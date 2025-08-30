1756533179

вчера, 08:52

Фанаты легендарных клубов в отчаянии.

Шотландцы придумали комбинационный футбол

Самый старый шотландский клуб, доживший до наших дней, основан 9 июля 1867 года. Девиз команды «Куинз Парк» – «Ludere Causa Ludendi», можно перевести с латыни как «Играй ради игры». Шотландцы всего на десять лет моложе старейшего клуба мира «Шеффилда». В девизе «Куинз Парк», который старше «Рейнджерс» и «Селтика», кроется секрет шотландского футбола второй половины XIX века. Пока англичане воспринимали игру как способ показать себя – игрок с мячом часто просто бежал вперед, их соседи пошли дальше.

Именно в Шотландии родился и развивался комбинационный футбол. Получить удовольствие от игры проще, если делиться мячом. Легко нарушить правила против человека, который работает в выбранной его позицией зоне – напомним, что до появления тотального футбола оставалось целое столетие. Намного сложнее обыграть команду, которая работает как единое целое не только при стандартных положениях. Шотландцы были у истоков распространения футбола. Рабочие из тамошних городов часто искали хлеб за рубежом.

Первый футбольный клуб Российской империи из Санкт-Петербурга по названию «Спорт» состоял из англичан и шотландцев. Старейший клуб Испании – «Рекреативо», полагался на британских рабочих, среди которых были шотландцы. Когда железнодорожники основали клуб «Сан-Паулу Атлетик», то именно шотландский стиль футбола больше понравился бразильцам, чем английская дубовая манера игры. Шотландцы заразили красивым футболом Испанию, Бразилию и многие другие страны, куда игра попала через порты.

Спустя почти полтора века «Селтик» и «Рейнджерс» в кризисе, вылетев в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Хотя два гегемона забирают себе почти все доходы шотландского футбола, «Селтик» по пенальти вылетел от «Кайрата», а «Рейнджерс» залег на дно в Брюгге. После поражения 1:3 в Глазго от одноименного бельгийского клуба шотландцы влетели в гостях с разницей в шесть мячей. Небольшая Бельгия на 12 миллионов человек намного лучше организовала футбольное хозяйство, чем некогда самые модные в футболе шотландцы.

«Шотландские профессора» научили играть англичан

Первый официальный матч в истории сборных провели в 1872 году в Глазго. Сыграли команды Шотландии и Англии. Поединок завершился нулевой ничьей, но поднял интерес к футболу. Соседи играли раньше, но в ФИФА признали первым матчем сборных в истории именно игру в Глазго. Забавно, что во время серии поединков между шотландцами и англичанами несколько раз сыграл Эндрю Уотсон, который был капитаном в 1881 году. Он – первый темнокожий человек, сыгравший за любую сборную по футболу.

Наследник богатого помещика и женщины из Гайаны играл в обороне сборной Шотландии в конце XIX века. Более века после Уотсона не было темнокожего игрока в составе до Найджела Куоши. Рядом с Уотсоном за шотландцев играли многие мастера, которых позже переманили к себе английские клубы. Эндрю тоже учил играть любителей из «Коринтиана». Когда англичане добились разрешения на профессиональный футбол, то шотландцы ломанулись зарабатывать деньги в соседней стране. Так возник первый феномен.

Футболистов, которые приезжали учить англичан играть в комбинационный футбол, прозвали «шотландскими профессорами». В 1885 году Футбольная ассоциация узаконила профессионализм в футболе. Шотландцы называли игроков, которые зарабатывали в Англии, «предателями» и «наемниками». Многие клубы, в том числе «Куинз Парк», сопротивлялись симбиозу денег и футбола, но в итоге шотландцы сдались. Шотландцы были в составе «Престона», который первым в Англии завоевал «золотой дубль».

В 1892 году «Ливерпуль» выпустил на поле 9 шотландцев, а «Сандерленд» завербовал игроков в соседней стране, чтобы собрать серию чемпионских титулов. Местный богач, сын немецких мигрантов Самуэль Тайзек, часто притворялся священником, когда ездил по Шотландии, вербуя игроков в состав «Сандерленда», ведь местные жители готовы были поколотить любого англичанина, воровавшего их футболистов. Слава шотландцев дошла до Южной Америки, «профессора» учили пинать мяч уругвайцев и аргентинцев.

Английские клубы забирают лучших игроков Шотландии

Шотландия является частью Объединенного Королевства, невзирая на многолетние старания иранских ботов. По информации СМИ , они ответственны за разжигание шотландского сепаратизма. Но на крупных турнирах для сборных у каждой части королевства есть национальная команда. Шотландия – маленькая страна на 5.3 миллиона жителей. Они часто работали в Англии, где создавали семьи и оседали. Метрополия поглощает провинцию, пользуясь чужим талантом. Шотландскую кровь легко найти у многих английских игроков.

В основном это связь через дедушек и бабушек. Шотландцы лучше удерживают ребят под своими знаменами, чем ирландцы, игравшие в сборных разных стран мира. Но миграция влияет на возможности команды Шотландии. Теперь наоборот приходится искать игроков для национальной команды, рожденных и воспитанных в Англии. Шотландцы отдали британскому футболу все, что имели, не получив ни признания заслуг, ни больших денег. Лучшие шотландские футболисты всегда будут играть в крутых клубах из Англии.

Король Кенни Далглиш – легенда «Ливерпуля». Единственный шотландский обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу – бывший форвард МЮ . Крошка Билли Бремнер – великий хавбек «Лидса», он ни разу в жизни не играл за шотландские взрослые клубы. Уроженец Эдинбурга, усатый Грэм Суннес, трижды выиграл Кубок чемпионов с «Ливерпулем», а начал карьеру в «Тоттенхэме» и «Мидлсбро». Англия всегда будет доминировать, поэтому плачевное состояние великих клубов «Селтика» и «Рейнджерса» огорчает, но совсем не удивляет.

В будущем шотландцам будет полезно выйти за пределы бывшей империи. Скотт МакТоминэй родился в Англии, потратил двенадцать лет жизни на «Манчестер Юнайтед», а расцвел во всех смыслах в составе «Наполи». В новом сезоне хавбек планирует зажигать с легендой «Манчестер Сити» Де Брюйне. Скотт стал самым полезным игроком итальянского сезона и выиграл Скудетто в составе Конте. Возможно, так они спасутся. Сто пятьдесят лет назад шотландцы учили мир играть в футбол, а теперь им самим пора менять школу.