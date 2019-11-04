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Эрик тен Хаг - кандидат на пост главного тренера «Баварии»

04 ноября 2019, 14:00

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является одним из главных претендентов на пост наставника «Баварии».

Представители немецкого клуба общались с представителями тен Хага. Возможен вариант, при котором нидерландский специалист возглавит «Баварию» в январе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Нико Ковач подал в отставку.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Don trambon
   67 / 946
05 ноября в 15:58
Ну да. Ещё баскетбольный ЦСКА вроде как всех рвет, но я не интересуюсь этим видом спорта(
Сейчас погуглил, у БК ЦСКА реально полно трофеев за последнее время, хотя я тоже не интересуюсь баскетболом
Don trambon
Don trambon ответил Конунг Рагнар
   64 / 946
05 ноября в 09:58
Знаешь в чем прикол? У Зенита владелец Миллер, который является директором Газпрома и другом Путина. У ХК СКА из Питера тоже он владелец, и оба этих клуба очень богаты. У ФК ЦСКА владелец Гинер и спонсор - Россети, а у ХК ЦСКА владелец Сечин (тоже друг Путина) и спонсор - Роснефть. Из-за такого владельца ХК ЦСКА сейчас самый богатый и самый сильный клуб КХЛ. Если бы Сечин интересовался футболом и спонсировал бы еще ФК ЦСКА, то вы бы боролись с Зенитом за чемпионство. Вот такая несправедливость есть у нас в спорте
Ну да. Ещё баскетбольный ЦСКА вроде как всех рвет, но я не интересуюсь этим видом спорта(
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Don trambon
   67 / 946
05 ноября в 07:54
Так он и не даёт уж сколько) Только благодаря Саньке Головину набрали хоть кого-то. Как буд то пофиг ему на клуб( Хотя это РПЛ.. хорошо живёт только зенит, ну и Краснодар со спартаком и то потому что их владельцы любят клуб.
Знаешь в чем прикол? У Зенита владелец Миллер, который является директором Газпрома и другом Путина. У ХК СКА из Питера тоже он владелец, и оба этих клуба очень богаты. У ФК ЦСКА владелец Гинер и спонсор - Россети, а у ХК ЦСКА владелец Сечин (тоже друг Путина) и спонсор - Роснефть. Из-за такого владельца ХК ЦСКА сейчас самый богатый и самый сильный клуб КХЛ. Если бы Сечин интересовался футболом и спонсировал бы еще ФК ЦСКА, то вы бы боролись с Зенитом за чемпионство. Вот такая несправедливость есть у нас в спорте
kmhb
kmhb
   898 / 946
04 ноября в 20:30
Это было бы, конечно, идеально. К тому же он уже был в системе Баварии.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Конунг Рагнар
   5 / 946
04 ноября в 19:24
Видимо Гинеру надоело давать деньги на трансферы, отсюда и результат
Гинер сейчас вкладывает деньги в борьбу с "сепаратизмом" в Харьковской Области. Ему не до футбола. Аха-ха)
Don trambon
Don trambon ответил Конунг Рагнар
   64 / 946
04 ноября в 19:20
Видимо Гинеру надоело давать деньги на трансферы, отсюда и результат
Так он и не даёт уж сколько) Только благодаря Саньке Головину набрали хоть кого-то. Как буд то пофиг ему на клуб(

Хотя это РПЛ.. хорошо живёт только зенит, ну и Краснодар со спартаком и то потому что их владельцы любят клуб.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Don trambon
   67 / 946
04 ноября в 18:58
Видимо Гинеру надоело давать деньги на трансферы, отсюда и результат
Don trambon
Don trambon ответил Конунг Рагнар
   64 / 946
04 ноября в 18:05
Добрый! Если отвлечься от этой темы, то жаль, что вы не дожали Зенит
благодарю. двойные стандарты судейства( один фиг ничего не изменится уже)

а победа против них для ЦСКА после такого ужасного отрезка ой как нужна была для морального подъёма(
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Don trambon
   67 / 946
04 ноября в 17:54
однако добрый вечер.
Добрый! Если отвлечься от этой темы, то жаль, что вы не дожали Зенит
Сливки общества
Сливки общества
   486 / 946
04 ноября в 16:52
А в итоге будет
Don trambon
Don trambon ответил Конунг Рагнар
   64 / 946
04 ноября в 16:15
Аякс в разы сильнее мадридского кабинетного проекта, который скоро будет играть в Лиге Европы, это их уровень с приходом ВАР, ахаха
однако добрый вечер.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Don trambon
   67 / 946
04 ноября в 15:50
Аякс в разы сильней сардельки. Нет смысла ему уходить. А баварки - ломать не строить. лишь бы кого утащить на дно с собой(
Аякс в разы сильнее мадридского кабинетного проекта, который скоро будет играть в Лиге Европы, это их уровень с приходом ВАР, ахаха
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 15:24
Вряд ли.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 15:12
Фамилия звучная
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
04 ноября в 15:07
Выбор очевидный, но не факт что сростется.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   237 / 946
04 ноября в 14:40
А каталонский мошенник Бартомеу держит в своей точке физрука Муравья и упустил Хага,Твари конченные.
time out
time out
   53 / 946
04 ноября в 14:16
Если уйдет, то будет ошибкой.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
04 ноября в 14:13
Хороший тренер,в прошлом сезоне унизил кабинентус
Wolverhampton
Wolverhampton
   604 / 946
04 ноября в 14:11
Не будь дураком!
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
04 ноября в 14:08
Аякс в разы сильней сардельки.
Нет смысла ему уходить.
А баварки - ломать не строить. лишь бы кого утащить на дно с собой(
neomessi
neomessi
   233 / 946
04 ноября в 14:08
Сомнительно все это.
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