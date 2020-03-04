Уже можно паниковать? «Ливерпуль» снова проиграл

Три из четырех последних матчей «красных» — поражения с сухим счетом. «Соккер.ру» развенчивает мифы о «лучшей команде сезона».
Болельщики «Ливерпуля» сейчас наверняка испытывают чувство дискомфорта: кому приятно, когда твоя команда отвечает на крупное поражение от аутсайдера АПЛ вылетом из Кубка Англии? Особенно чувствительны эти удары по «красным» из-за того, что команда Юргена Клоппа своими бесконечными успехами истончила броню болельщиков, сделав их зависимыми от побед и чувствительными ко всякого рода невзгодам.
Конечно, страшные картины утраты лидерства в АПЛ после серии неудачных результатов представляют себе только законченные паникеры и параноики с развитым негативным воображением. Есть среди болельщиков «Ливерпуля» и такие, ведь армия фанатов любого большого клуба — это полноценный срез общества. Впрочем, поражение в Мадриде, разгром от «Уотфорда» и вылет из Кубка Англии испортит настроению любому болельщику, не только людям с тонкой душевной организацией. Хотя…
Отношение к Кубку Англии должно было привести к вылету
К вылету «Ливерпуля» из Кубка Англии следовало быть готовыми. Этот турнир не был в числе приоритетных у команды Юргена Клоппа, и все это прекрасно знали. В третьем раунде «красные» строго вторым составом обыграли «Эвертон» благодаря шикарному удару Джона Кертиса. Потом была дуэль с «Шрюсбери», растянувшая на два матча, причем ответный матч на «Энфилде» после гостевых 2:2 пришелся на зимнюю паузу, которая появилась в АПЛ с этого сезона. Юрген Клопп в очередной раз наехал на календарь, объявил, что «Ливерпуль» будет уважать данное ему право на отдых, а против «Шрюсбери» будет биться молодежная команда под руководством Нила Критчли.
Молодежь справилась, протащив «Ливерпуль» в следующий раунд, соперником по которому стал «Челси». И тут уже вроде бы пора подключить к борьбе за старейший в мире футбольный трофей лучших из лучших, однако на «Стэмфорд Бридж» вышел смешанный состав: тут и игроки железной основы (ван Дейк, Гомес, Робертсон, Мане), и резервисты главной команды (Адриан, Лаллана, Минамино, Ориги), и молодежь (Уильямс, Кертис). В таком сочетании «Ливерпуль» никогда не играл, поэтому изначально было трудно ожидать идеального качества исполнения и бурлящей командной «химии». Клопп хотел выиграть очередную партию в Кубке Англии, не выкладывая всех карт на стол. И это на «Стэмфорд Бридж» против раздосадованного предыдущими результатами «Челси». Разве исход не закономерен хотя бы с этой точки зрения?
В чём «Челси» оказался лучше?
На «Челси» напала эпидемия травм, «синие» уже де-факто вылетели из Лиги чемпионов, проиграв 0:3 «Баварии» на своем поле, а потом сыграли вничью с «Борнмутом» в АПЛ, где сохраняют за собой четвертую строчку, регулярно теряя очки. Вот уже четыре месяца команда Фрэнка Лэмпарда не может одержать победы в двух турах подряд. Одним словом, проблем у соперников «Ливерпуля» много, однако «синие» не доводят свое состояние до кризиса, поддерживая себя на плаву редкими, но меткими победами.
В кубковом матче Лэмпард сделал ставку на бурное начало, чтобы у вышедшего в пестром составе «Ливерпуля» не было времени разобраться что к чему. И это сработало! «Челси» шел вперед, накрывал «красных» прессингом, пока на 13-й минуте Фабиньо не потерял мяч перед своей штрафной. Виллиан пробил мощно, но не смертельно, в соучастники гола нужно записывать Адриан: испанский вратарь сыграл неловко, сделал движение корпусом в одну сторону, а от выставленной руки мяч влетел в сетку.
Адриан совершил третью результативную ошибку в сезоне — это больше, чем у любого другого игрока «Ливерпуля». В то время как Адриан стал антигероем, его коллега и соотечественник Аррисабалага полностью оправдал возвращение в ворота «Челси». Кепа несколько матчей провел на скамейке запасных, пока Фрэнк Лэмпард доверял опытнейшему Вилли Кабальеро, но в матче с «Ливерпулем» вышел баск и показал, что он умеет. В этой атаке в середине первого тайма «красные» должны были сравнивать счет, но…
Это была самая опасная атака «Ливерпуля» во всем матче, других равных по остроте подходов к воротам Кепы подопечные Юргена Клоппа не создали даже после появления на поле Салаха и Фирмино. Впрочем, Мо и Бобби вышли на поле «Стэмфорд Бридж» уже при счете 2:0 в пользу «Челси». Росс Баркли убежал со своей половины поля и огорчил Адриана во второй раз за вечер, после чего показалось, что для «Ливерпуля» все кончено. Как выяснилось через полчаса — не показалось.
