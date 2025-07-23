Рэшфорд: «„Барселона“ — это клуб, где сбываются мечты людей»

Нападающий прокомментировал свой переход в «Барселону».

«Барселона» — это клуб, где сбываются мечты людей. То, что представляет собой этот клуб, тоже много для меня значит, и я чувствую себя здесь как дома, и это сыграло важную роль в моем выборе. Я чувствую, что присоединяюсь к семье.