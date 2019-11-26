Все мысли о весне! Турнирный расклад в Лиге чемпионов

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» выясняет, что благо, а что «смерть» для каждой команды в Лиге чемпионов.

За два тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов есть понимание, что нужно той или иной команде для продолжения борьбы в плей-офф или хотя бы для перехода в турнир рангом ниже — Лигу Европы. Напомним и о трех счастливчиках, которые уже обзавелись путевками в 1/8 финала по итогам четырех туров. Поехали!

Матчи 5-го тура: «Реал» - ПСЖ ; «Галатасарай» - «Брюгге».

ПСЖ : путевка в плей-офф уже в кармане у парижан, ПСЖ может гарантировать себе первое место в группе в случае победы или ничьей в матче с «Реалом».

«Реал»: оформит путевку в плей-офф в случае победы над ПСЖ . Впрочем, задача будет выполнена и при любом другом результате, если в параллельном матче «Брюгге» не обыграет «Галатасарай».

«Брюгге»: чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, необходимо выигрывать у «Галатасарая» и надеяться, что ПСЖ не уступит «Реалу». Победа в Турции гарантирует бельгийцам, как минимум, весенний старт в Лиге Европы.

«Галатасарай»: лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Если проиграет «Брюгге», то точно финиширует на последней строчке. Победа и даже ничья оставят шансы на переход в Лигу Европы.

Матчи 5-го тура: «Црвена Звезда» - «Бавария»; «Тоттенхэм» - «Олимпиакос».

«Бавария»: немецкий клуб уже в плей-офф. Победа в Белграде гарантирует первое место, ничья — де-факто тоже. «Бавария» выиграет группу также в том случае, если «Тоттенхэм» не обыграет «Олимпиакос».

«Тоттенхэм»: Жозе Моуриньо выведет «Тоттенхэм» в плей-офф Лиги чемпионов, если его команда обыграет «Олимпиакос». Хватит даже ничьей, если «Бавария» не проиграет «Црвене Звезде».

«Црвена Звезда»: только победа над «Баварией» и осечка «Тоттенхэма» в параллельном матче сохранят сербам шансы на выход в 1/8 финала. Если победы в 5-м туре одержат и «Црвена Звезда», и «Тоттенхэм», то «шпоры» выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, а «звездаши» гарантируют себе продолжение евросезона в Лиге Европы.

«Олимпиакос»: только победа над «Тоттенхэмом» оставит греков в борьбе за выход из группы. Если победить не удастся, а «Црвена Звезда» выиграет у «Баварии», «Олимпиакос» финиширует последним.

Матчи 5-го тура: «Манчестер Сити» - «Шахтер»; «Аталанта» - «Динамо Загреб».

«Манчестер Сити»: даже ничья в матче с «Шахтером» гарантирует «горожанам» выход из группы. В случае победы «Сити» забронирует первое место, впрочем, это случится и при ничьей, если «Динамо» останется без победы в матче с «Аталантой».

«Шахтер»: лишиться шансов на попадание в плей-офф в 5-м туре «горняки» не могут, но есть шанс досрочно оформить путевку в 1/8 финала. Для этого нужно обыграть «Манчестер Сити» и надеяться на поражение «Динамо». В таком случае отрыв от хорватов составит 3 очка, но даже если в последнем туре он будет нивелирован, «Шахтер» окажется выше из-за преимущества в личных встречах.

«Динамо Загреб»: соответственно, «Динамо» лишится шансов на плей-офф в случае поражения от «Аталанты» и победы «Шахтера» в Манчестере.

«Аталанта»: несмотря на то, что у итальянцев всего лишь 1 очко после четырех туров, победа над «Динамо» и поражение «Шахтера» от «Сити» оставит клубу из Бергамо рабочие шансы на выход в плей-офф. А вот поражение — гарантия финиша на 4-м месте.

Матчи 5-го тура: «Ювентус» - «Атлетико»; «Локомотив» - «Байер».

«Ювентус»: третий клуб наравне с «Баварией» и ПСЖ , добившийся путевки в плей-офф по итогам четырех туров. Победа над «Атлетико» обеспечит «Старую Синьору» победой в квартете.

«Атлетико»: победа в Турине гарантирует «матрасникам» выход в 1/8 финала. Есть и второй путь: если оба матча 5-го тура завершатся вничью, «Атлетико» станет недосягаемым для «Локомотива» и «Байера».

