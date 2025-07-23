Пошли на радикальные меры. «Атлетико» отпустил чемпионов и собрал полузащиту мечты

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23 июля 2025, 19:03

Реакция на неудачу в США .

«Атлетико» попрощался с ветеранами клуба

В Мадриде отреагировали на провал за океаном на Клубном чемпионате мира. «Атлетико» не вышел в плей-офф, а на групповом этапе их разгромил ПСЖ . Симеоне принял решение освежить состав команды. Летом «Атлетико» покинул опытный защитник Аспиликуэта. Также ушел бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель. Вернулся из аренды в «Севилье» Сауль Ньигес, но сразу отправился во «Фламенго», где работает его старый знакомый Луис Филипе. Ньигес пришел в школу «Атлетико» из академии «Реала» в 2008 году. У него было много аренд, но он был частью семьи 17 лет. В центре поля у «Атлетико» также наигрался чемпион мира Родриго де Пауль.

Бывший игрок «Удинезе», 31-летний Родриго, решил завязать с большим футболом. Говорят, что только де Пауль может рассмешить Месси среди футболистов сборной Аргентины. Родриго будет развлекать Лионеля в «Интер Майами», куда переходит. В прошлом сезоне «Атлетико» часто использовал схему «4-4-2», и де Пауль с Барриосом играли вместе в центре поля. А теперь команда может вернуться к схеме с тремя полузащитниками, причем все они будут новыми. С 1 января на базе «Атлетико» появился Севериано Гарсия, 37-летний мексиканец, которого наняли на должность технического директора. Это иное название для спортивного менеджера. Гарсия занимал эту роль в предыдущих клубах.

Севериано сразу активно приступил к работе. «Атлетико» месяц назад продлил контракт с легендой клуба Антуаном Гризманном до 2027 года. Также в команде остается форвард Хулиан Альварес. В отличие от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, «Паук» отказался вернуться в Англию. В «Ливерпуле» интересовались Альваресом, но в итоге были отданы большие деньги за Экитике — 95 млн евро. Хулиан Альварес станет основным нападающим «Атлетико», а помогать ему будут высокий норвежец Серлот и чемпион мира Гризманн. Антуан долго думал, что ему делать дальше. После рождения четвертого ребенка, вместе с женой Эрикой, они решили не переезжать в США и остались в Мадриде.

Альмада, Кардосо и Баэна – интересное трио

Итальянец Андреа Берта был техническим и спортивным директором «Атлетико» двенадцать лет. Этот человек из «Дженоа» закрывал потребности тренера Симеоне и был его верным помощником. Берта решил, что ему нужен новый вызов. Теперь Андреа работает в «Арсенале». У лондонцев интересное трансферное лето, но «Атлетико» тоже не остался без новичков. Директор Гарсия убедил молодых и перспективных футболистов присоединиться к команде. Разумеется, одним из новичков мадридцев в центре полузащиты стал аргентинец. Тьяго Альмаде всего 24 года. Атакующий полузащитник работает с агентами Корреа и де Пауля, которые покинули «Атлетико» летом; все они давно друг друга знают.

Футболист «Ботафого» Альмада играл за «Лион», но у французского клуба нет средств на выкуп его контракта. У бразильцев и «ткачей» один владелец, Текстор, одобрил сделку с «Атлетико». Хавбек сборной Аргентины Альмада выбрал удобный клуб, чтобы сохранить шансы попасть в заявку Скалони на ЧМ -2026. Тьяго поработает под руководством Симеоне, а его пасовать будет напарник по национальной команде — Хулиан Альварес. Тьяго всё учёл, кроме конкуренции с Гризманном, если сохранят схему «4-4-2». Симеоне — упрямый наставник, но теперь у него в центре полузащиты больше игроков — подписали известных Кардосо и Баэну.

Джонни Кардосо родился в США . Он выступает за сборную США , но воспитывался в бразильском и испанском футболе. «Интернасьонал» полтора года назад отдал центрального хавбека «Бетису» за 6 млн евро, а теперь клуб из Севильи получил от «Атлетико» в четыре раза больше. Кардосо засветился в составе опытного тренера Пеллегрини. Хавбек дошёл до финала Лиги конференций. «Бетис» разгромно уступил «Челси» 1:4, но у Джонни хорошая репутация и отличная статистика в Ла Лиге. Кардосо заслужил трансфер на повышение, как и Баэна. Испанцу 24 года, он выступал за «Вильярреал» и привлекается в сборную Испании.

«Атлетико» Симеоне в поисках новой идентичности

Когда у команды всё замечательно, никто не подписывает тройку хавбеков, которые хотят играть с первых минут. Баэна обошёлся в 42 млн евро, Кардосо — в 24 миллиона, а за 50 % прав на Альмаду отдали 21 млн евро. Новый директор «Атлетико» Севе также убедил выбрать Мадрид молодого итальянца Руджери. Маттео в «Аталанте» играл слева в обороне, он попробует вытеснить в запас опытного испанца Галана или бразильца Лино. Также в защите «Атлетико» хотят видеть чемпиона мира Ромеро. Трансфер будет сложно осуществить. Новый тренер «Тоттенхэма» Франк заявил, что Кристиан останется, а «шпоры» запросили 70 млн евро.

Стоит ли «Атлетико» тратить много денег летом, надеясь на неудачи «Барселоны» и «Реала»? Владельцы акций «матрасников» не против продажи клуба, но для успеха аукциона нужны трофеи. Инвестор, который зайдёт в Ла Лигу, столкнётся с давлением главных грандов. Симеоне выигрывал чемпионат Испании, но его успехи совпадали со спадами «Реала» и «Барселоны». «Атлетико» сложно тягаться с командами Алонсо и Флика на пике формы. Зато «матрасники» умеют покупать. Если заманят Ромеро до конца лета, это будет отличным трансферным летом. А пока после аренды забрали свободным агентом опытного французского бека Ленгле.

Также Симеоне решит, что делать с Галлахером. С таким количеством новичков в центре поля бывшему игроку «Челси» лучше подумать о возвращении домой. Возможно, «Атлетико» нужны крутые вингеры. Сын Симеоне и универсал Лино не всегда удачно поддерживали Альвареса и Гризманна. Нужно выбрать схему и подход, найти для «Атлетико» новую идентичность. Это больше не команда, которая только обороняется. В прошлом сезоне у Облака были отличные показатели: «Атлетико» пропустил всего 30 мячей — на один меньше, чем у «Атлетика» из Бильбао. Но за «Барселоной» и «Реалом» не угнаться, у Симеоне было много очень глупых ничьих.