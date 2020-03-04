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Матч «Ювентус» — «Милан» перенесен на неизвестную дату из-за коронавируса

04 марта 2020, 09:14
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан04.03.2020 в 22:45 Матч перенесен

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что матч 1/4 финала Кубка Италии против «Милана» перенесен на неизвестную дату из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Изначально встреча должна была пройти за закрытыми дверями, однако в последний момент было принято решение, что встреча не состоится.

Решение об отмене произошло тогда, когда автобус с командой «Милана» уже прибыл в Турин.

Коронавирус и футбол

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FERIS
FERIS
04 марта в 10:43
Это просто жесть (
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 09:55
Неудивительно, что вспышка произошла именно в Италии.

"Решение об отмене произошло тогда, когда автобус с командой «Милана» уже прибыл в Турин."

С такой четкой организацией они еще долго с ним не справятся.
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