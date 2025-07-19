«Спартак» пострадал от арбитра Казарцева, но победил. Невысокий Маркиньос забил головой

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19 июля 2025, 23:24

Судьи прозевали пенальти.

У «Спартака» снова сложный первый тайм

Станкович не получил летом новичков для чемпионской основы. Деян провел изменения в стартовом составе, но левый защитник Мангаш и правый вингер Солари были в заявке раньше. Единственным новичком лета на поле оказался Заболотный. Опытный нападающий покинул утонувшие «Химки», но Антон не был первым номером для Станковича при поисках форварда. И другие кандидаты пошли в итоге к столичным конкурентам.

Нападающий «Локомотива» Комличенко рассказал, что сербский тренер «Спартака» много раз звонил Николаю и убеждал усилить «красно-белых». Удивляет ремарка, что Станкович обещал Комличенко роль лидера. Имея Угальде и Гарсию в заявке, сербский наставник решил поставить на высокого форварда? Так совпало, что именно Заболотный едва не организовал первый гол «Спартака» сегодня. Антон отдал пас на пустые ворота, но судьи увидели офсайд.

Также был интересный момент на линии штрафной площади – Умярову наступили на ногу. Судьи не остановили игру. «Спартак» активно начал поединок, чтобы исправить грехи прошлого сезона. Тогда в четырех матчах против «Динамо» из Махачкалы – дважды играли в Кубке страны, «Спартак» победил лишь один раз, но не в рамках чемпионата. Апрельское поражение в РПЛ Станкович не забыл, но сегодня гости не были настолько успешными.

А «Спартак» не смог довериться Ливаю Гарсии, нападающий получил травму в спарринге. Вингеры Солари и Маркиньос высоко прессинговали защитников, но Заболотному не создавали явные моменты. Умяров, Мартинс и Барко не были на одной волне, хотя старались использовать индивидуальные качества. Португалец Мангаш, похожий из-за прически на американского подростка 1980-х годов, тоже не помогал создавать явные моменты.

Зато у «Спартака» были фишки, знакомые зрителям по прошлому сезону. Барко опускался в глубину, чтобы начинать атаки. Мартинс забегал справа, когда «красно-белые» выходили в атаку через длинный пас верхом. Защитник Денисов ходил вперед при позиционных атаках, а Солари иногда оказывался в одной линии с Заболотным. Вот только «Динамо» сразу не удивили. Реализуй Сердеров свой момент, «Спартак» проигрывал бы 0:1.

Судья Казарцев дважды не назначил пенальти

Первый эпизод простой. Опытный арбитр стоял рядом и видел, что хавбеку «Спартака» Умярову наступили на стопу. Наиль упал на землю. Чистый фол, контакт на линии штрафной площади, то есть это пенальти. Как арбитр VAR Фролов проморгал эпизод? Также сложно понять, почему так долго оценивали эпизод с Мангашем и игрой рукой футболиста «Динамо». Надо было сразу звать Казарцева к монитору.

Была игра рукой в штрафной площади, но движение защитника арбитр объяснил толчком от Мангаша. Португалец зря трогал соперника, футболист «Динамо» из Махачкалы широко расставлял руки, стараясь оттеснить оппонента за спиной. Поскольку Казарцев увидел толчок от Мангаша, то назначил штрафной не в пользу «Спартака». Этот эпизод не такой однозначный и простой для оценки, как фол на Умярове.

В первом тайме у «Спартака» были опасные атаки, но Заболотный и Маркиньос не забили. С пенальти тоже не повезло. Москвичи завелись. Казарцев простил Солари. Аргентинец схватил соперника рукой, это чистая желтая карточка. А после этого правый вингер агрессивно ударил по мячу. Арбитр мог сразу показать вторую желтую карточку. После двух решений не в пользу «Спартака» судья помог фавориту.

Первый тайм получился энергозатратным, а забил «Спартак» после статичного положения. Ввод мяча из аута завершился неудачным навесом, но рикошет привел к голевой передаче Умярова головой. Самый низкий игрок «Спартака» Маркиньос удачно выпрыгнул и переиграл голкипера «Динамо». Важнейший момент для поединка. Без гола до перерыва события на поле могли сложиться не в пользу хозяев.

«Спартак» переиграл жутко неудобного соперника

Не стоит придираться к футболистам Станковича. Они вышли на поле против неудобного соперника. Игроки «Спартака» чаще атаковали. Они редко допускали значимые ошибки в обороне. Также не реализовали парочку неплохих моментов до гола Маркиньоса. После забитого мяча важно было развить успех. «Динамо» физически не опережал хозяев поля. Пассивность гостей повлияла, но и Маркиньос вовремя забил первый гол в РПЛ в карьере.

Забавно, что бразилец отличился головой, ведь это его первый такой удар в РПЛ . Было интересно оценить перестановки Биджиева, но их не дождались. Тренер «Динамо» помог фавориту. Гости предсказуемо играли на контратаках, а без новых ошибок у своих ворот оставалась надежда. Её мог похоронить в первом тайме Литвинов, но Казарцев не засчитал три гола до перерыва. В двух случаях всё просто, а вот третий мяч вызовет больше споров.

Защитник «Спартака» Денисов не бил вратаря, но немного его блокировал. Также судьи могли посчитать нарушением правил действия автора голевого удара Литвинова. Защитник держал рукой за футболку защитника во время мощного прыжка. Понятно, почему Станкович саркастично улыбался. Деян увидел 5 эпизодов до перерыва, когда судьи принимали решения не в пользу «Спартака». А после перерыва был офсайд перед голом Заболотного.

Но «Спартак» победил. На результат матча повлияли ошибки Аззи. Правый латераль «Динамо» из Махачкалы потерял линию офсайда и позволил Маркиньосу забить головой. А после перерыва Аззи получил вторую желтую карточку. Некоторые эксперты по судейству написали, что эпизод спорный, поскольку два игрока тянулись к мячу. Проблема в том, что Казарцев пересмотрел повтор фола на Умярове в перерыве и понял, что допустил ошибку.

В таких ситуациях арбитры РПЛ часто стараются найти повод «отдать долг». Неприятно, что в первом туре есть ляпы арбитров. Умярову явно наступили на ногу, это пенальти. Но хорошо, что пострадавшая команда не проиграла из-за недосмотра арбитров. В одном могут согласиться все, даже фанаты конкурентов «Спартака»: сегодня «Динамо» из Махачкалы сыграло против москвичей хуже, чем в прошлом сезоне. Гости подсобили фавориту.