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«Спартак» пострадал от арбитра Казарцева, но победил. Невысокий Маркиньос забил головой

19 июля 2025, 23:24
Маркиньос

Судьи прозевали пенальти.

У «Спартака» снова сложный первый тайм

Станкович не получил летом новичков для чемпионской основы. Деян провел изменения в стартовом составе, но левый защитник Мангаш и правый вингер Солари были в заявке раньше. Единственным новичком лета на поле оказался Заболотный. Опытный нападающий покинул утонувшие «Химки», но Антон не был первым номером для Станковича при поисках форварда. И другие кандидаты пошли в итоге к столичным конкурентам.

Нападающий «Локомотива» Комличенко рассказал, что сербский тренер «Спартака» много раз звонил Николаю и убеждал усилить «красно-белых». Удивляет ремарка, что Станкович обещал Комличенко роль лидера. Имея Угальде и Гарсию в заявке, сербский наставник решил поставить на высокого форварда? Так совпало, что именно Заболотный едва не организовал первый гол «Спартака» сегодня. Антон отдал пас на пустые ворота, но судьи увидели офсайд.

Также был интересный момент на линии штрафной площади – Умярову наступили на ногу. Судьи не остановили игру. «Спартак» активно начал поединок, чтобы исправить грехи прошлого сезона. Тогда в четырех матчах против «Динамо» из Махачкалы – дважды играли в Кубке страны, «Спартак» победил лишь один раз, но не в рамках чемпионата. Апрельское поражение в РПЛ Станкович не забыл, но сегодня гости не были настолько успешными.

А «Спартак» не смог довериться Ливаю Гарсии, нападающий получил травму в спарринге. Вингеры Солари и Маркиньос высоко прессинговали защитников, но Заболотному не создавали явные моменты. Умяров, Мартинс и Барко не были на одной волне, хотя старались использовать индивидуальные качества. Португалец Мангаш, похожий из-за прически на американского подростка 1980-х годов, тоже не помогал создавать явные моменты.

Зато у «Спартака» были фишки, знакомые зрителям по прошлому сезону. Барко опускался в глубину, чтобы начинать атаки. Мартинс забегал справа, когда «красно-белые» выходили в атаку через длинный пас верхом. Защитник Денисов ходил вперед при позиционных атаках, а Солари иногда оказывался в одной линии с Заболотным. Вот только «Динамо» сразу не удивили. Реализуй Сердеров свой момент, «Спартак» проигрывал бы 0:1.

Судья Казарцев дважды не назначил пенальти

Первый эпизод простой. Опытный арбитр стоял рядом и видел, что хавбеку «Спартака» Умярову наступили на стопу. Наиль упал на землю. Чистый фол, контакт на линии штрафной площади, то есть это пенальти. Как арбитр VAR Фролов проморгал эпизод? Также сложно понять, почему так долго оценивали эпизод с Мангашем и игрой рукой футболиста «Динамо». Надо было сразу звать Казарцева к монитору.

Была игра рукой в штрафной площади, но движение защитника арбитр объяснил толчком от Мангаша. Португалец зря трогал соперника, футболист «Динамо» из Махачкалы широко расставлял руки, стараясь оттеснить оппонента за спиной. Поскольку Казарцев увидел толчок от Мангаша, то назначил штрафной не в пользу «Спартака». Этот эпизод не такой однозначный и простой для оценки, как фол на Умярове.

В первом тайме у «Спартака» были опасные атаки, но Заболотный и Маркиньос не забили. С пенальти тоже не повезло. Москвичи завелись. Казарцев простил Солари. Аргентинец схватил соперника рукой, это чистая желтая карточка. А после этого правый вингер агрессивно ударил по мячу. Арбитр мог сразу показать вторую желтую карточку. После двух решений не в пользу «Спартака» судья помог фавориту.

Первый тайм получился энергозатратным, а забил «Спартак» после статичного положения. Ввод мяча из аута завершился неудачным навесом, но рикошет привел к голевой передаче Умярова головой. Самый низкий игрок «Спартака» Маркиньос удачно выпрыгнул и переиграл голкипера «Динамо». Важнейший момент для поединка. Без гола до перерыва события на поле могли сложиться не в пользу хозяев.

«Спартак» переиграл жутко неудобного соперника

Не стоит придираться к футболистам Станковича. Они вышли на поле против неудобного соперника. Игроки «Спартака» чаще атаковали. Они редко допускали значимые ошибки в обороне. Также не реализовали парочку неплохих моментов до гола Маркиньоса. После забитого мяча важно было развить успех. «Динамо» физически не опережал хозяев поля. Пассивность гостей повлияла, но и Маркиньос вовремя забил первый гол в РПЛ в карьере.

Забавно, что бразилец отличился головой, ведь это его первый такой удар в РПЛ. Было интересно оценить перестановки Биджиева, но их не дождались. Тренер «Динамо» помог фавориту. Гости предсказуемо играли на контратаках, а без новых ошибок у своих ворот оставалась надежда. Её мог похоронить в первом тайме Литвинов, но Казарцев не засчитал три гола до перерыва. В двух случаях всё просто, а вот третий мяч вызовет больше споров.

