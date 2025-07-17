ЦСКА намерен подписать двух футболистов сборной России. Новый тренер запросил вингеров

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17 июля 2025, 13:59

Идут активные переговоры.

Пиняеву предложили сменить команду

Двадцатилетний воспитанник школы «Чертаново» очень рано стал известной фигурой в российском футболе. Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед», он был героем новостей. Сейчас в школе клуба из Манчестера выделяется дагестанец Амир Ибрагимов. Семнадцатилетний левый вингер, в отличие от Пиняева, закрепился в академии МЮ . Но если Амир будет развиваться дальше, то Карпину в сборной России его талант не поможет. Ибрагимова вызывали в юношеские сборные Англии, его считают большим талантом.

Пиняев без британского паспорта, он вернулся в Москву. Уроженец Саратова из академии «Локомотива» перешел в школу «Чертаново». Рано дебютировал в первом составе клуба. Затем получил практику в «Крыльях Советов», где работал со знакомым наставником Осинькиным. Опытный тренер перевел многих футболистов «Чертаново» в клуб из Самары. Дальше Пиняев заинтересовал столичные команды. Гонку выиграл «Локомотив». Сейчас у Сергея на руках длительный контракт с клубом до лета 2028 года.

Вингера рано позвали в сборную России, он побил рекорд Акинфеева, дебютировал в 18 лет и 15 дней. Уже забивал за национальную команду в другом матче, ещё один рекорд. В карьере вингера были спады формы. В начале прошлого сезона Сергей приспосабливался к набранным в тренажерном зале мышцам. Но в итоге Пиняев забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач за «Локомотив» в РПЛ . Сезон не получился для крайнего форварда триумфальным, зато добавил ещё год опыта на высоком уровне в основе.

Сергей мог перейти в «Спартак», но у Станковича есть любимчик на его позиции слева в атаке Маркиньос. Фанаты «красно-белых» назвали бразильского ассистента лучшим игроком сезона, теперь бразилец получил престижную «десятку». Пиняеву нечего делать в «Спартаке». Может оказаться в положении Зиньковского, который не закрепился в основе «красно-белых». А вот ЦСКА является интересным вариантом. «Армейцы» хотят забрать у «Локомотива» основного футболиста с немалой рыночной стоимостью.

Всё зависит от желания Сергея. Если Пиняев сообщит руководству «железнодорожников», что хочет в ЦСКА , то остановить его будет сложно.

Щекотливую для «Локомотива» тему поднимали и раньше, ведь лучшие футболисты не понимают, куда движется клуб и команда. Галактионов не побеждал в Кубке России. В чемпионате молодая команда, где много россиян, не сражалась за чемпионство на финальном этапе прошлого сезона. Боссы требуют попасть в тройку, но при этом капитан Баринов собирается во Францию.

Пиняев нужен Челестини, ведь ЦСКА теряет Файзуллаева. Аббосбек нашел новую команду в Турции, а в Москве пока не определились с окончательной схемой на сезон. Скорее всего, будут играть с четверкой в защите, а вот структура атаки может меняться. В Суперкубке страны против «Краснодара» «десяткой» был форвард Шуманский. Также ЦСКА покинул опытный босниец Пьянич. И у команды есть несколько разноплановых нападающих и новый плеймейкер Матеус Алвес. Но Челестини нужны явные вингеры.

«Армейцы» хотят подписать Садулаева

До Пиняева в ЦСКА заинтересовались ещё одним футболистом сборной России. Садулаев тоже левый вингер. Лечи на контракте с «Ахматом» до 2028 года, как и Сергей с «Локомотивом». Рынок оценивает техничного левого вингера Садулаева в 3.5 миллионов евро, а клуб из Грозного запросил 8 миллионов евро. Директору ЦСКА Бабаеву надо выбрать правильного новичка. Причем важно держать в уме, что Пиняев может играть на правом фланге атаки. В идеальном случае можно подписать сразу двух вингеров.

У Садулаева и Пиняева есть общая характеристика. У них не очень высокая результативность. Зато Сергей на четыре года моложе. Пиняев более перспективный новичок. Результат переговоров отчасти зависит от финансовых возможностей ЦСКА . Если впервые за несколько лет нашли деньги на усиление состава, то можно подписать Пиняева и Садулаева. Кисляк и Обляков будут центральными полузащитниками, Алвес станет новой «десяткой», а в атаке появится два вингера и один центральный нападающий.

Молодой Глебов активно менял позиции, как и опытный Койта. Алеррандо и Мусаев не привыкли работать в оттяжке в стиле Кейна, но тренер Челестини может изменить их подход. Важно напомнить, что в «Базеле» у Фабио прорыв на первое место случился, когда наставник настроил на выдающийся сезон опытного вингера Шакири. Бывший игрок «Ливерпуля» в 33 года удивил продуктивностью, он был главным на поле и управлял игрой. Пиняев и Садулаев не плеймейкеры, но могут нагрузить фланги в атаке.

Пока фанаты ЦСКА скептично настроены. Многие не верят в такие крутые трансферы. И верят в уход Файзуллаева. После смены схемы ЦСКА игрок сборной Узбекистана выпадал из игры. Он не всегда появлялся в основе. Судя по общению и объятиям после финала Суперкубка, тренер Челестини нашел контакт с Обляковым. Иван нужен в центре поля рядом с Кисляком. Молодой опорник обожает тащить мяч вперед, разрывая чужие линии. ЦСКА нужна подстраховка в опорной зоне, если поднимут игру повыше.

«Армейцы» наблюдали, как «Краснодар» два сезона подряд вел борьбу за титул, и со второй попытки забрал «золото». ЦСКА не был чемпионом России девять лет. Если не сотворят сенсацию сейчас, то пройдут отметку в десять сезонов без «золота». Для «армейцев» это много. Все знают о проблемах владельцев клуба, их компании под санкциями. Но ограничения не мешают трансферам внутри РПЛ . В Грозном подтверждают переговоры по Садулаеву, но ЦСКА мечтает сбросить ценник с восьми миллионов евро.