«Локомотив»: лишится шансов на выход в плей-офф, если проиграет «Байеру», или если «Атлетико» одержит победу над «Юве». Ничья оставит «Локо» надежду на плей-офф только в случае поражения «Атлетико». Если «Байер» нанесет железнодорожникам поражение в два мяча или крупнее, то команда Юрия Семина уже не поднимется выше четвертой строчки. Нужно побеждать и надеяться, что «Юве» загонит «матрасников» на своем поле.

«Байер»: только победа над «Локомотивом» и неудача «Атлетико» оставят «Байеру» шансы на выход из группы. Поражение в Москве — синоним четвертого места.

Матчи 5-го тура: «Ливерпуль» - «Наполи»; «Генк» - «Зальцбург».

«Ливерпуль»: победа над «Наполи» обеспечит «красных» выходом в 1/8 с первой строчки. Если «Зальцбург» в параллельном матче не обыграет «Генк», то «Ливерпуль» станет участником плей-офф при любом исходе собственного матча.

«Наполи»: победа над «Ливерпулем» или отсутствие победы у «Зальцбурга» в параллельном матче выведут неаполитанцев в плей-офф.

«Зальцбург»: победа над «Генком» гарантированно оставит австрийцев в гонке за путевкой в весеннюю стадию Лиги чемпионов, ничья лишит шансов выйти из группы, но гарантирует переход в Лигу Европы.

«Генк»: уже лишился шансов на попадание в плей-офф, а если не выиграет у «Зальцбурга», то точно останется последним.

Матчи 5-го тура: «Барселона» - «Боруссия Дортмунд»; «Славия» - «Интер».

«Барселона»: выйдет в плей-офф, если выиграет у «Боруссии» (с первого места), если оба матча 5-го тура завершатся вничью, а также в случае победы «Славии» над «Интером». Тройной шанс для каталонцев стать участниками плей-офф ЛЧ уже в среду.

«Боруссия Дортмунд»: выйдет в плей-офф, если выиграет у «Барселоны», а также при двух ничейных результатах в Барселоне и Праге.

«Интер»: победа оставит «Интер» в гонке, ничья — только если в параллельном матче будет победитель, в случае поражения «нерадзурри» лишатся шансов выйти из группы.

«Славия»: еще может выйти из группы, но для этого нужна собственная победа над «Интером», а также победа «Барселоны» над «Боруссией» в параллельной игре.

Матчи 5-го тура: «Зенит» - «Лион»; «РБ Лейпциг» - «Бенфика».

«РБ Лейпциг»: для оформления путевки в плей-офф достаточно не проиграть «Бенфике». Впрочем, можно и проиграть, если «Зенит» не выиграет у «Лиона». Немцы застолбят за собой первую строчку, если они сами победят, а «Лион» не возьмет 3 очка в матче с «Зенитом».

«Лион»: победа над «Зенитом» гарантирует выход из группы. Есть счастливый для «ткачей» вариант с ничьей: это должна быть результативная мировая 2:2 или 3:3, а в параллельном матче «Бенфика» не должна победить.

«Зенит»: победа сделает шансы чемпионов России на выход из группы реальными, ничьи 0:0 и 1:1 оставят формальные шансы на продолжение борьбы, поражение будет означать прощание с Лигой чемпионов после матча шестого тура в Лиссабоне.

«Бенфика»: победа над «РБ Лейпцигом» сохранит «Бенфике» шансы на выход из группы, но еще не должен выиграть «Лион».

Матчи 5-го тура: «Валенсия» - «Челси»; «Лилль» - «Аякс».

«Челси»: в случае победы на «Местелье» «синие» выйдут из группы благодаря преимуществу по личным встречам над «Валенсией» и «Аяксом».

«Аякс»: вне зависимости от результатов 5-го тура «Аякс» не сможет ни выйти в плей-офф, ни лишиться шансов на это.

«Валенсия»: аналогичная ситуация в этой запутанной группе у «Валенсии». Даже победа над «Челси» ничего не гарантирует, ведь возможен вариант с равенством очков у трех команд.

«Лилль»: из группы точно не выйдет, а если не выиграет у «Аякса», то 100% финиширует последним.