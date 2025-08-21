Триумф команды Хайкина и сенсация от «Пафоса». Главные события плей-офф Лиги чемпионов

1755760523

сегодня, 10:15

На кону семь заветных путёвок.

Скромный «Пафос» победил в Белграде

Кипрский клуб спонсирует Роман Дубов. По паспорту он подданный британской короны, но это россиянин. Его молодой клуб, организованный в 2014 году, близок к прорыву, ведь «Пафос» обыграл в гостях «Црвену Звезду». Команда Хуана Карлоса Карседо преподнесла тренеру подарок на день рождения, который испанец отпраздновал накануне игры. Бывший помощник Унаи Эмери отправился в свободное плавание. Причалил к берегам Кипра, где настроил на хороший отрезок футболистов средней руки. «Пафос» на предыдущей стадии выбил киевское «Динамо», а уже на первой минуте матча в Белграде гости открыли счет симпатичным дальним ударом. Дальше была попытка «сыграть в Марадону»: гол футболиста «Пафоса» рукой, но теперь есть повторы. «Црвена Звезда» не перестроилась, поэтому второй тайм начался с пенальти в их ворота. Мяч попал в руку защитнику после прострела, счет стал 0:2. Сербы сократили отставание тоже после игры рукой в штрафной площади и пенальти, но в их случае голкипер «Пафоса» отразил удар, но удалось добить мяч в сетку. «Црвена Звезда» может отыграться и попасть в группу Лиги чемпионов, но киприоты получили преимущество.

Хайкин сыграет в группе Лиги чемпионов

Команде российского голкипера Хайкина осталась формальность – провести матч в гостях после домашней победы 5:0. «Штурму» не удались атаки за полярным кругом, Хайкин остановил самый опасный удар на старте матча. «Будё-Глимт» смял австрийцев, на 25-й минуте счет был 3:0 в пользу хозяев поля. После перерыва норвежцы довели разницу мячей до непристойной с помощью соперника. Мы нахваливали «Будё-Глимт» в прошлом сезоне, когда они далеко забрались в Лиге Европы. За лето ничего не изменилось. Норвежский чемпионат проводят по системе «весна-осень», команда Хайкина в хорошей форме и легко убрала клуб Худякова. Бывший голкипер «Локомотива» упал с велосипеда, поэтому не сыграл. «Штурм» заслужил вылет, а норвежцы – красавцы. Команда с невероятным комбинационным футболом должна сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Карабах» заработал три очка в Будапеште

Восемь лет назад «Карабах» в серии пенальти прошел «Копенгаген» и сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов. В группе с «Челси», «Атлетико» и «Ромой» они предсказуемо заняли последнее место, но огорчили Симеоне двумя ничьими. Теперь «Карабах» намного опытнее. Азербайджанцы играли в плей-офф Лиги Европы, попив кровушки у «Байера». Теперь команда Гурбана Гурбанова должна дома защитить выездную победу 3:1 в Будапеште. Местный «Ференцварош» прекрасно начал матч, не реализовал один роскошный момент и открыл счет голам. После первого тайма никто не думал, что «Карабах» забьет три мяча. Но плотный удар низом черногорца Янкова перевернул игру. Гости удачно разыграли угловой, а добили венгров контратакой. Но «Карабаху» дома не стоит расслабляться, «Ференцварош» плохо реализовал свои подходы. В этой паре, невзирая на перевес в два мяча, может быть камбэк.

«Кайрат» не уступил на легендарной арене

Клуб из Казахстана сыграл на великом стадионе «Селтика». В дебюте встречи бывший защитник «Краснодара» Мартынович опередил голкипера и забил мяч в ворота шотландцев, но во время атаки белорус оказался в офсайде. Каспер Шмейхель получил возможность наорать на защитников, но им это не помогло. «Кайрат» грамотно огрызался и контратаковал, а оборона «Селтика» слабо реагировала на проворных форвардов соперника. У команды Брендана Роджерса не пошла игра. Они давили на ворота гостей, но не было явных моментов. А вот «Кайрат» едва не забил после удара с сорока метров. Во втором тайме гости потеряли основного голкипера Заруцкого из-за травмы, но его сменщик не подвел, хотя тоже получил по голове от соперника. «Селтик» пробовал завоевать преимущество после домашнего поединка, но «Кайрат» смотрелся достойно. А отдельно отметим фанатов клуба, которые прилетели в Глазго – между городами по воздуху примерно 5 700 километров.

«Брюгге» подсветил минусы «Рейнджерс»

Бельгийцы были фаворитами в паре. У «Рейнджерс» красивая игровая форма, но плохая функциональная готовность. Футболисты «Брюгге» получили голевой подарок на третьей минуте гостевого поединка: защитники потеряли форварда, а голкипер шотландцев далеко вышел из ворот. Ромео Вермант перебросил вратаря, а через четыре минуты «Брюгге» удвоил разницу мячей. На угловом хозяева поля оставили одного Спилеерса. Непозволительные ошибки «Рейнджерс» подарили бельгийцам комфортный счет и возможность спокойно довести дело до гостевой победы. «Брюгге» благодаря дальнему выстрелу низом повел с разницей в три мяча на двадцатой минуте, а последующие попытки «Рейнджерс» спастись привели только к одному голу после классного прострела с левого фланга. Если талантливые футболисты «Брюгге» проведут грамотный домашний поединок, то они спокойно вернутся в Лигу чемпионов, где играли весной. Напомним, бельгийцы прошли «Аталанту», но не справились с «Астон Виллой».

«Базель» едва не доигрался против датчан

Когда смотришь поединки «Базеля», то не покидает странное чувство, что это ЦСКА . Бывший тренер швейцарцев Челестини оставил коллеге Маньену хорошую команду. Не удивляют четкие комбинации и переходы на схему «4-4-2». Герой «Базеля» прошлого сезона Шакири реализовал пенальти в игре против «Копенгагена». Но у датчан тоже сильная команда, поэтому им удалось забить гол в раздевалку. В этой паре встречаются коллективы примерно одного уровня, но «Базель» подвел защитник, который получил вторую желтую карточку за захват соперника рукой. «Копенгаген», где в атаке играет бывший форвард «Спартака» Ларссон, не смог забить победный гол по правилам. В первом матче между «Базелем» и «Копенгагеном» ничья 1:1, а в ответном поединке ждём активизацию датчан. Они любят играть дома, швейцарцам будет непросто.

Моуриньо не обыграл принципиального врага

Легендарный тренер не любит «Бенфику». В начале карьеры он несколько месяцев работал в Лиссабоне. Жозе улучшил результаты команды, а когда попросил продлить с ним контракт, новый президент «орлов» ему отказал. После этого Моуриньо проиграл «Бенфике» лишь однажды в десяти матчах. «Фенербахче» добавил в эту коллекцию Жозе ничью, но вряд ли наставник «Бенфики» Лаже доволен поединком в Стамбуле. Первый тайм был за турками, а после перерыва удалили хавбека гостей Флорентино. «Фенербахче» хорошо развивал атаки, но завершал их в основном ударами в руки голкиперу Трубину. Лишь однажды турки были близки к победе, но в голевой атаке зафиксировали офсайд. После сложного поединка фанаты «Фенербахче» с нетерпением ждут ответный матч. Их команда не играла в основной сетке Лиги чемпионов с 2008 года. Моуриньо может прервать семнадцатилетнюю серию, но ему надо выбить привычного участника главного еврокубка.