«Ливерпуль» «поплыл» после зимней паузы
Гари Линекер шутит, что Юргену Клоппу после трех поражений в четырех матчах пора на выход, а сам тренер говорит о трех худших неделях в сезоне. Главный вопрос: почему это случилось с «Ливерпулем» после зимней паузы, во время которой лидеры, по идее, должны были восстановить силы и перезагрузиться? Причем спад наблюдается на всех фронтах: «красные» не смогли забить в матчах с «Атлетико», «Уотфордом» и «Челси», а оборона пропустила 8 голов, то есть 2 в среднем за игру при среднем показателе в сезоне 0.8 пропущенных.
Кстати, победные матчи против «Норвича» и «Вест Хэма» после зимней паузы тоже получились натужными и спорными по качеству игры. Если вы следили за командами Юргена Клоппа и раньше, то знаете, что в начале года их всегда посещает игровой кризис, предполагаемый системой подготовки. Раньше он выпадал на январь — время паузы в Бундеслиге, после переезда в Англию получилось перестроиться не сразу, но в этом году тренерский штаб Клоппа смог сдвинуть спад дальше по календарю.
Вероятно, кризис формы хотели «спрятать» в зимнюю паузу, но слегка промахнулись: команда ушла в мини-отпуск после бодрой победы 4:0 над «Саутгемптоном», а вышла с гирями на ногах и без тонуса. Главный вопрос сейчас: контролирует ли Клопп этот спад, или в «Ливерпуле» просто ждут, когда у футболистов ноги снова побегут? Понятно, что «красные» выкарабкаются из этой ямы в ближайшие недели, вопрос в том — какой ценой? Победу в АПЛ, понятно, не упустят, но из Кубка Англии уже вылетели. Вернется ли силушка к ответной игре с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов (11 марта)?
Игра с Атлетико была равная, нелепый гол в начале матча и всё...матрасники со своим тренером-индейцем давно славятся как команда которая играет чисто на результат, забили быстрый гол и стали возле своих ворот любой ценой удерживая результат, что у них и получилось.
Поражение от шершней на самом деле заслуженное, команда в зоне вылета, есть за что бороться и в тот вечер бились как в последний раз, а красные играли в пол-ноги, привычно думаю, что смогут выиграть за счёт класса.
С Челси ситуация другая: вышли полуторным составом, причём этим составом играли впервые, отсюда полная несигранность. Правый фланг "молчал" молодой Уильямс заметно волновался, не ходил не поддерживал атаку как это делает Трент. Полузащита изначально выглядела неубедительно: по факту играл один Фабиньо, молодой Джонс впервые вышел в старте, была видна суета, несигранность, Лалана далек в от своих лучших годов, показывал свою игру эпизодически. Экспериментальное нападение то же сыграло свою роль Мане по факту в одиночку пахал, Ориги и Минамино несыгранны, хотя и старались, но этого в таком матче было мало. Хотели этим составом малой кровью пройти не получилось, Челси этот матч был нужнее и важнее и они заслуженно добились своего.
Юрген правильно сказал, что сейчас все мысли о Борнмуте, нужно выходить и Убедительно побеждать, чтобы психологически снять груз этого неудачного периода. Ну и потом принимать матрасов, да матч тяжёлый будет, но противостояние не проиграно, все шансы есть, плюс поддержка Энфилда!
Игра с Атлетико была равная, нелепый гол в начале матча и всё...матрасники со своим тренером-индейцем давно славятся как команда которая играет чисто на результат, забили быстрый гол и стали возле своих ворот любой ценой удерживая результат, что у них и получилось.
Поражение от шершней на самом деле заслуженное, команда в зоне вылета, есть за что бороться и в тот вечер бились как в последний раз, а красные играли в пол-ноги, привычно думаю, что смогут выиграть за счёт класса.
С Челси ситуация другая: вышли полуторным составом, причём этим составом играли впервые, отсюда полная несигранность. Правый фланг "молчал" молодой Уильямс заметно волновался, не ходил не поддерживал атаку как это делает Трент. Полузащита изначально выглядела неубедительно: по факту играл один Фабиньо, молодой Джонс впервые вышел в старте, была видна суета, несигранность, Лалана далек в от своих лучших годов, показывал свою игру эпизодически. Экспериментальное нападение то же сыграло свою роль Мане по факту в одиночку пахал, Ориги и Минамино несыгранны, хотя и старались, но этого в таком матче было мало. Хотели этим составом малой кровью пройти не получилось, Челси этот матч был нужнее и важнее и они заслуженно добились своего.
Юрген правильно сказал, что сейчас все мысли о Борнмуте, нужно выходить и Убедительно побеждать, чтобы психологически снять груз этого неудачного периода. Ну и потом принимать матрасов, да матч тяжёлый будет, но противостояние не проиграно, все шансы есть, плюс поддержка Энфилда!