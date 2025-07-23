«Локо» требует возмещения расходов от «Пари НН» за перенос матча в Грозный

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вчера, 21:55

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» требует от «Пари НН» возместить расходы на поездку в Грозный, ссылаясь на регламент РПЛ , так как матч назначен на 2 августа, а «Пари НН» сообщили о смене стадиона менее чем за 12 дней.

«Железнодорожники» считают, что ответственность за эти расходы лежит на принимающей стороне и предлагают вычесть их из средств по телевизионному контракту.