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21 июля 2025, 10:16

Эдерсон отслужил клубу восемь лет.

У тренера «Манчестер Сити» проблемы с прощаниями

Гвардиола стал легендой «Барселоны» ещё в качестве игрока. Он воспитанник каталонского клуба, патриот региона и бывший капитан «блаугранас». В большинстве великих клубов Хосеп играл бы до 40 лет. Но в тридцать лет в «Барселоне» ему указали на дверь. Не дали восстановиться после травм, не позволили набрать форму. Гвардиола понял, что «больше, чем клуб» не умеет обращаться с ветеранами. Хави и многие другие подтвердят. Даже Месси не сумели удержать. Лионель был шокирован, что его вынудили уехать в Париж.

Фанаты «Барселоны» часто критикуют руководство за отношение к ветеранам. Гвардиола покидал родные края дважды, оба раза с обидой. Во второй раз он устал от глупых менеджеров, с которыми отказался работать. Хосепа много раз звали обратно, а он гордо отворачивался. А в Англии у Гвардиолы есть проблемы с прощаниями с ветеранами «Манчестер Сити». У Хосепа был конфликт с Яя Туре. Летом Гвардиола нанял в штаб брата бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Коло. Члены семьи Агуэро тоже обижались на тренера.

Гвардиола часто добр к ветеранам, но иногда он передерживает в основе футболистов, которым стоило уйти раньше. Из полевых игроков примером стал правый защитник Кайл Уокер. Англичанин в прошлом сезоне грубо ошибался. Зимой он уехал в аренду в «Милан», не закрепился, а в новом сезоне сыграет за новичка АПЛ «Бернли». Ещё один пример – Илкай Гюндоган. Хавбека вернули из «Барселоны», хотя очевидно, что немец с турецкими корнями не может выступать на уровне победителя АПЛ и Лиги чемпионов.

Тренер «Манчестер Сити» год назад убедил голкипера Эдерсона остаться, хотя бразилец согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Вратарь сам об этом рассказал. Даже когда Эдерсон снова ошибался, Гвардиола хотел оставить его в команде на будущий сезон. Хосеп рассказывал помощникам, что после бразильца сделает основным немца Ортегу. Вот только Штефану 32 года, он на год старше Эдерсона, который не развивался в последнее время. Вратарская проблема назрела давно, а Гвардиола её игнорировал.

Эдерсон допускал ошибки и готов играть за «Галатасарай»

Главный тренер «Манчестер Сити» не любит прощаться настолько, что сошелся с бывшей женой после развода. А фанаты «Манчестер Сити» настолько устали от ошибок Эдерсона, что используют хештег #EdersonOut в социальных сетях. Напоминает ситуацию с тер Штегеном в «Барселоне». Поклонники родного клуба Гвардиолы не хотели видеть Марка-Андре в основе. Сам немец отказывался уходить, хотя Флик попросил продлить контракт с поляком Щесным и подписал испанца Гарсию из «Эспаньола». Дальше немец получил травму.

Эдерсон не упирается и готов перейти в «Галатасарай». Обидно лишь, что все стороны не оценили состояние бразильца раньше. Конечно, после такого количества побед стоило уйти красиво. Эдерсон ведь шестикратный чемпион Англии, обладатель девяти разных внутренних кубков, а также триумфатор Лиги чемпионов. Вратарь его статуса правильно оценил форму и состояние. Хотя де Мораесу в августе стукнет всего 32 года, он не готов повторить путь Буффона. Зато у Эдерсона есть нечто общее с Джиджи – нелепость ключевых ошибок.

Сильнее всего фанатов «Манчестер Сити» задевает именно характер ляпов Эдерсона. Он может неудачно принять мяч ногой, переоценив технику. Эдерсон в простой ситуации выбрасывал мяч руками точно на соперника. Свой первый гол в футболке «Манчестер Сити» летом 2017 года голкипер пропустил от ветерана «Эвертона» Руни. Уэйн пробил прямо в голкипера, но тот умудрился пропустить мяч под собой. Были удачные удары соперников в ближние углы и комичные выходы Эдерсона из ворот при прострелах с двух флангов.

Эдерсон точно великий вратарь, если оценивать строго игру ногами. Именно поэтому у бразильца столько голевых передач в АПЛ . Гвардиола ценил исключительное мастерство бразильца. Но если строго подходить к оценке формы Эдерсона, то это давно не вратарь для основы «Манчестер Сити». Ветерана ценят в команде, голкипер не скандалист. Но все поверили в шутку, что Холанд пригласил Буну из «Аль-Хиляля» в Манчестер после раннего вылета Гвардиолы из Клубного чемпионата мира. Эдерсон не делает «Манчестер Сити» круче.

Молодой Джеймс Траффорд – голкипер с манерой игры Куртуа

У Гвардиолы есть проблемы с расставаниями ещё по одной причине. Недавно он отпустил из «Манчестер Сити» футболиста, который теперь оценивается «Реалом» в 200 миллионов евро. Коул Палмер перешел из родного клуба в «Челси» за 47 миллионов евро. Мало кто догадывался, что молодой левша стоит намного дороже. Гвардиола злится, когда репортеры на пресс-конференциях спрашивают его о 23-летнем Палмере. Хосепу надо добиться выдающегося футбола от новичка Шерки, чтобы компенсировать потерю ассистов Де Брюйне.

Палмер уже создает голы в АПЛ в составе «Челси». Конечно, «Манчестер Сити» мог выбить команду Марески, если бы ученик Энцо и учитель Хосеп встретились в плей-офф Клубного чемпионата мира. Поражение от «Аль-Хиляля» со счетом 3:4 не значит, что у «горожан» нет сил и мастерства. Но Эдерсон в тот печальный для команды день приговорил себя к уходу. Скауты «Манчестер Сити» во главе с новым спортивным директором клуба Уго Вианой пошли за голкипером. Сначала они изучили звезд, вроде крутого Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ .

Парижане предлагают итальянцу новый контракт, но хотят снизить его зарплату. Вот только Доннарумма играет ногами хуже, чем Сафонов. Джиджи не первый номер в списке Гвардиолы. Неожиданным победителем может стать Траффорд. Джеймсу всего 22 года. Высокий англичанин провел прошлый сезон в «Бернли», с которым вернулся в АПЛ . Траффорд на время пропал из радаров. Два года назад «Манчестер Сити» отдал воспитанника, а теперь хотят вернуть его, ведь Джеймс набрался опыта и обладает характеристиками для игры в гранде.