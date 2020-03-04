Уже можно паниковать? «Ливерпуль» снова проиграл

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сегодня, 12:04

Три из четырех последних матчей «красных» — поражения с сухим счетом. «Соккер.ру» развенчивает мифы о «лучшей команде сезона».

Болельщики «Ливерпуля» сейчас наверняка испытывают чувство дискомфорта: кому приятно, когда твоя команда отвечает на крупное поражение от аутсайдера АПЛ вылетом из Кубка Англии? Особенно чувствительны эти удары по «красным» из-за того, что команда Юргена Клоппа своими бесконечными успехами истончила броню болельщиков, сделав их зависимыми от побед и чувствительными ко всякого рода невзгодам.

Конечно, страшные картины утраты лидерства в АПЛ после серии неудачных результатов представляют себе только законченные паникеры и параноики с развитым негативным воображением. Есть среди болельщиков «Ливерпуля» и такие, ведь армия фанатов любого большого клуба — это полноценный срез общества. Впрочем, поражение в Мадриде, разгром от «Уотфорда» и вылет из Кубка Англии испортит настроению любому болельщику, не только людям с тонкой душевной организацией. Хотя…

Отношение к Кубку Англии должно было привести к вылету

К вылету «Ливерпуля» из Кубка Англии следовало быть готовыми. Этот турнир не был в числе приоритетных у команды Юргена Клоппа, и все это прекрасно знали. В третьем раунде «красные» строго вторым составом обыграли «Эвертон» благодаря шикарному удару Джона Кертиса. Потом была дуэль с «Шрюсбери», растянувшая на два матча, причем ответный матч на «Энфилде» после гостевых 2:2 пришелся на зимнюю паузу, которая появилась в АПЛ с этого сезона. Юрген Клопп в очередной раз наехал на календарь, объявил, что «Ливерпуль» будет уважать данное ему право на отдых, а против «Шрюсбери» будет биться молодежная команда под руководством Нила Критчли.

Молодежь справилась, протащив «Ливерпуль» в следующий раунд, соперником по которому стал «Челси». И тут уже вроде бы пора подключить к борьбе за старейший в мире футбольный трофей лучших из лучших, однако на «Стэмфорд Бридж» вышел смешанный состав: тут и игроки железной основы (ван Дейк, Гомес, Робертсон, Мане), и резервисты главной команды (Адриан, Лаллана, Минамино, Ориги), и молодежь (Уильямс, Кертис). В таком сочетании «Ливерпуль» никогда не играл, поэтому изначально было трудно ожидать идеального качества исполнения и бурлящей командной «химии». Клопп хотел выиграть очередную партию в Кубке Англии, не выкладывая всех карт на стол. И это на «Стэмфорд Бридж» против раздосадованного предыдущими результатами «Челси». Разве исход не закономерен хотя бы с этой точки зрения?

В чём «Челси» оказался лучше?

На «Челси» напала эпидемия травм, «синие» уже де-факто вылетели из Лиги чемпионов, проиграв 0:3 «Баварии» на своем поле, а потом сыграли вничью с «Борнмутом» в АПЛ , где сохраняют за собой четвертую строчку, регулярно теряя очки. Вот уже четыре месяца команда Фрэнка Лэмпарда не может одержать победы в двух турах подряд. Одним словом, проблем у соперников «Ливерпуля» много, однако «синие» не доводят свое состояние до кризиса, поддерживая себя на плаву редкими, но меткими победами.

В кубковом матче Лэмпард сделал ставку на бурное начало, чтобы у вышедшего в пестром составе «Ливерпуля» не было времени разобраться что к чему. И это сработало! «Челси» шел вперед, накрывал «красных» прессингом, пока на 13-й минуте Фабиньо не потерял мяч перед своей штрафной. Виллиан пробил мощно, но не смертельно, в соучастники гола нужно записывать Адриан: испанский вратарь сыграл неловко, сделал движение корпусом в одну сторону, а от выставленной руки мяч влетел в сетку.

Адриан совершил третью результативную ошибку в сезоне — это больше, чем у любого другого игрока «Ливерпуля». В то время как Адриан стал антигероем, его коллега и соотечественник Аррисабалага полностью оправдал возвращение в ворота «Челси». Кепа несколько матчей провел на скамейке запасных, пока Фрэнк Лэмпард доверял опытнейшему Вилли Кабальеро, но в матче с «Ливерпулем» вышел баск и показал, что он умеет. В этой атаке в середине первого тайма «красные» должны были сравнивать счет, но…

Это была самая опасная атака «Ливерпуля» во всем матче, других равных по остроте подходов к воротам Кепы подопечные Юргена Клоппа не создали даже после появления на поле Салаха и Фирмино. Впрочем, Мо и Бобби вышли на поле «Стэмфорд Бридж» уже при счете 2:0 в пользу «Челси». Росс Баркли убежал со своей половины поля и огорчил Адриана во второй раз за вечер, после чего показалось, что для «Ливерпуля» все кончено. Как выяснилось через полчаса — не показалось.

«Ливерпуль» «поплыл» после зимней паузы

Гари Линекер шутит, что Юргену Клоппу после трех поражений в четырех матчах пора на выход, а сам тренер говорит о трех худших неделях в сезоне. Главный вопрос: почему это случилось с «Ливерпулем» после зимней паузы, во время которой лидеры, по идее, должны были восстановить силы и перезагрузиться? Причем спад наблюдается на всех фронтах: «красные» не смогли забить в матчах с «Атлетико», «Уотфордом» и «Челси», а оборона пропустила 8 голов, то есть 2 в среднем за игру при среднем показателе в сезоне 0.8 пропущенных.

Кстати, победные матчи против «Норвича» и «Вест Хэма» после зимней паузы тоже получились натужными и спорными по качеству игры. Если вы следили за командами Юргена Клоппа и раньше, то знаете, что в начале года их всегда посещает игровой кризис, предполагаемый системой подготовки. Раньше он выпадал на январь — время паузы в Бундеслиге, после переезда в Англию получилось перестроиться не сразу, но в этом году тренерский штаб Клоппа смог сдвинуть спад дальше по календарю.