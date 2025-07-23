«Локо» требует возмещения расходов от «Пари НН» за перенос матча в Грозный

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» требует от «Пари НН» возместить расходы на поездку в Грозный, ссылаясь на регламент РПЛ, так как матч назначен на 2 августа, а «Пари НН» сообщили о смене стадиона менее чем за 12 дней.
«Железнодорожники» считают, что ответственность за эти расходы лежит на принимающей стороне и предлагают вычесть их из средств по телевизионному контракту.
РПЛ продлила срок для дозаявки резервного стадиона, но если требования «Локомотива» не будут выполнены, клуб может обратиться в другие инстанции.
Локо в своём праве !
Локо в своём праве !
Можно было за час до игры предложить Локомотиву сыграть там.
Не успели - технарь.....
Можно было за час до игры предложить Локомотиву сыграть там.
Не успели - технарь.....
"тииииишеее,дееевочкиии,не плачьте!
шалалалалаалалалала"
продайте нам пиняева просто)и будут у вас деньги)))
"тииииишеее,дееевочкиии,не плачьте!
шалалалалаалалалала"
продайте нам пиняева просто)и будут у вас деньги)))