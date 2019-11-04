CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета

04 ноября 2019, 15:23

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) рассмотрит апелляцию «Челси» 20 ноября.

Апелляция направлена лондонским клубом на решение ФИФА оставить в силе запрет на регистрацию новых игроков в течение двух регистрационных периодов. Решение по апелляции должно быть вынесено до зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что после снятия трансферного запрета «Челси» намерен подписать нападающего «Милана» .