18-летний хавбек «Барселоны» Берналь может покинуть клуб

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вчера, 22:29

«Рома» заинтересована в подписании 18-летнего воспитанника «Барселоны» .

Итальянский клуб уже начал переговоры с «блауграной» о возможном трансфере.

Кроме того, «Бетис» также проявляет интерес к подписанию Берналя.