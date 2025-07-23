Матч «Пари НН» — «Локомотив» состоится на «Ахмат Арене»

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 3-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в Грозном.

По решению Президента РПЛ и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча «Пари НН» – «Локомотив»: игра состоится 2 августа в 20:30 по московскому времени.

Матч пройдёт в Грозном на «Ахмат Арене», заявленной клубом «Пари НН» в качестве резервного стадиона.

При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время.