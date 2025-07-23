Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Матч «Пари НН» — «Локомотив» состоится на «Ахмат Арене»

вчера, 19:04
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив02.08.2025 в 15:30 Не начался

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 3-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в Грозном.

По решению Президента РПЛ и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча «Пари НН» – «Локомотив»: игра состоится 2 августа в 20:30 по московскому времени.

Матч пройдёт в Грозном на «Ахмат Арене», заявленной клубом «Пари НН» в качестве резервного стадиона.

При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время.

Подписывайся в ВК
Все новости
Матч «Пари НН» – «Локомотив» может состояться в Грозном
Вчера, 16:39
Официально«Родина» будет выступать на «Арене Химки»
22 июля
«Пари НН» сыграет с «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ не в Казани
16 июля
Стадион «Шинника» могут снести, если появятся средства для новой арены
15 июля
Стало известно, когда завершатся работы по замене газона на «Арене Химки»
09 июля
ОфициальноПервый домашний матч нового сезона РПЛ «Пари НН» проведёт в Казани
09 июля
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:21
На погоду у Локомотива откосить не удалось.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:43
В смысле "как резервного стадиона"?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 