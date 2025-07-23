Нападающий Маркус Рэшфорд прокомментировал свой переход в «Барселону».
«Барселона» — это клуб, где сбываются мечты людей. То, что представляет собой этот клуб, тоже много для меня значит, и я чувствую себя здесь как дома, и это сыграло важную роль в моем выборе. Я чувствую, что присоединяюсь к семье.
Рэшфорд немного ошибся, ведь все мы знаем правильный слоган: "Газпром-мечты сбываются!")
Рэшфорд немного ошибся, ведь все мы знаем правильный слоган: "Газпром-мечты сбываются!")
Для Рэшфорда по идее тоже большая часть присоединиться к Барсе. Лучшее , что могло с ним произойти в его положении.
Для Рэшфорда по идее тоже большая часть присоединиться к Барсе. Лучшее , что могло с ним произойти в его положении.
Да, конечно знаю, со всеми вытекающими...
Да, конечно знаю, со всеми вытекающими...
а Рэшфорд, я уверен, покажет себя лучше.
лишним на лавке точно не будет, может и даст что-то команде.
мы все видели его уровень в прайме, но также не стоит забывать о его нынешнем уровне. может Флик его и разгонит.
а Рэшфорд, я уверен, покажет себя лучше.
лишним на лавке точно не будет, может и даст что-то команде.
мы все видели его уровень в прайме, но также не стоит забывать о его нынешнем уровне. может Флик его и разгонит.
Вот сама Барселона, как город мечты, да, вполне сравним.
Вот сама Барселона, как город мечты, да, вполне сравним.