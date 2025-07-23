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Рэшфорд: «„Барселона“ — это клуб, где сбываются мечты людей»

вчера, 21:07

Нападающий Маркус Рэшфорд прокомментировал свой переход в «Барселону».

«Барселона» — это клуб, где сбываются мечты людей. То, что представляет собой этот клуб, тоже много для меня значит, и я чувствую себя здесь как дома, и это сыграло важную роль в моем выборе. Я чувствую, что присоединяюсь к семье.

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Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:44
Согласен!
Рэшфорд немного ошибся, ведь все мы знаем правильный слоган: "Газпром-мечты сбываются!")
112910415
112910415
сегодня в 06:58
изволь продемонстрировать полную отдачу !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Ещё надо зарегистрировать Маркуса))) а так конечно, Барса получила игрока который если раскроется и вернётся в лучшую форму, это будет удачная сделка. Всего 30 млн. Да, клуб платит всю зарплату, да аренда бесплатная.
8xj9hkmjs7vn
8xj9hkmjs7vn
вчера в 23:21
Чтобы мечты сбывались надо приложить сначала усилия
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 22:49
он с детства за каталонию или не совсем?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:18
Надеюсь Барса реанимирует его карьеру.
Для Рэшфорда по идее тоже большая часть присоединиться к Барсе. Лучшее , что могло с ним произойти в его положении.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:12
Теперь ты должен самой Барселоне, Маркус.....
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:59
Приветствую, Володя!!!
Да, конечно знаю, со всеми вытекающими...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:56
Я видел 11 стран Европы и большое количество европейских городов. Барселона- лучшее из всего, что я видел, в плане архитектуры и отдыха. От Парижа я не умер, мне хватило одного раза. А вот Брюссель очень понравился, который, в принципе- Париж в миниатюре, но не такой шумный и очень уютный. Больше других стран не понравилась Греция, хотя люди там очень приятные.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:56
Приветствую Виктор! Согласен с лоцманом!Каждому своё! Ты знаешь это изречение!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:51
чтоб сидеть на лавке надо играть хуже Феррана, Фермина и Ольмо,
а Рэшфорд, я уверен, покажет себя лучше.
лишним на лавке точно не будет, может и даст что-то команде.
мы все видели его уровень в прайме, но также не стоит забывать о его нынешнем уровне. может Флик его и разгонит.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
Лучший город? Я бы так не сказал.) Но это моё личное мнение. У каждого оно своё. Для меня он просто симпатичный портовый городок средиземноморья, в котором находились терминалы нашей компании. Но повторюсь, у каждого свои вкусы. Кто то умирает от Парижа, а для меня он самый, мягко говоря, нехороший город.)
Capral
Capral
вчера в 21:20
Тонко и очень объёмно!!!!!!! Полностью разделяю и подтверждаю!!!!!!! Лучший город мира!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:13
Клуб - это точно не то место, где все мечты сбываются.
Вот сама Барселона, как город мечты, да, вполне сравним.
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