Защитник «Спартака» Денисов не бил вратаря, но немного его блокировал. Также судьи могли посчитать нарушением правил действия автора голевого удара Литвинова. Защитник держал рукой за футболку защитника во время мощного прыжка. Понятно, почему Станкович саркастично улыбался. Деян увидел 5 эпизодов до перерыва, когда судьи принимали решения не в пользу «Спартака». А после перерыва был офсайд перед голом Заболотного.

Но «Спартак» победил. На результат матча повлияли ошибки Аззи. Правый латераль «Динамо» из Махачкалы потерял линию офсайда и позволил Маркиньосу забить головой. А после перерыва Аззи получил вторую желтую карточку. Некоторые эксперты по судейству написали, что эпизод спорный, поскольку два игрока тянулись к мячу. Проблема в том, что Казарцев пересмотрел повтор фола на Умярове в перерыве и понял, что допустил ошибку.

В таких ситуациях арбитры РПЛ часто стараются найти повод «отдать долг». Неприятно, что в первом туре есть ляпы арбитров. Умярову явно наступили на ногу, это пенальти. Но хорошо, что пострадавшая команда не проиграла из-за недосмотра арбитров. В одном могут согласиться все, даже фанаты конкурентов «Спартака»: сегодня «Динамо» из Махачкалы сыграло против москвичей хуже, чем в прошлом сезоне. Гости подсобили фавориту.

«Спартак» всего второй раз за шесть лет выиграл в первом туре РПЛ. Старт – опасная фаза для команды. Станковичу стоит поблагодарить Маркиньоса. Вингер собрал три десятка промахов в РПЛ, чтобы забить первым ударом головой. У судьбы есть чувство юмора, ведь рост бразильца – 170 сантиметров, как у Месси. «Динамо» изучит неудачный опыт игры в Москве. Они снова будут опасным барьером для фаворитов, а сегодня победил «Спартак».

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cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 10:25
Я тоже считаю, что это ЖК.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 09:55
Я думаю все закончится релизом КДК о том, что судья поступил правильно и в действиях Глушенкова не было акцентированности. Хотя по мне это чистая жёлтая без вопросов.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 09:44
А почему все молчат о вчерашнем наступе Глушенкова на ногу игрока Ростова? Почему Глушенкову даже ЖК не показали?
cska1948
cska1948 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
21 июля в 09:39
Ну и в чём этот "мрак" заключается? За всю игру ВАР Казарцева пригласил к монитору только ОДИН раз. Значит, со всеми остальными решениями Казарцева ВАР был согласен. Или вы считаете, что в этой игре был вселенский заговор против Спартака?
Олег Борткевич
Олег Борткевич
20 июля в 20:36
Ни разу не болельщик Спартака. Но судейство конечно мрак.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 16:37
Да, это не ошибка! Игрок Динамо сыграл в мяч? Да, сыграл! А по нынешней трактовке правил такие наступы НЕ судятся.
Некакойшенко
Некакойшенко
20 июля в 14:59
Спартак с залуженной победой, хотя системности в игре так и не увидел......
Bad Listener
Bad Listener
20 июля в 11:46
Не знаю как автор, а я опять увидел игру без страсти, нельзя против явного аутсайдера на своём поле играть 1:0 и в середине второго тайма останавливаться, повезло что противник тоже остановился, а иначе бы все обсуждения ляпов Казарцева были бы разговорами в пользу бедных. Нет у Спартака никакой системности по прежнему, игра хаотичная о чем даже гол говорит и его особенности. Не будет Маркиньос каждый матч после рикошета головой забивать, ну не будет, а где что нибудь наигранное натренерованное опять не понятно. Тренера нет у команды, до сих пор капитаном у атакующей команды является вратарь - просто маразм, вот как бы нет лидеров в атаке и на выходе один мяч в ворота аутсайдера на своём поле. До сих пор Денисов бьёт по воротам. Работать никто не хочет короче даже над элементарными деталями
112910415
112910415
20 июля в 06:46
Надо прибавлять!
Ну, как обычно...
9g8ra299ngst
9g8ra299ngst
20 июля в 05:25
Чемпионат нахрюком не выиграешь.
viv
viv
20 июля в 00:50, ред.
Казарцева проверить на детекторе. По каждому отмененному голу и не назначенного 100% пенальти.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 00:07
Судейство ужасное, но куда ужаснее игра Спартака в атаке, где они один лиш гол соорудили с помощью рикошета
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 00:00
Зенит не хочет допустить ошибки прошлого сезона и включает все силы с самого начала, многие команды еще пострадают от судейства в ближайшие матчи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 июля в 23:47
Мне непонятно почему действия Казарцева, не назначившего пенальти за фол на Умярове называют ошибкой. Судья был рядом. все видел. Значит это не ошибка, а преднамеренное действие судьи. Где расследование ? Где отстранение до конца сезона ? ответ простой Казарцев питерский. Еще понадобится. Вот так и живем, благодаря Дюкову и РФС.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 июля в 23:39
Спартак ужасен, как и весной
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 июля в 23:37
заслуженная победа Спартака.
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