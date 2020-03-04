Матч «Ювентус» — «Милан» перенесен на неизвестную дату из-за коронавируса

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04 марта 2020, 09:14

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что матч 1/4 финала Кубка Италии против «Милана» перенесен на неизвестную дату из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Изначально встреча должна была пройти за закрытыми дверями, однако в последний момент было принято решение, что встреча не состоится.

Решение об отмене произошло тогда, когда автобус с командой «Милана» уже прибыл в Турин.

Коронавирус и футбол