Триумф команды Хайкина и сенсация от «Пафоса». Главные события плей-офф Лиги чемпионов

На кону семь заветных путёвок.
Скромный «Пафос» победил в Белграде
Кипрский клуб спонсирует Роман Дубов. По паспорту он подданный британской короны, но это россиянин. Его молодой клуб, организованный в 2014 году, близок к прорыву, ведь «Пафос» обыграл в гостях «Црвену Звезду». Команда Хуана Карлоса Карседо преподнесла тренеру подарок на день рождения, который испанец отпраздновал накануне игры. Бывший помощник Унаи Эмери отправился в свободное плавание. Причалил к берегам Кипра, где настроил на хороший отрезок футболистов средней руки. «Пафос» на предыдущей стадии выбил киевское «Динамо», а уже на первой минуте матча в Белграде гости открыли счет симпатичным дальним ударом. Дальше была попытка «сыграть в Марадону»: гол футболиста «Пафоса» рукой, но теперь есть повторы. «Црвена Звезда» не перестроилась, поэтому второй тайм начался с пенальти в их ворота. Мяч попал в руку защитнику после прострела, счет стал 0:2. Сербы сократили отставание тоже после игры рукой в штрафной площади и пенальти, но в их случае голкипер «Пафоса» отразил удар, но удалось добить мяч в сетку. «Црвена Звезда» может отыграться и попасть в группу Лиги чемпионов, но киприоты получили преимущество.
Хайкин сыграет в группе Лиги чемпионов
Команде российского голкипера Хайкина осталась формальность – провести матч в гостях после домашней победы 5:0. «Штурму» не удались атаки за полярным кругом, Хайкин остановил самый опасный удар на старте матча. «Будё-Глимт» смял австрийцев, на 25-й минуте счет был 3:0 в пользу хозяев поля. После перерыва норвежцы довели разницу мячей до непристойной с помощью соперника. Мы нахваливали «Будё-Глимт» в прошлом сезоне, когда они далеко забрались в Лиге Европы. За лето ничего не изменилось. Норвежский чемпионат проводят по системе «весна-осень», команда Хайкина в хорошей форме и легко убрала клуб Худякова. Бывший голкипер «Локомотива» упал с велосипеда, поэтому не сыграл. «Штурм» заслужил вылет, а норвежцы – красавцы. Команда с невероятным комбинационным футболом должна сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Карабах» заработал три очка в Будапеште
Восемь лет назад «Карабах» в серии пенальти прошел «Копенгаген» и сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов. В группе с «Челси», «Атлетико» и «Ромой» они предсказуемо заняли последнее место, но огорчили Симеоне двумя ничьими. Теперь «Карабах» намного опытнее. Азербайджанцы играли в плей-офф Лиги Европы, попив кровушки у «Байера». Теперь команда Гурбана Гурбанова должна дома защитить выездную победу 3:1 в Будапеште. Местный «Ференцварош» прекрасно начал матч, не реализовал один роскошный момент и открыл счет голам. После первого тайма никто не думал, что «Карабах» забьет три мяча. Но плотный удар низом черногорца Янкова перевернул игру. Гости удачно разыграли угловой, а добили венгров контратакой. Но «Карабаху» дома не стоит расслабляться, «Ференцварош» плохо реализовал свои подходы. В этой паре, невзирая на перевес в два мяча, может быть камбэк.
«Кайрат» не уступил на легендарной арене
Клуб из Казахстана сыграл на великом стадионе «Селтика». В дебюте встречи бывший защитник «Краснодара» Мартынович опередил голкипера и забил мяч в ворота шотландцев, но во время атаки белорус оказался в офсайде. Каспер Шмейхель получил возможность наорать на защитников, но им это не помогло. «Кайрат» грамотно огрызался и контратаковал, а оборона «Селтика» слабо реагировала на проворных форвардов соперника. У команды Брендана Роджерса не пошла игра. Они давили на ворота гостей, но не было явных моментов. А вот «Кайрат» едва не забил после удара с сорока метров. Во втором тайме гости потеряли основного голкипера Заруцкого из-за травмы, но его сменщик не подвел, хотя тоже получил по голове от соперника. «Селтик» пробовал завоевать преимущество после домашнего поединка, но «Кайрат» смотрелся достойно. А отдельно отметим фанатов клуба, которые прилетели в Глазго – между городами по воздуху примерно 5 700 километров.
«Брюгге» подсветил минусы «Рейнджерс»
Бельгийцы были фаворитами в паре. У «Рейнджерс» красивая игровая форма, но плохая функциональная готовность. Футболисты «Брюгге» получили голевой подарок на третьей минуте гостевого поединка: защитники потеряли форварда, а голкипер шотландцев далеко вышел из ворот. Ромео Вермант перебросил вратаря, а через четыре минуты «Брюгге» удвоил разницу мячей. На угловом хозяева поля оставили одного Спилеерса. Непозволительные ошибки «Рейнджерс» подарили бельгийцам комфортный счет и возможность спокойно довести дело до гостевой победы. «Брюгге» благодаря дальнему выстрелу низом повел с разницей в три мяча на двадцатой минуте, а последующие попытки «Рейнджерс» спастись привели только к одному голу после классного прострела с левого фланга. Если талантливые футболисты «Брюгге» проведут грамотный домашний поединок, то они спокойно вернутся в Лигу чемпионов, где играли весной. Напомним, бельгийцы прошли «Аталанту», но не справились с «Астон Виллой».
«Базель» едва не доигрался против датчан
Когда смотришь поединки «Базеля», то не покидает странное чувство, что это ЦСКА. Бывший тренер швейцарцев Челестини оставил коллеге Маньену хорошую команду. Не удивляют четкие комбинации и переходы на схему «4-4-2». Герой «Базеля» прошлого сезона Шакири реализовал пенальти в игре против «Копенгагена». Но у датчан тоже сильная команда, поэтому им удалось забить гол в раздевалку. В этой паре встречаются коллективы примерно одного уровня, но «Базель» подвел защитник, который получил вторую желтую карточку за захват соперника рукой. «Копенгаген», где в атаке играет бывший форвард «Спартака» Ларссон, не смог забить победный гол по правилам. В первом матче между «Базелем» и «Копенгагеном» ничья 1:1, а в ответном поединке ждём активизацию датчан. Они любят играть дома, швейцарцам будет непросто.
Моуриньо не обыграл принципиального врага
Легендарный тренер не любит «Бенфику». В начале карьеры он несколько месяцев работал в Лиссабоне. Жозе улучшил результаты команды, а когда попросил продлить с ним контракт, новый президент «орлов» ему отказал. После этого Моуриньо проиграл «Бенфике» лишь однажды в десяти матчах. «Фенербахче» добавил в эту коллекцию Жозе ничью, но вряд ли наставник «Бенфики» Лаже доволен поединком в Стамбуле. Первый тайм был за турками, а после перерыва удалили хавбека гостей Флорентино. «Фенербахче» хорошо развивал атаки, но завершал их в основном ударами в руки голкиперу Трубину. Лишь однажды турки были близки к победе, но в голевой атаке зафиксировали офсайд. После сложного поединка фанаты «Фенербахче» с нетерпением ждут ответный матч. Их команда не играла в основной сетке Лиги чемпионов с 2008 года. Моуриньо может прервать семнадцатилетнюю серию, но ему надо выбить привычного участника главного еврокубка.