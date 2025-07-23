Форвардов стало больше, а голов намного меньше. Футбольные новинки первого тура РПЛ

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23 июля 2025, 21:57

Итоги и наблюдения.

У многих клубов появился ложный форвард

Игра в два форварда возвращается во всем мире. Даже середняки РПЛ переходят на ситуативную схему «4-4-2». Важно отметить, что у многих клубов один центральный нападающий, но есть временный напарник. У «Зенита» на острие был Кассьерра, но в фазе высокого прессинга Глушенков находился рядом. Иногда Максим был выше Матео по схеме. И правый вингер Луис Энрике заработал решающее пенальти, когда включился в атаку и сыграл как правый нападающий на одной линии с Кассьеррой. Удвоение центра сработало.

Также всегда любопытно следить за схемами Рахимова. Наставник «Рубина» – один из самых опытных тренеров РПЛ . «Ахмат» победил казанцев 24:4 по ударам, но гости выиграли 0:2. Форвард Даку грамотно уступал не только коллеге по атаке Шабанхаджаю, а и хавбеку Ходже. Эти футболисты стали авторами голов. Также опытные фанаты РПЛ привыкли к включениям Батракова в линию атаки «Локомотива». Кроме Алексея, в центр бегал Руденко. Его действия помогли взломать линию обороны «Сочи» в конце матча. Так стартовал разгром.

А вот в «Динамо» Гладышев не сыграл на одной линии с Сергеевым. И после замен не удалось использовать сдвоенный центр с ложным нападающим. В результате команда Карпина сыграла 1:1 против новичка РПЛ «Балтики». Не у всех команд была игра в два форварда, но ЦСКА с Мусаевым в центре работал через Глебова и Шуманского. Они с позиций инсайда и плеймейкера захаживали на одну линию с Тамерланом. Схема «4-4-2» будет модной в новом сезоне. Так футбол пришел от ложной «девятки» к ложной второй «девятке».

Тренеры перепугались богемного стиля игры

В прошлом сезоне РПЛ хватало анархии. Чемпионат выиграл «Краснодар». У «Спартака» была победная серия. Угальде – форвард Станковича, и Батраков – юниор из «Локомотива», создали много голов. РПЛ стала лигой богемных экстравагантных решений. На поле не выходили голыми, за что благодарим, но нападающие успешно раздевали чужую оборону. Главные тренеры оценили прошлый сезон, и в первом туре они перешли к более компактным и рациональным линиями. В результате получили всего 16 забитых мячей в 8 матчах.

В понедельник «Оренбург» и ЦСКА не забили ни разу – заслуга голкиперов Овсянникова и Акинфеева. Больше двух голов было лишь в трех поединках. Причем «Локомотива» забил трижды после 80-й минуты, а «Краснодару» два из трёх мячей подарили защитники соперника «Пари НН». До этого подопечные белоруса Шпилевского неплохо держали линии. На результативность тура повлиял календарь. Многие середняки действовали против фаворитов. А это значило, что тренерские штабы долго готовились к конкретному сопернику.

В результате многие выставили четкие линии. Были команды с пятеркой в обороне. Многие использовали схему с четверкой защитников. Расстояние между редутами всегда было минимальным. Пока команды были свежими, то даже аутсайдеры прекрасно придерживались выбранного плана. В итоге 16 клубов собрали всего 20.7 xG. За прошлый сезон – а это 30 игровых недель, было три тура с худшим показателем xG. Также было лишь три тура с меньшим количеством забитых мячей. Надеемся, дальше будет намного больше голов.

Клубам РПЛ сложно следовать главному тренду

В моде акцент на фланговом футболе. ПСЖ и «Челси» умеет разогнать широкие атаки. Именно эти клубы встретились в финале Клубного чемпионата мира. У «Интера» – финалиста Лиги чемпионов, тоже классный футбол флангами. «Барселона» до вылета от миланцев показала себя. Бальде и Кунде – классные латерали, а Рафинья и Ямаль – блестящие вингеры, претенденты на «Золотой мяч». Пока РПЛ тяжело следовать тенденциям, ведь не хватает сыгранности и класса исполнителей. Впрочем, у отдельных команд края уже выделились.

Активно сыграл левый защитник «Спартака» Мангаш, а его коллега по флангу Маркиньос забил первый гол в РПЛ . У «Динамо» отличился правый защитник Касерес. Скопинцев допускал ошибки в обороне, но ходил в атаку. Активно и не всегда удачно сыграл новый левый защитник «Зенита» Вега, а справа атаковал Мантуан. Вот только Семаку не хватило связи латералей с крайними форвардами Педро и Энрике. Также не хватило работы на краях тренеру «Краснодара» Мусаеву. Его команда подписывает новых фланговых форвардов.

Пока не клеится четкая работа в схеме «4-2-3-1» у ЦСКА , из-за чего «армейцы» начали чемпионат с нулевой ничьей. У «Ростова», хотя там есть перспективные крайние защитники, тоже не включились латерали в финале матча с «Зенитом». Гости не отыгрались в Санкт-Петербурге. Опыт Богосаваца и Тодоровича не выручил «Ахмат», но крайние защитники точно не были худшими на поле у тренера Сторожука. Наставник верит, что при таком количестве созданных моментов его команда начнет побеждать, но впереди у них поединок против ЦСКА .

Команды пытались быстро проскочить центр поля

Идеальным примером служит первый тайм в матче «Оренбурга» и ЦСКА . Никто не мог зацепиться за мяч в центре. Не было комбинаций, мяч очень быстро переходил в финальную треть. Лишь после перерыва Кисляк тянул мяч по вертикали, но индивидуальные проходы не замедляли игру. А Семаку против «Ростова» помог выход хавбека Жерсона на замену. Опытный бразилец увидел, что оппоненты устали, он быстрыми диагоналями низом разрезал схему Альбы. «Ростов» смотрелся здорово, но в итоге уступил с разницей в один мяч.