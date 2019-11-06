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Второй нападавший на Озила и Колашинаца признал свою вину

06 ноября 2019, 17:01

В ходе судебного процесса по нападению на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила признал свою вину второй подозреваемый.

Им оказался 26-летний Джордан Нортовер, его сообщник 30-летний Эшли Смит также признался в попытке совершения кражи с угрозой жизни. Инцидент произошёл на севере Лондона в конце июля - на машину футболистов напала банда на скутерах, вооружённая ножами. Колашинац бросился на грабителей и отогнал их от автомобиля. После этого он сел обратно в машину, а Озил в это время побежал в ближайший ресторан за помощью. Нападавшие преследовали игрока, но затем скрылись.

Напомним, что ранее полиция задержала других подозреваемых.

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cska plus
cska plus
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06 ноября в 17:42
Этот Эшли наверняка негр.
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