулхэме», тут наверно и вообще не следует даже задумываться на счет такого кандидата.

Честно сложно представить кто в новом сезоне возглавит «Тоттенхэм» или останется опять Постекоглу. Выбрать вариант с назначением всегда можно, но кто это будет. Вот «Ливерпуль» нашел Слота, и как бы угадали с заменой Клоппа, да и по сути не заметили разницу, да еще оформили трофей выиграв АПЛ . Сможет ли найти такого тренера клуб, который продолжит дело австралийца, и вдохнет новое в команду. Ведь МЮ скажем меняет тренеров часто, но игра и результаты особо не меняются, а становятся хуже от сезона к сезону, даже не смотря на два национальных кубка и проигрыша и выхода в финал ЛЕ . Может все же лучше пускай останется Постекоглу или менять и смотреть будь что будет.

Ведь тут еще будет все зависеть от трансферов, ведь проблемы есть и они возникали во время сезона, как травмы и равноценных замен не было, и приходилось выпускать молодежь, нужны футболисты под Лигу Чемпионов для решения более серьезных задач, и достраивать команду под стиль тренера. Даже если уйдет тренер сменивший его попросит того же самого или будет хотя бы ожидать. Ведь, когда дошли до финала ЛЧ в котором проиграли усилений точечных мы так и не увидели при Почеттино, а сейчас все же клуб выиграл трофей, увидим ли мы развитие клуба в дальнейшем или опять как было

Ведь Постекоглу останся выиграв трофей будут ждать поддержки со стороны руководства. Ну, а если он уйдет то наверно оставят как есть. Состав вроде есть, они уже победили, при новом тренере можно будет под экономить. Ведь Постекоглу точно попросит теперь усиления результат то есть трофей, и игра в ЛЧ . По этому наверно его и меняют. Чтобы особо не тратится. Условный Ираола точно не станет, просить много, ему надо сперва будет определится. Если Постекоглу уйдет, ему неустойку еще оплатят, но тогда и болелы напомнят, что опять новый кандидат, и в строну Леви опять начнутся претензии. Были походу сезона недовольства от болелов плакаты с призывом уйти, да и хотя и самого Постекоглу критиковали и ждали отставки, чем верили в него и поддерживали всю команду.

А что думают наши читатели оставить Постекоглу или сменить его? Кого следует поставить? Назовите мне кандидата именно вариант. и почему данный вариант по вашему мнению больше подходит «Тоттенхэму»?!