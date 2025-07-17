ЦСКА намерен подписать двух футболистов сборной России. Новый тренер запросил вингеров

Идут активные переговоры.
Пиняеву предложили сменить команду
Двадцатилетний воспитанник школы «Чертаново» очень рано стал известной фигурой в российском футболе. Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед», он был героем новостей. Сейчас в школе клуба из Манчестера выделяется дагестанец Амир Ибрагимов. Семнадцатилетний левый вингер, в отличие от Пиняева, закрепился в академии МЮ. Но если Амир будет развиваться дальше, то Карпину в сборной России его талант не поможет. Ибрагимова вызывали в юношеские сборные Англии, его считают большим талантом.
Пиняев без британского паспорта, он вернулся в Москву. Уроженец Саратова из академии «Локомотива» перешел в школу «Чертаново». Рано дебютировал в первом составе клуба. Затем получил практику в «Крыльях Советов», где работал со знакомым наставником Осинькиным. Опытный тренер перевел многих футболистов «Чертаново» в клуб из Самары. Дальше Пиняев заинтересовал столичные команды. Гонку выиграл «Локомотив». Сейчас у Сергея на руках длительный контракт с клубом до лета 2028 года.
Вингера рано позвали в сборную России, он побил рекорд Акинфеева, дебютировал в 18 лет и 15 дней. Уже забивал за национальную команду в другом матче, ещё один рекорд. В карьере вингера были спады формы. В начале прошлого сезона Сергей приспосабливался к набранным в тренажерном зале мышцам. Но в итоге Пиняев забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач за «Локомотив» в РПЛ. Сезон не получился для крайнего форварда триумфальным, зато добавил ещё год опыта на высоком уровне в основе.
Сергей мог перейти в «Спартак», но у Станковича есть любимчик на его позиции слева в атаке Маркиньос. Фанаты «красно-белых» назвали бразильского ассистента лучшим игроком сезона, теперь бразилец получил престижную «десятку». Пиняеву нечего делать в «Спартаке». Может оказаться в положении Зиньковского, который не закрепился в основе «красно-белых». А вот ЦСКА является интересным вариантом. «Армейцы» хотят забрать у «Локомотива» основного футболиста с немалой рыночной стоимостью.
Всё зависит от желания Сергея. Если Пиняев сообщит руководству «железнодорожников», что хочет в ЦСКА, то остановить его будет сложно.
Щекотливую для «Локомотива» тему поднимали и раньше, ведь лучшие футболисты не понимают, куда движется клуб и команда. Галактионов не побеждал в Кубке России. В чемпионате молодая команда, где много россиян, не сражалась за чемпионство на финальном этапе прошлого сезона. Боссы требуют попасть в тройку, но при этом капитан Баринов собирается во Францию.
Пиняев нужен Челестини, ведь ЦСКА теряет Файзуллаева. Аббосбек нашел новую команду в Турции, а в Москве пока не определились с окончательной схемой на сезон. Скорее всего, будут играть с четверкой в защите, а вот структура атаки может меняться. В Суперкубке страны против «Краснодара» «десяткой» был форвард Шуманский. Также ЦСКА покинул опытный босниец Пьянич. И у команды есть несколько разноплановых нападающих и новый плеймейкер Матеус Алвес. Но Челестини нужны явные вингеры.
«Армейцы» хотят подписать Садулаева
До Пиняева в ЦСКА заинтересовались ещё одним футболистом сборной России. Садулаев тоже левый вингер. Лечи на контракте с «Ахматом» до 2028 года, как и Сергей с «Локомотивом». Рынок оценивает техничного левого вингера Садулаева в 3.5 миллионов евро, а клуб из Грозного запросил 8 миллионов евро. Директору ЦСКА Бабаеву надо выбрать правильного новичка. Причем важно держать в уме, что Пиняев может играть на правом фланге атаки. В идеальном случае можно подписать сразу двух вингеров.
У Садулаева и Пиняева есть общая характеристика. У них не очень высокая результативность. Зато Сергей на четыре года моложе. Пиняев более перспективный новичок. Результат переговоров отчасти зависит от финансовых возможностей ЦСКА. Если впервые за несколько лет нашли деньги на усиление состава, то можно подписать Пиняева и Садулаева. Кисляк и Обляков будут центральными полузащитниками, Алвес станет новой «десяткой», а в атаке появится два вингера и один центральный нападающий.
Молодой Глебов активно менял позиции, как и опытный Койта. Алеррандо и Мусаев не привыкли работать в оттяжке в стиле Кейна, но тренер Челестини может изменить их подход. Важно напомнить, что в «Базеле» у Фабио прорыв на первое место случился, когда наставник настроил на выдающийся сезон опытного вингера Шакири. Бывший игрок «Ливерпуля» в 33 года удивил продуктивностью, он был главным на поле и управлял игрой. Пиняев и Садулаев не плеймейкеры, но могут нагрузить фланги в атаке.
Пока фанаты ЦСКА скептично настроены. Многие не верят в такие крутые трансферы. И верят в уход Файзуллаева. После смены схемы ЦСКА игрок сборной Узбекистана выпадал из игры. Он не всегда появлялся в основе. Судя по общению и объятиям после финала Суперкубка, тренер Челестини нашел контакт с Обляковым. Иван нужен в центре поля рядом с Кисляком. Молодой опорник обожает тащить мяч вперед, разрывая чужие линии. ЦСКА нужна подстраховка в опорной зоне, если поднимут игру повыше.
«Армейцы» наблюдали, как «Краснодар» два сезона подряд вел борьбу за титул, и со второй попытки забрал «золото». ЦСКА не был чемпионом России девять лет. Если не сотворят сенсацию сейчас, то пройдут отметку в десять сезонов без «золота». Для «армейцев» это много. Все знают о проблемах владельцев клуба, их компании под санкциями. Но ограничения не мешают трансферам внутри РПЛ. В Грозном подтверждают переговоры по Садулаеву, но ЦСКА мечтает сбросить ценник с восьми миллионов евро.
Пиняев тоже дорогой новичок. Если Сергей не верит в успех «Локомотива», то с ним надо договариваться. Талантливый фланговый форвард может выбрать ЦСКА из-за тренера. Челестини обращает внимание на мелочи. Фабио запретил игрокам есть мясо за несколько часов до игры. Форвард Глебов ошибочно заявил о запрете на мясо в целом. Информацию уточнили, а теперь надо уточнить трансферные новости. Пиняев и Садулаев пригодятся, но «Локомотив» и «Ахмат» запросили у ЦСКА большие деньги.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1412548/chelestini-fabio-cska 17.07.2025
Видимо нашел не контРакт, а контакт, не так ли?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1412548/chelestini-fabio-cska 17.07.2025
Видимо нашел не контРакт, а контакт, не так ли?