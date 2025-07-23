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18-летний хавбек «Барселоны» Берналь может покинуть клуб

вчера, 22:29

«Рома» заинтересована в подписании 18-летнего воспитанника «Барселоны» Марка Берналя.

Итальянский клуб уже начал переговоры с «блауграной» о возможном трансфере.

Кроме того, «Бетис» также проявляет интерес к подписанию Берналя.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:17
вор должен сидеть в тюрьме
футболист должен бегать по полю
однозначно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:54
у Марка одна цель, вернуться в хорошую форму и войти в игровой ритм.
Флику тяжело, столько классных полузащитников )))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:52
в прошлом году он порвал кресты, а завтра будет рвать меренгов.
скорейшего восстановления Берналю, и его нельзя продавать.
он намного лучше Марка Касадо.
второго такого таланта в академии даже не предвидится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:39
Жаль что в Барсе не пригодился... мог бы поиграть в молодежке.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:33
Думаю, Берналю нужно уходить ради игровой практики. Бетис для него наилучший вариант, останется в Ла лиге и как раз будет на виду у Флика.
Гость
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