Эрик тен Хаг - кандидат на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является одним из главных претендентов на пост наставника «Баварии».
Представители немецкого клуба общались с представителями тен Хага. Возможен вариант, при котором нидерландский специалист возглавит «Баварию» в январе.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Нико Ковач подал в отставку.
Хотя это РПЛ.. хорошо живёт только зенит, ну и Краснодар со спартаком и то потому что их владельцы любят клуб.
Хотя это РПЛ.. хорошо живёт только зенит, ну и Краснодар со спартаком и то потому что их владельцы любят клуб.
а победа против них для ЦСКА после такого ужасного отрезка ой как нужна была для морального подъёма(
а победа против них для ЦСКА после такого ужасного отрезка ой как нужна была для морального подъёма(
Нет смысла ему уходить.
А баварки - ломать не строить. лишь бы кого утащить на дно с собой(
Нет смысла ему уходить.
А баварки - ломать не строить. лишь бы кого утащить на дно с собой(