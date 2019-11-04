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CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета

04 ноября 2019, 15:23

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию «Челси» 20 ноября.

Апелляция направлена лондонским клубом на решение ФИФА оставить в силе запрет на регистрацию новых игроков в течение двух регистрационных периодов. Решение по апелляции должно быть вынесено до зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что после снятия трансферного запрета «Челси» намерен подписать нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил fanliverpoolfan 2
   128 / 946
04 ноября в 16:55
Да голубой мешок тоже должны были забанить как челси,но видать шейхи занесли чемоданчик.
Вообще никого не должны были банить. Ну забрали немного негров с Африки, типа впервые в истории человечества. Наоборот, сделали доброе дело.
Лучше бы за фейр-плей своим следили, его не нарушают только бедные
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
04 ноября в 15:46
"Челси" и без трансферов прекрасно гоняет
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
04 ноября в 15:44
Да голубой мешок тоже должны были забанить как челси,но видать шейхи занесли чемоданчик.
obana777
obana777
   195 / 946
04 ноября в 15:28
Рано снимать.
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