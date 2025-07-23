18-летний хавбек «Барселоны» Берналь может покинуть клуб

«Рома» заинтересована в подписании 18-летнего воспитанника «Барселоны» Марка Берналя.
Итальянский клуб уже начал переговоры с «блауграной» о возможном трансфере.
Кроме того, «Бетис» также проявляет интерес к подписанию Берналя.
«Рома» заинтересована в подписании 18-летнего воспитанника «Барселоны» Марка Берналя.
Итальянский клуб уже начал переговоры с «блауграной» о возможном трансфере.
Кроме того, «Бетис» также проявляет интерес к подписанию Берналя.
футболист должен бегать по полю
однозначно
футболист должен бегать по полю
однозначно
Флику тяжело, столько классных полузащитников )))
Флику тяжело, столько классных полузащитников )))
скорейшего восстановления Берналю, и его нельзя продавать.
он намного лучше Марка Касадо.
второго такого таланта в академии даже не предвидится.
скорейшего восстановления Берналю, и его нельзя продавать.
он намного лучше Марка Касадо.
второго такого таланта в академии даже не предвидится.