Марш, Марш левой, Марш, Марш правой

сегодня, 10:15

«Соккер.ру» рассказывает о перспективном тренере и его команде.

Одним из открытий нынешнего еврокубкового сезона стал «Ред Булл» из Зальцбурга. «Быки» разгромили «Генк» 6:2. Затем, проигрывая «Ливерпулю» на «Энфилде» 0:3, не покорились команде Юргена Клоппа, а сумели отыграться. Потом всё же пропустили четвёртый, но сам факт. Уступив на родине Вольфганга Амадея Моцарта «Наполи» 2:3, «быки» выстояли в Неаполе и перессорили итальянцев между собой. «Соккер.ру» уже рассказывал о юном норвежском бомбардире Эрлинге Халанде. Этот без малого двухметровый детинушка штампует гол за голом и за считанные месяцы подрос в цене.

Да разве только Халанд. «Красные быки» в нынешнем сезоне очень хороши. Им давно нет равных в Австрии. «Зальцбург» выиграл шесть последних чемпионатов австрийской Бундеслиги и наверняка выиграет седьмой. Концерн по производству энергетического напитка создал на костях «Аустрии» из Зальцбурга некое австрийское подобие «Баварии». Очень многие на родине Моцарта были против смены вывесок. В пику новоделу пытались создать правильную «Аустрию», с цветами, гербом и историей. Но выиграл «Ред Булл», безжалостно избавившийся от временами славного прошлого. А большинство болельщиков смирились и теперь поддерживают клуб, ставший лучшим в стране и достойно представляющий Австрию в еврокубках. Перетекли. Тем более что покойная старушка «Аустрия» тоже не слишком дорожила своей честью, если долгие годы выступала под вывеской «Казино».

Всё, хватит о том, как клуб из Зальцбурга стал тем, кем он стал. Поговорим о делах насущных. Австрийский «Ред Булл», помимо своих основных задач, решает и внутрикорпоративные. Например, готовит кадры – тренеров и футболистов для «РБ Лейпциг». И не только. Здесь прошли хорошую практику три сильных тренера, спокойно шагнувших из Бундеслиги австрийской в немецкую Бундеслигу. Работал в Зальцбурге Ади Хюттер, успешно заменивший Нико Ковача в «Айнтрахте». Неплохо работал в «Байере», а затем и в Китае Рогер Шмидт. Наконец, недавно в Германию вернулся Марко Розе, который теперь трудится в «Боруссии» из Мёнхенглабдаха. «Соккер.ру» о нём уже писал некоторое время назад. Нужно заметить, что за это время ничего не изменилось. «Боруссия» Розе остаётся лидером чемпионата Германии.

Австрийских же «быков» летом возглавил 45-летний американский тренер Джесси Марш. Который прибыл в Зальцбург как раз из Лейпцига. В прошлом году бывший полузащитник помогал Ральфу Рангнику в Лейпциге, а ещё раньше на протяжении двух лет трудился в клубе МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». Выигрывал с «быками» регулярный чемпионат МЛС , признавался лучшим тренером лиги. А ещё раньше Марш, недавно завершивший карьеру, был назначен главным тренером «Монреаль Импакт». Возможно, первый год тренерской биографии Джесси был худшим. Однако именно в Монреале его и разглядел «Ред Булл», пригласивший Джесси в свою структуру. Нью-йоркский филиал, потом австрийский, а там глядишь и немецкий. Если Юлиан Нагельсманн уйдёт работать в сборную. Или в «Баварию».

Джесси Марш был неплохим полузащитником. Участвовал в самом первом чемпионате МЛС и тринадцати следующих. Дважды становился чемпионом лиги в составе «Ди Си Юнайтед», потом долго выступал за «Чикаго Файер» и «Чивас». Неоднократно вызывался в сборную США . Другое дело, что выходил на поле лишь дважды.

За свою относительно недолгую тренерскую биографию Джесси Марш зарекомендовал себя приверженцем атакующего футбола. Его команда играет агрессивно, используя фланги, а именно выступающих на этих флангах японцев Такуми Минамино и Масая Окугаву. В атаке прекрасно дополняют друг друга высоченный Эрлинг Халанд и быстрый кореец Хван Хи-Чхан. Немало забивают выходящие на замену Патсон Дака и Секу Койта. Вторую молодость переживает диспетчер Златко Юнузович – возможно, единственный широко известный футболист «Зальцбурга». В полузащите также выделяется венгр Доминик Собослои. Самая уязвимая линия – оборона. Поэтому у вратаря сборной Австрии Чичана Станковича работы хватает. В первом матче с «Наполи» Станкович получил повреждение. Его место в воротах занял бразилец Карлос Коронел, внешне похожий на Алиссона Беккера.

Вряд ли «Ред Булл» строит какие-то иллюзии относительно своей кампании в Лиге чемпионов. Выйти из группы будет для них уже счастьем. Другое дело Лига Европы, где успехи «красных быков» уже не удивляют. В позапрошлом розыгрыше «Зальцбург» дошёл до полуфинала. В прошлом – уступил «Наполи» в 1/8 финала (3:1 и 0:3). При этом на групповом этапе австрийские «красные быки» выиграли все шесть встреч, в том числе обе у немецкого «филиала».

Успешное выступление в Европе не мешает выполнению задачи «Зальцбурга» готовить кадры для «РБ Лейпциг», более того, способствует её выполнению. Игроки приобретают опыт, который вряд ли получишь в слабеньком чемпионате Австрии. Через пару-тройку лет футболисты «красных быков» станут выгодным товаром на трансферном рынке. Джесси Марш тоже больше не Мистер Икс. За считанные месяцы американец доказал свою профпригодность. Его имя всё чаще и чаще появляется в разных слухах. Якобы его уже готовы пригласить несколько немецких и английских клубов. Но вряд ли Джесси куда-то дёрнется до завершения контракта. Вот потом, когда его команда соберёт щедрый урожай на австрийских, а может, и не только, полях, он рассмотрит предложения, недостатка в которых не будет.