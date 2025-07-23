«Сеара» — «Мирассол». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2025)

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23 июля 2025, 13:19

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.1. В случае победы «Мирассол», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать за 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Сеара» на данный момент занимает 11 место в бразильской Серии А, с 18 заработанными очками. Такое положение команды позволяет пройти в групповой этап Южноамериканского кубка. Два последних матча «Сеары» завершились минимальными поражениями от «Коринтианса» (0:1), и «Интернасьональ» (0:1).

«Мирассол» располагается выше своего сегодняшнего оппонента, и находится на седьмом месте с 21 заработанным баллом. Такое положение также позволяет клубу пройти в групповой этап Южноамериканского кубка. Две последние игры «Мирассола» завершились ничьёй с «Палмейрасом» (1:1), и победой над «Сантосом» (3:0).

Информация для ставок

«Сеара» выиграла четыре матча из десяти последних

«Мирассол» не проигрывает на протяжении шести матчей

Четыре последних матча «Сеары» завершились с тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Обе команды сейчас играют очень нестабильно и определять победителя было бы крайне рискованно. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.92.