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«Локо» требует возмещения расходов от «Пари НН» за перенос матча в Грозный

вчера, 21:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив02.08.2025 в 15:30 Не начался

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» требует от «Пари НН» возместить расходы на поездку в Грозный, ссылаясь на регламент РПЛ, так как матч назначен на 2 августа, а «Пари НН» сообщили о смене стадиона менее чем за 12 дней.

«Железнодорожники» считают, что ответственность за эти расходы лежит на принимающей стороне и предлагают вычесть их из средств по телевизионному контракту.

РПЛ продлила срок для дозаявки резервного стадиона, но если требования «Локомотива» не будут выполнены, клуб может обратиться в другие инстанции.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:39
Хабаровск прошлый сезон играл домашние и в Казани, и в Сочи, и в Москве, и в Питере...и ведь ни одна СЦУКА не предложили поделиться доходами от поездки!))))
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:34
В Хабаровске-+35-ть!...а это на сегодня-технарь!)))))
112910415
112910415
сегодня в 07:12
почему бы и не потребовать ?
Локо в своём праве !
adekvat
adekvat
вчера в 22:41
А в чем причина переноса, что в Нижнем с новым стадионом случилось?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:37
Локомотив требует возмещения расходов от Пари НН за перенос матча в Грозный? Не вижу никаких причин, которые могут помешать этому. Надеюсь москвичи все документы оформили надлежащим образом?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:17
И опять Карпов, тут как тут.
gbzuk3tmp635
gbzuk3tmp635
вчера в 22:17
Не можете организовать матч, не играйте в РПЛ, Локомотив прав на все сто.
6x2fb6uar6y8
6x2fb6uar6y8
вчера в 22:08
Локомотив зачем так низко опускаться?
Capral
Capral
вчера в 22:05
Какие они мелочные, однако...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:03
В Хабаровске погода хорошая ...
Можно было за час до игры предложить Локомотиву сыграть там.
Не успели - технарь.....
Датак
Датак
вчера в 21:59
хочется пропеть...
"тииииишеее,дееевочкиии,не плачьте!
шалалалалаалалалала"
продайте нам пиняева просто)и будут у вас деньги)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:58
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