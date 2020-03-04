Матч «Ювентус» — «Милан» перенесен на неизвестную дату из-за коронавируса

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что матч 1/4 финала Кубка Италии против «Милана» перенесен на неизвестную дату из-за вспышки эпидемии коронавируса.
Изначально встреча должна была пройти за закрытыми дверями, однако в последний момент было принято решение, что встреча не состоится.
Решение об отмене произошло тогда, когда автобус с командой «Милана» уже прибыл в Турин.
"Решение об отмене произошло тогда, когда автобус с командой «Милана» уже прибыл в Турин."
С такой четкой организацией они еще долго с ним не справятся.
"Решение об отмене произошло тогда, когда автобус с командой «Милана» уже прибыл в Турин."
С такой четкой организацией они еще долго с ним не справятся.