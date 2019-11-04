CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию «Челси» 20 ноября.
Апелляция направлена лондонским клубом на решение ФИФА оставить в силе запрет на регистрацию новых игроков в течение двух регистрационных периодов. Решение по апелляции должно быть вынесено до зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что после снятия трансферного запрета «Челси» намерен подписать нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека.
Лучше бы за фейр-плей своим следили, его не нарушают только бедные
Лучше бы за фейр-плей своим следили, его не нарушают только бедные