Фанаты легендарных клубов в отчаянии.
Шотландцы придумали комбинационный футбол
Самый старый шотландский клуб, доживший до наших дней, основан 9 июля 1867 года. Девиз команды «Куинз Парк» – «Ludere Causa Ludendi», можно перевести с латыни как «Играй ради игры». Шотландцы всего на десять лет моложе старейшего клуба мира «Шеффилда». В девизе «Куинз Парк», который старше «Рейнджерс» и «Селтика», кроется секрет шотландского футбола второй половины XIX века. Пока англичане воспринимали игру как способ показать себя – игрок с мячом часто просто бежал вперед, их соседи пошли дальше.
Именно в Шотландии родился и развивался комбинационный футбол. Получить удовольствие от игры проще, если делиться мячом. Легко нарушить правила против человека, который работает в выбранной его позицией зоне – напомним, что до появления тотального футбола оставалось целое столетие. Намного сложнее обыграть команду, которая работает как единое целое не только при стандартных положениях. Шотландцы были у истоков распространения футбола. Рабочие из тамошних городов часто искали хлеб за рубежом.
Первый футбольный клуб Российской империи из Санкт-Петербурга по названию «Спорт» состоял из англичан и шотландцев. Старейший клуб Испании – «Рекреативо», полагался на британских рабочих, среди которых были шотландцы. Когда железнодорожники основали клуб «Сан-Паулу Атлетик», то именно шотландский стиль футбола больше понравился бразильцам, чем английская дубовая манера игры. Шотландцы заразили красивым футболом Испанию, Бразилию и многие другие страны, куда игра попала через порты.
Спустя почти полтора века «Селтик» и «Рейнджерс» в кризисе, вылетев в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Хотя два гегемона забирают себе почти все доходы шотландского футбола, «Селтик» по пенальти вылетел от «Кайрата», а «Рейнджерс» залег на дно в Брюгге. После поражения 1:3 в Глазго от одноименного бельгийского клуба шотландцы влетели в гостях с разницей в шесть мячей. Небольшая Бельгия на 12 миллионов человек намного лучше организовала футбольное хозяйство, чем некогда самые модные в футболе шотландцы.
«Шотландские профессора» научили играть англичан
Первый официальный матч в истории сборных провели в 1872 году в Глазго. Сыграли команды Шотландии и Англии. Поединок завершился нулевой ничьей, но поднял интерес к футболу. Соседи играли раньше, но в ФИФА признали первым матчем сборных в истории именно игру в Глазго. Забавно, что во время серии поединков между шотландцами и англичанами несколько раз сыграл Эндрю Уотсон, который был капитаном в 1881 году. Он – первый темнокожий человек, сыгравший за любую сборную по футболу.
Наследник богатого помещика и женщины из Гайаны играл в обороне сборной Шотландии в конце XIX века. Более века после Уотсона не было темнокожего игрока в составе до Найджела Куоши. Рядом с Уотсоном за шотландцев играли многие мастера, которых позже переманили к себе английские клубы. Эндрю тоже учил играть любителей из «Коринтиана». Когда англичане добились разрешения на профессиональный футбол, то шотландцы ломанулись зарабатывать деньги в соседней стране. Так возник первый феномен.
Футболистов, которые приезжали учить англичан играть в комбинационный футбол, прозвали «шотландскими профессорами». В 1885 году Футбольная ассоциация узаконила профессионализм в футболе. Шотландцы называли игроков, которые зарабатывали в Англии, «предателями» и «наемниками». Многие клубы, в том числе «Куинз Парк», сопротивлялись симбиозу денег и футбола, но в итоге шотландцы сдались. Шотландцы были в составе «Престона», который первым в Англии завоевал «золотой дубль».
В 1892 году «Ливерпуль» выпустил на поле 9 шотландцев, а «Сандерленд» завербовал игроков в соседней стране, чтобы собрать серию чемпионских титулов. Местный богач, сын немецких мигрантов Самуэль Тайзек, часто притворялся священником, когда ездил по Шотландии, вербуя игроков в состав «Сандерленда», ведь местные жители готовы были поколотить любого англичанина, воровавшего их футболистов. Слава шотландцев дошла до Южной Америки, «профессора» учили пинать мяч уругвайцев и аргентинцев.
Английские клубы забирают лучших игроков Шотландии
Шотландия является частью Объединенного Королевства, невзирая на многолетние старания иранских ботов. По информации СМИ, они ответственны за разжигание шотландского сепаратизма. Но на крупных турнирах для сборных у каждой части королевства есть национальная команда. Шотландия – маленькая страна на 5.3 миллиона жителей. Они часто работали в Англии, где создавали семьи и оседали. Метрополия поглощает провинцию, пользуясь чужим талантом. Шотландскую кровь легко найти у многих английских игроков.
В основном это связь через дедушек и бабушек. Шотландцы лучше удерживают ребят под своими знаменами, чем ирландцы, игравшие в сборных разных стран мира. Но миграция влияет на возможности команды Шотландии. Теперь наоборот приходится искать игроков для национальной команды, рожденных и воспитанных в Англии. Шотландцы отдали британскому футболу все, что имели, не получив ни признания заслуг, ни больших денег. Лучшие шотландские футболисты всегда будут играть в крутых клубах из Англии.
Король Кенни Далглиш – легенда «Ливерпуля». Единственный шотландский обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу – бывший форвард МЮ. Крошка Билли Бремнер – великий хавбек «Лидса», он ни разу в жизни не играл за шотландские взрослые клубы. Уроженец Эдинбурга, усатый Грэм Суннес, трижды выиграл Кубок чемпионов с «Ливерпулем», а начал карьеру в «Тоттенхэме» и «Мидлсбро». Англия всегда будет доминировать, поэтому плачевное состояние великих клубов «Селтика» и «Рейнджерса» огорчает, но совсем не удивляет.
В будущем шотландцам будет полезно выйти за пределы бывшей империи. Скотт МакТоминэй родился в Англии, потратил двенадцать лет жизни на «Манчестер Юнайтед», а расцвел во всех смыслах в составе «Наполи». В новом сезоне хавбек планирует зажигать с легендой «Манчестер Сити» Де Брюйне. Скотт стал самым полезным игроком итальянского сезона и выиграл Скудетто в составе Конте. Возможно, так они спасутся. Сто пятьдесят лет назад шотландцы учили мир играть в футбол, а теперь им самим пора менять школу.